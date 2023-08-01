Кто пришел вместо Tesla? Электрокары из Поднебесной захватывают российский рынок
Рынок электромобилей в России и Татарстане растет быстрее традиционного сегмента автомобилей с ДВС. На стороне «модного» и экологичного направления и государство, обещающее владельцам электрокаров инфраструктуру, налоговые преференции, бесплатные муниципальные парковки и субсидии на покупку авто. Продажи новых электрокаров в республике выросли в первом полугодии 2023 года в 4 раза, но в абсолютных цифрах — это пока капля в море. Какие факторы будут влиять на продажи электромобилей и какие модели покупают в 2023 году — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
По данным исследования «Автостат Инфо», за первую половину 2023 года в России было продано 4455 новых аккумуляторных или «чистых» электромобилей (BEV). «За первое полугодие 2022 года было продано 1304 единицы BEV, так что продажи в первом полугодии 2023 года выросли по отношению к прошлому году на 244%, или примерно в 3,4 раза», — оценивает эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов.
Наиболее популярны на российском рынке электромобили немецкого бренда Volkswagen (доля в сегменте BEV — 20,7%, продано 922 электрокара), причем их экспортируют в Россию с китайского завода компании. На втором месте — «условно» российский Evolute с 19,5% и 868 электрокарами, на третьем — американская Tesla (также экспорт из КНР) с долей 14,3% и 638 авто. На четвертом месте китайский Geely белорусской сборки с долей почти 6,6% и 293 автомобилями. Топ-5 замыкает Voyah с почти что тем же результатом в 292 авто и долей в 6,55%.
В Татарстане продажи новых электромобилей выросли в более чем 4 раза. За первое полугодие 2023 года в республике было продано 119 новых электромобилей против 27 за тот же период прошлого года. В июне текущего года продажи составили 29 единиц, а годом ранее было реализовано 6 таких машин, отметил Климнов.
Так называемый «бум электромобилей», или резкий подъем продаж, в нынешнем году связан как с сокращением присутствия на рынке обычных автомобилей, так и с усилиями дилеров по ввозу таких машин и преференциями правительства, заинтересованного в развитии «модного направления» на авторынке. Также влияет и развитие в регионах зарядной сети, включая быстрые зарядки мощностью 150 кВт и более, позволяющие восполнить от 20% до 80% емкости тяговой батареи за 15–25 минут.
Впрочем, поклонники представительских седанов и купе (F-сегмент), а также супер- и гиперкаров (S-сегмент) продолжат покупать любимые ими марки и модели с ДВС, несмотря на повышение сборов и колебания валютного курса рубля.
Рядовые же потребители смогут ориентироваться на покупку электромобилей с пробегом, которые априори дешевле новых машин, однако и здесь могут сказаться санкции, например запрет на поставку в РФ любых транспортных средств из Японии. В целом по году рост продаж новых электромобилей будет примерно соответствовать динамике первого полугодия, то есть «бум электромобилей» пока что продолжится.
Впрочем, мировой тренд на электрификацию — это навсегда, просто разные страны типа Норвегии уже ее завершают, в Китае вовсю развивают, а в РФ, как и странах Южной и Восточной Европы, а также большинстве регионов «Третьего мира», к ней по сути только приступают, отмечает Климнов.
«На продажи электромобилей в России будет влиять целый ряд факторов, включая санкционный режим, курс рубля и быстроту развития зарядной сети, но уже наметилась твердая тенденция на более быстрый рост сегмента BEV по сравнению с рынком в целом. Учитывая, что у всех отечественных производителей есть планы по выпуску до конца нынешнего десятилетия тысяч и десятков тысяч электромобилей — наш рынок BEV находится только в начале пути».
«Мы наблюдаем революцию у производителей автомобилей»
Бумом происходящее на рынке электрокаров пока назвать сложно, ведь доля в общих продажах пока лишь 1%, тогда как есть рынки, как, например, Норвегия, где доля электромобилей превышает 90%, отмечает он. Но и в России доля будет неизменно увеличиваться, потому что очевидны преимущества электромобилей и прежде всего курс на переход к новой энергии практически всех мировых производителей автомобилей.
«Немаловажно участие в этом государства: в большинстве регионов для популяризации электромобилей убрали транспортный налог, освободили от уплаты муниципальных парковок, ввели бесплатный проезд на платных участках, субсидируются быстрые зарядки и так далее. Все это делает электромобили популярнее. Я и сам уже третий год езжу на электромобиле и не вижу ни единой причины снова возвращаться к ДВС», — сказал Замалутдинов.
Сейчас, по его словам, мы наблюдаем революцию у производителей автомобилей. «Пример Илона Маска и Tesla показал остальным автогигантам, что сопротивляться прогрессу бесполезно, и модель бизнеса жизнеспособна и прибыльна, а китайцы как производственники тренд быстро не только подхватили, но и возглавили, став мировым лидером в электромобилестроении, — отметил он. — Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, мы видим, что в ближайшее время будущее автопрома в России связано именно с китайскими производителями, поэтому тренд сохранится».
«Увеличение продаж электромобилей может объясняться несколькими причинами. Во-первых, ростом числа таких моделей на рынке, что дало потребителям возможность выбора. Во-вторых, уход многих иностранных автопроизводителей из страны привел к изменениям на автомобильном рынке, освободилось место для новых марок, в том числе и для электромобилей. В-третьих, развитием инфраструктуры для электромобилей в стране: теперь зарядные станции строят не только в городах, но и на многих трассах. В-четвертых, продолжает расти число граждан, которые ответственно подходят к сохранению окружающей среды и стремятся сократить влияние на нее, поэтому выбирают электромобили. В-пятых, не исключено, что появилось больше кредитных продуктов от финансовых учреждений, предназначенных именно для приобретения электромобилей, это отразилось на их продаже», — прокомментировал ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Часть потребителей будет ждать появления новых марок электромобилей на нашем рынке и моделей 2024 года, что тоже скажется на продажах, не исключает Дмитрий Баранов.
Электронные «Москвичи» и «Атом»
Госпрограмма льготного автокредитования является одним из основных драйверов роста продаж «российских» электромобилей. Скидка в 625 тысяч рублей ощутима для владельцев электрокаров. По ней сегодня можно купить Evolute i-PRO и Evolute i-JOY. Продавать с господдержкой обещали и «Москвич 3е».
«Наша цель — вызвать интерес у аудитории к данной модели. Электромобиль «Москвич» экологичен, бесшумен, имеет запас хода до 410 км и разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Отличный вариант для городского использования, — прокомментировали в отделе маркетинга «Москвич» КАН АВТО». — На сегодняшний день интерес к «Москвичу» есть, и мы стараемся его поддерживать, например, предлагая разные виды получения выгоды при покупке данного автомобиля».
В первом полугодии 2023 года «Москвич» вошел в топ-10 самых продаваемых электрокаров в России. За этот период было продано 133 новых «Москвича».
Серийное производство еще одного отечественного электрокара «Атом» планируют начать в середине 2025 года. Одной из возможных площадок его производства называли Набережные Челны. Стартап по разработке автомобиля «Атом» запустили в 2021 году. Инвесторами выступили гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. 11 мая АО «Кама» представило первый функциональный образец «Атома». До конца года компания намерена провести испытания батареи, а также других систем — подвески, рулевой системы, шасси. Сборка первого электромобиля в России намечена на конец 2024 года.
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