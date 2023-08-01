Кто пришел вместо Tesla? Электрокары из Поднебесной захватывают российский рынок

Рынок электромобилей в России и Татарстане растет быстрее традиционного сегмента автомобилей с ДВС. На стороне «модного» и экологичного направления и государство, обещающее владельцам электрокаров инфраструктуру, налоговые преференции, бесплатные муниципальные парковки и субсидии на покупку авто. Продажи новых электрокаров в республике выросли в первом полугодии 2023 года в 4 раза, но в абсолютных цифрах — это пока капля в море. Какие факторы будут влиять на продажи электромобилей и какие модели покупают в 2023 году — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

По данным исследования «Автостат Инфо», за первую половину 2023 года в России было продано 4455 новых аккумуляторных или «чистых» электромобилей (BEV). «За первое полугодие 2022 года было продано 1304 единицы BEV, так что продажи в первом полугодии 2023 года выросли по отношению к прошлому году на 244%, или примерно в 3,4 раза», — оценивает эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов.

Наиболее популярны на российском рынке электромобили немецкого бренда Volkswagen (доля в сегменте BEV — 20,7%, продано 922 электрокара), причем их экспортируют в Россию с китайского завода компании. На втором месте — «условно» российский Evolute с 19,5% и 868 электрокарами, на третьем — американская Tesla (также экспорт из КНР) с долей 14,3% и 638 авто. На четвертом месте китайский Geely белорусской сборки с долей почти 6,6% и 293 автомобилями. Топ-5 замыкает Voyah с почти что тем же результатом в 292 авто и долей в 6,55%.

В Татарстане продажи новых электромобилей выросли в более чем 4 раза. За первое полугодие 2023 года в республике было продано 119 новых электромобилей против 27 за тот же период прошлого года. В июне текущего года продажи составили 29 единиц, а годом ранее было реализовано 6 таких машин, отметил Климнов.

В Татарстане продажи новых электромобилей выросли более чем в 4 раза. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Так называемый «бум электромобилей», или резкий подъем продаж, в нынешнем году связан как с сокращением присутствия на рынке обычных автомобилей, так и с усилиями дилеров по ввозу таких машин и преференциями правительства, заинтересованного в развитии «модного направления» на авторынке. Также влияет и развитие в регионах зарядной сети, включая быстрые зарядки мощностью 150 кВт и более, позволяющие восполнить от 20% до 80% емкости тяговой батареи за 15–25 минут.



«Введение повышенного утильсбора на обычные легковушки с ДВС, причем в наибольшей степени на машины с особенно крупнолитражными, а значит, мощными двигателями объемом от 3 и 3,5 л при сохранении ставки утильсбора (3,4 тысячи рублей для машин моложе 3 лет и 5,2 тысячи рублей для машин старше 3 лет) для физических лиц на BEV, несомненно, пересадит часть поклонников динамичных и не самых дорогих машин на электромобили, причем преимущественно на китайские», — прогнозирует Климнов.

Впрочем, поклонники представительских седанов и купе (F-сегмент), а также супер- и гиперкаров (S-сегмент) продолжат покупать любимые ими марки и модели с ДВС, несмотря на повышение сборов и колебания валютного курса рубля.

Рядовые же потребители смогут ориентироваться на покупку электромобилей с пробегом, которые априори дешевле новых машин, однако и здесь могут сказаться санкции, например запрет на поставку в РФ любых транспортных средств из Японии. В целом по году рост продаж новых электромобилей будет примерно соответствовать динамике первого полугодия, то есть «бум электромобилей» пока что продолжится.

В целом по году рост продаж новых электромобилей будет примерно соответствовать динамике первого полугодия, то есть «бум электромобилей» продолжится. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Впрочем, мировой тренд на электрификацию — это навсегда, просто разные страны типа Норвегии уже ее завершают, в Китае вовсю развивают, а в РФ, как и странах Южной и Восточной Европы, а также большинстве регионов «Третьего мира», к ней по сути только приступают, отмечает Климнов.

«На продажи электромобилей в России будет влиять целый ряд факторов, включая санкционный режим, курс рубля и быстроту развития зарядной сети, но уже наметилась твердая тенденция на более быстрый рост сегмента BEV по сравнению с рынком в целом. Учитывая, что у всех отечественных производителей есть планы по выпуску до конца нынешнего десятилетия тысяч и десятков тысяч электромобилей — наш рынок BEV находится только в начале пути».

«Мы наблюдаем революцию у производителей автомобилей»

«Сегодня рынок электромобилей можно поделить на официальный импорт и параллельный. И если в прошлом году преобладали машины, ввезенные по параллельному импорту, то сегодня все больше марок заходят официально, — прокомментировал «Реальному времени» коммерческий директор «Барс Авто» Марат Замалутдинов. — Также поменялись и модели по популярности. Если в прошлом году это были европейские модели Audi E-tron, VW ID, Porsche Taycan, то сегодня это бренды, о которых раньше мы и не слышали, такие как Zeekr, Lixiang, Hongqi, Voyah, Evolute, Skywell, BYD и другие. Ни для кого не секрет, что китайцы сейчас лучшие в производстве электромобилей и батарей. Неизменно популярной с прошлого года осталась, пожалуй, только Tesla — безоговорочный лидер в мире электрокаров».

Бумом происходящее на рынке электрокаров пока назвать сложно, ведь доля в общих продажах пока лишь 1%, тогда как есть рынки, как, например, Норвегия, где доля электромобилей превышает 90%, отмечает он. Но и в России доля будет неизменно увеличиваться, потому что очевидны преимущества электромобилей и прежде всего курс на переход к новой энергии практически всех мировых производителей автомобилей.



Производители автомобилей взяли курс на переход к новой энергии. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Немаловажно участие в этом государства: в большинстве регионов для популяризации электромобилей убрали транспортный налог, освободили от уплаты муниципальных парковок, ввели бесплатный проезд на платных участках, субсидируются быстрые зарядки и так далее. Все это делает электромобили популярнее. Я и сам уже третий год езжу на электромобиле и не вижу ни единой причины снова возвращаться к ДВС», — сказал Замалутдинов.

Сейчас, по его словам, мы наблюдаем революцию у производителей автомобилей. «Пример Илона Маска и Tesla показал остальным автогигантам, что сопротивляться прогрессу бесполезно, и модель бизнеса жизнеспособна и прибыльна, а китайцы как производственники тренд быстро не только подхватили, но и возглавили, став мировым лидером в электромобилестроении, — отметил он. — Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, мы видим, что в ближайшее время будущее автопрома в России связано именно с китайскими производителями, поэтому тренд сохранится».



«Субсидируются быстрые зарядки — все это делает электромобили популярнее». realnoevremya.ru

«Увеличение продаж электромобилей может объясняться несколькими причинами. Во-первых, ростом числа таких моделей на рынке, что дало потребителям возможность выбора. Во-вторых, уход многих иностранных автопроизводителей из страны привел к изменениям на автомобильном рынке, освободилось место для новых марок, в том числе и для электромобилей. В-третьих, развитием инфраструктуры для электромобилей в стране: теперь зарядные станции строят не только в городах, но и на многих трассах. В-четвертых, продолжает расти число граждан, которые ответственно подходят к сохранению окружающей среды и стремятся сократить влияние на нее, поэтому выбирают электромобили. В-пятых, не исключено, что появилось больше кредитных продуктов от финансовых учреждений, предназначенных именно для приобретения электромобилей, это отразилось на их продаже», — прокомментировал ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Дальнейшее увеличение продаж электромобилей в стране во II полугодии 2023 года возможно. Многое будет зависеть от ситуации в экономике в целом и доходов потребителей — не исключено, что часть граждан может отказаться от покупки электромобиля и отодвинет его на более поздний срок. Многие предпочтут потратить деньги на образование детей, ведь учебный год начнется уже через месяц, не исключено, что россияне поедут осенью отдыхать, когда цены будут снижаться, и тоже отложат покупку электромобиля», — размышляет эксперт.

Часть потребителей будет ждать появления новых марок электромобилей на нашем рынке и моделей 2024 года, что тоже скажется на продажах, не исключает Дмитрий Баранов.



Электронные «Москвичи» и «Атом»

Госпрограмма льготного автокредитования является одним из основных драйверов роста продаж «российских» электромобилей. Скидка в 625 тысяч рублей ощутима для владельцев электрокаров. По ней сегодня можно купить Evolute i-PRO и Evolute i-JOY. Продавать с господдержкой обещали и «Москвич 3е».



Госпрограмма является одним из основных драйверов роста продаж «российских» электромобилей. Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

«Наша цель — вызвать интерес у аудитории к данной модели. Электромобиль «Москвич» экологичен, бесшумен, имеет запас хода до 410 км и разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Отличный вариант для городского использования, — прокомментировали в отделе маркетинга «Москвич» КАН АВТО». — На сегодняшний день интерес к «Москвичу» есть, и мы стараемся его поддерживать, например, предлагая разные виды получения выгоды при покупке данного автомобиля».



В первом полугодии 2023 года «Москвич» вошел в топ-10 самых продаваемых электрокаров в России. За этот период было продано 133 новых «Москвича».

Серийное производство еще одного отечественного электрокара «Атом» планируют начать в середине 2025 года. Одной из возможных площадок его производства называли Набережные Челны. Стартап по разработке автомобиля «Атом» запустили в 2021 году. Инвесторами выступили гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. 11 мая АО «Кама» представило первый функциональный образец «Атома». До конца года компания намерена провести испытания батареи, а также других систем — подвески, рулевой системы, шасси. Сборка первого электромобиля в России намечена на конец 2024 года.

