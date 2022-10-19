Кому принадлежит рынок электрозаправок Татарстана

«Сетевая компания», UD Group или резидент Иннополиса?

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

В Татарстане формируется новый технологичный рынок — зарядных станций для электромобилей. Интерес к нему со стороны инвесторов возрос после принятия республикой программы развития зарядной инфраструктуры. Стимулируют его и федеральные субсидии, которые выделяются на установку отечественных зарядных станций. Кто в республике сделал ставку на «зеленые технологии» — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

К 2024 году в Татарстане появится сеть из не менее чем 183 электрических зарядных станций (ЭЗС), следует из программы развития зарядной инфраструктуры на 2022—2024 годы. 95 новых ЭЗС введут уже в этом году благодаря федеральному финансированию: республика стала одним из восьми пилотных регионов, получивших субсидию Минэкономразвития РФ на развитие инфраструктуры зарядных станций. Правительство РФ компенсирует региональному оператору ЭЗС 60% инвестиций на установку отечественной станции и 30% на техприсоединение.

По данным краудсорсинговой платформы 2charges, объединяющей владельцев электрокаров России, сегодня в Татарстане уже работают 88 ЭЗС, а количество электрокаров, по оценкам экспертов, уже приближается к тысяче.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан отстает от Москвы и Питера

В России — 4 364 станций, в том числе 3 679 медленных и 688 быстрых. Среднее время зарядной сессии на медленных коннекторах составляет 1,36 часа, а на быстрых коннекторах — 54,3 минуты.

Самая развития инфраструктура электрозарядок развернута в Москве и Московской области. По количеству медленных зарядных станций среди регионов, по данным 2charges, лидируют Московская область, Москва и Краснодарский край.

Топ-городов России по количеству медленных ЭЗС

Город Медленные зарядные станции 1 Московская область 630 2 Москва 360 3 Краснодарский край 220 4 Иркутская область 135 5 Тюменская область 117 6 Ленинградская область 101 7 Новосибирская область 92 8 Приморский край 91 9 Санкт-Петербург 87 10 Красноярский край 74

Данные 2charges

Быстрых зарядок больше всего в Москве, Краснодарском и Приморском краях.

Топ городов России по количеству быстрых ЭЗС

Город Быстрые зарядные станции 1 Москва 68 2 Краснодарский край 51 3 Приморский край 45 4 Санкт-Петербург 43 5 Хабаровский край 39 6 Татарстан 34 7 Московская область 31 8 Иркутская область 31 9 Пермский край 30 10 Свердловская область 24

Данные 2charges



Зеленодольский район — колыбель производителей зарядок

Производством зарядных станций для электромобилей в Татарстане занимаются две компании под брендами Non-stop Power (NSP) и E-PROM.

NSP производит зарядные станции на базе ООО «Зеленодольский электротехнический завод» (ЗЭТЗ), основным владельцем которого является ООО «УК «Энергоразвитие», подконтрольное Ильшату Фардиеву. Цена медленной зарядной станции в NSP начинается от 60 тысяч рублей. Цена быстрой варьируется от 1,3 до 3,3 млн рублей. ЗЭТЗ уже установила в Татарстане более 35 быстрых зарядных станций мощностью от 60 до 180 кВт и более 20 быстрых станций мощностью от 60 до 100 кВт по всей России, рассказал директор ЗЭТЗ Наиль Галимов. Выручка ЗЭТЗ в 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 894,9 млн рублей, чистая прибыль — 26,05 млн рублей.

Второй производитель — ООО «Промэнерго», принадлежащее Фаннуру Нидиатову, делает зарядные станции E-PROM на ТОСЭР «Зеленодольск». Мощность производства составляет 180 штук быстрых зарядных станций в год и 1200 медленных зарядных станций в год. На сегодняшний день, как сообщил генеральный директор компании Сергей Афонин, «Промэнерго» произвело более 50 ЭЗС. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 1,06 млрд рублей, чистая прибыль 143,9 млн рублей.

Помимо татарстанских производителей станции с высокой степенью локализации в России производят еще пять производителей: ООО «Парус электро» (Москва), АО ГРПЗ, бренд «Фора» (Рязань, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех»), ООО «Юпитер», бренд «Яблочков» (Санкт-Петербург), ООО «ЗНГА Анодъ» (Пермь, дочернее предприятие завода ПСС) и НПП «Энергия» (Москва).

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Конкуренция на рынке набирает обороты

Одним из первых в 2017 году на татарстанский рынок вышла компания Electrifly — резидент особой экономической зоны «Иннополис». У компании нет собственных зарядных станций, она работает как провайдер, предоставляя владельцам зарядок программное обеспечение по монетизации их инфраструктуры. В управлении у ООО «Электрифлай» сегодня около 300 станций по всей России, из них порядка 20 — в Казани.

Крупнейший игрок этого рынка — «Сетевая компания». До конца года она развернет сеть из 95 электрозарядных станций по всему Татарстану в рамках федеральной программы развития зарядной инфраструктуры. Первые две станции уже появились в Нижнекамске и по одной — в Нурлате и Чистополе. 46 ЭЗС появятся в Казани, по 10 — в Альметьевске и Нижнекамске, 16 — в Набережных Челнах и по 10 — вдоль автодорог федерального и регионального значения. Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн рубелей. Стоимость зарядки электромобиля на новых станциях может составить до 15 рублей за кВт час.

Интерес к рынку проявляет и девелопер UD Group, который развивает собственную сеть электрозарядных станций Greengy. Сегодня сеть насчитывает четыре ЭЗС — на парковке ТЦ Kazan Mall, ТЦ «Горки Парк», в ЖК «Царево-Village» и на парковке «Ритейл-парка UDACHA». Работают ЭЗС Greengy на базе ПО, разработанного питерской компанией Touch. В планах у UD Group разместить ЭЗС в 40 локациях в Татарстане, в первую очередь на общественных парковках города, включая торговые и бизнес-центры, а в ближайшие 10 лет разместить не менее 300 ЭЗС по всей России.

Собственные быстрые ЭЗС есть и у «Татнефти» (около 15 штук). Но для нефтяной компании это скорее имиджевое направление: зарядить электрокар на «Татнефти» можно совершенно бесплатно. Еще семь станций в Казани установил федеральный оператор Punkt-E, присутствующий сегодня в 11 регионах России и управляющий сетью из 86 ЭЗС.

Также в Казани есть станции питерских операторов зарядных станций Touch (управляет большой сетью из 350 ЭЗС в РФ) и Portal Energy (57 ЭЗС в стране). Зарядить электрокар сегодня можно и через мобильные приложения татарстанских производителей зарядок — NSP и E-PROM.



«Это новый сложный рынок, с новыми технологиями и бизнес-процессами»

Ильшат Фардиев генеральный директор «Сетевой компании» В прошлом году «Сетевая компания» в рамках планового обновления автопарка приобрела для собственных нужд 13 электромобилей китайской марки JAC и построила в каждом из своих филиалов по ЭЗС. На собственном опыте мы убедились, что использовать электротранспорт выгоднее, чем бензиновый. Полной зарядки электромобиля хватает на 180 км пробега в зимнее время, а летом расстояние может вырасти и до 250 км. За электромобилями — будущее. Опыт эксплуатации ЭЗС в собственных филиалах доказал нам, что это может оказаться хорошим бизнесом. Все новые ЭЗС нашей сети будут исключительно российского производства. Станции будут полностью соответствовать техническим требованиям, утвержденным приказом Минпромторга РФ от 29 апреля 2022 года №1776. Например, сразу будут оснащаться тремя типами коннекторов — не только самым распространенным в стране японским CHAdeMO и CCS2 (для европейских моделей), но и «китайским» GB/T, который в ближайшей перспективе может стать в России главным для новых электромобилей. Коммерческую эксплуатацию нашей сети мы планируем начать с 1 января 2023 года.

Наиль Галимов директор ООО «Зеленодольский электротехнический завод» Зеленодольский электротехнический завод открылся 2019 году и начал производство электротехнического оборудования низкого и среднего напряжения с применением Smart-технологий для энергетических объектов. В начале 2020 года было принято решение начать производство быстрых зарядных станций для электромобилей. К этому решению пришли после проведения большой аналитической работы. Изучили рынок и поняли, что на тот момент эта ниша в РФ была свободна. Да, в стране были установлены зарядные станции, но их было очень мало и они были зарубежного производства, а быстрых зарядных станций было еще меньше. Изучив опыт зарубежных производителей, мы развернули производство зарядных станций на собственных мощностях завода. В течение двух лет наша команда выросла вдвое. Открылось новое направление — отдел управления сервисами NSP, который занимается технической поддержкой пользователей, мониторингом, обслуживанием и наладкой зарядных станций. В течение двух лет мы работали над локализацией производства основных компонентов зарядных станций. И сегодня наши зарядные станции состоят на 80% из комплектующих отечественного производителя. Помимо самого оборудования важной составляющей продукта является программное обеспечение — это объединение зарядных станций в одну единую сеть. Оно позволяет проводить мониторинг всех зарядных станций, имеет WEB-интерфейс и мобильное приложение. NSP сегодня — готовый продукт с собственным программным обеспечением. Сегодня мы установили в Татарстане свыше 35 единиц быстрых зарядных станций мощностью от 60 до 180кВт, и более 20 единиц быстрых станций мощностью от 60 до 100кВт по всей России. Уход зарубежных компаний высвободил место на рынке для отечественного производителя. Подтверждением тому является рост российских производителей, который мы наблюдаем в 2022 году.

Cергей Афонин директор ООО «Промэнерго» В 2020 году, проанализировав потребности рынка, мы разработали и изготовили первую экспериментальную зарядную станцию с одним быстрым и одним медленным зарядным портом. На сегодняшний день мы произвели уже более 50 электрических зарядных станций. Мы планируем участвовать в федеральной программе развития зарядной инфраструктуры и рассчитываем на помощь государства. Безусловно, эта программа — большая поддержка для любого производителя, ведь двигателем развития передовых технологий во всем мире являются крупные федеральные и региональные проекты. Санкции, конечно, повлияли на этот рынок. Ситуация, что называется, «как у всех», со своими сложностями и возможностями. Мы нацелены на поддержание технологического суверенитета и активно ведем работы в направлении импортозамещения. В планах увеличение локализации производства в части отдельных составных частей продукции и развитие направления НИОКР.



Ефим Климов генеральный директор группы компаний «Эттон» Одной из проблем для владельцев электрокаров сегодня остаются зарядные станции. Выезжая из Казани, приходится тщательно планировать путешествие по стране. В этом плане все возможные ИТ-сервисы, инструменты анализа данных являются серьезным помощником в дороге. Мы разработали мобильное приложение для татарстанского производителя зарядок «Промэнерго» — E-PROM. Сегодня оно доступно для скачивания в AppStore, Google Play Market и распространяется бесплатно. У нас есть идеи, как модернизировать и развивать приложение, использовать алгоритмы искусственного интеллекта так, чтобы владелец электрокара получил максимум сервисов на одном экране.



Санкции не сильно повлияли на рынок электрокаров, он продолжает развиваться умеренными темпами. В обозримом будущем ожидается появление китайских игроков с бюджетными автомобилями и, как следствие, снижение цен. Большинство электромобилей в Татарстане представлены бюджетным Nissan Leaf, а модели премиум класса — Tesla, Porshe Taycan — единичны. Модели эконом-класса стоят недорого, позволяют владельцам экономить на бензине и на расходных средствах (масло, свечи, фильтры). Более того, на сегодняшний день электрокары особенно выгодны для жителей пригорода, то есть тех, кто живет рядом с Казанью, но оплачивает тариф по сниженным сельским нормативам.



Ленар Кашапов генеральный директор ООО «Электрифлай» Все пытаются работать на этом рынке, особо не разбираясь. Особенный бум случился, когда государство стало субсидировать установку отечественных зарядных станций. Картинка выглядит красиво: сейчас здесь у меня будет свой «Лукойл» или своя «Татнефть». На самом деле здесь все по-другому. Тут не получается, как с бензином. Если в бензине самое главное — это качество бензина, здесь необходимо обеспечить взаимодействие программного обеспечения электромобиля с ПО станции. Как правило, здесь бывают конфликты, и поэтому 80% установленных по госпрограмме зарядных станций работают через раз. Электромобиль без программного обеспечения — это кирпич, с ним ничего не сделаешь. И то же самое зарядная станция. Она может заряжать, а может не заряжать. Если она сломается, без программного обеспечения ее не запустить. А ломается она часто. Электрокары приходят с разных континентов — из Китая, Японии, Америки, Европы. Везде электричество разное. У каждого производителя разные батарейки и разные системы. Поэтому когда заряжаться приезжает американская Tesla, у нее могут возникнуть проблемы с отечественной зарядной станцией. Мы обычно связываемся с производителем зарядной станции, скидываем ему логи, которая показала при зарядке машина, он исправляет в своем ПО, удаленно отправляет новую прошивку на станцию, и потом станция уже может заряжать. Это новый сложный рынок, с новыми технологиями, бизнес-процессами и бизнес-моделями. Сегодня Татарстан — регион-лидер. Есть регионы, в которых нет ни одной зарядной станции, а у нас уже работают два производителя. Безусловно, у владельцев станций есть и проблемы с окупаемостью. Если раньше они рассчитывали на прирост автопарка электромобилей, потому что шесть брендов обещали выйти на рынок России в этом году, то после 24 февраля все планы рухнули. Как теперь окупать уже установленные зарядки, непонятно.

Роман Тюкалов CEO Greengy Сеть электрозарядных станций Greengy создана компанией UD Group для решения проблемы неразвитости электромобильной инфраструктуры. На данный момент заправка электротранспорта может стать настоящей головной болью для его владельцев. Мы нацелены на равномерное покрытие зарядными станциями дорожных сетей городов России. Активное пользование первыми электрозарядками не просто показало нам востребованность данного продукта, но и подтолкнуло нас к решению объединить уже существующие ЭЗС в единую сеть под брендом Greengy. Наш проект предусматривает два направления. Первое закрывает потребность владельцев электромобилей в экстренной зарядке своего транспорта. ЭЗС, расположенная в удобном месте, позволит не остаться без средства передвижения, если водителю не удалось рассчитать необходимый запас заряда. Тут все просто: пользователь подключается и платит за зарядную сессию 15 рублей за 1кВт потребленной электрической энергии через современное мобильное приложение. Второе направление создано для регулярного обеспечения владельцев электромобилей необходимыми ресурсами — около его дома и места стоянки автомобиля. Greengy предоставит возможность взять по «подписке» зарядную станцию в индивидуальное пользование. Это подходит для живущих как в многоквартирных, так и в частных домах. Сразу оговорюсь, что данный способ реализуем только при наличии технической возможности: разрешенной мощности, разрешения управляющей компании. Если ключевая цель «Сетевой компании» — «закрыть» все трассы, чтобы расстояние между заправками не превышало 140 км, то наш приоритет — покрытие городских локаций. У «Сетевой компании» есть план развития инфраструктуры между городами, и по мере их продвижения мы можем при необходимости корректировать свою дорожную карту.

Рустем Галимзянов представитель некоммерческой организации по развитию инфраструктуры электромобилей «Рестарт» По официальным данным ГИБДД по РТ, на начало января 2021 года в Татарстане было зарегистрировано 80 электромобилей. А на январь 2022 года — уже 304. Рост за год почти в 4 раза. По нашим оценкам, если в этом году количество автомобилей вырастет так же в 4 раза, то Татарстан приблизится к парку из тысячи электрокаров. В этом году очень много стали привозить через Казахстан из Китая. Раньше все поставки в основном были с американского и европейского рынков через Белоруссию. Татарстан сегодня является одним из восьми пилотных регионов, получивших субсидии Минэкономразвития РФ на установку российских зарядных станций. Изначально у нас была квота около 220 зарядок, но потом нам ее урезали до 95. Четыре зарядные станции из 95 уже работают в Чистополе, Нурлате, Нижнекамске. Еще 91 будет поставлена до конца года. В начале октября вышло постановление Кабмина Татарстана о том, что застройщикам при проектировании жилых комплексов рекомендовано не менее 5 процентов парковочных мест выделять под электромобили. Мы, как НКО, сегодня работаем с разными девелоперами, которые строят жилые комплексы, консультируем, какое оборудование лучше выбрать и где разместить станцию. Наша НКО активно занимается популяризацией этого направления, совместно с нашими партнерами организована лаборатория на кафедре при Казанском государственном энергетическом университете с практическими экспонатами для подготовки кадров. 9 сентября, во Всемирный день электротранспорта, в экстрим-парке «Урам» мы провели фестиваль «Электромобильность». Людям сегодня надо рассказывать о преимуществах этого вида транспорта: парковки бесплатные, затраты на перемещение в 10 раз дешевле по сравнению с ДВС. И машины не дороже, это тоже миф. Приличный «народный» Nissan Leaf можно купить за 900 тысяч рублей. Tesla Model 3 — за 3 млн. Широкий модельный ряд представляет китайский автопром, на любой вкус и кошелек. У каждого производителя в линейке сейчас обязательно присутствует модель с электродвигателем. Volvo вообще заявила, что они с 2025 года прекращают выпускать автомобили на ДВС.

Ия Гордеева председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Cанкции, безусловно, повлияли на рынок электрических зарядных станций. С него ушли в основном все европейские поставщики зарядного оборудования — это и ABB, Schneider, Kostad, и некоторые другие европейские бренды. Но в связи с достаточно обширным рынком и реализацией федеральной программы по созданию зарядной инфраструктуры у нас появилось достаточно большое количество игроков российского производства — это и «Парус Электро», и «ПермьСнабСбыт», и NSP, и «Промэнерго», которые уже имеют не просто сборочные производства, а производства из российских компонентов со свидетельствами от Минпромторга, что данные станции соответствуют всем требованиям, предъявляемым к «российскости» данного оборудования. На сегодняшний день на рынке ЭЗС России формируются несколько сильных игроков — это и сетевые организации «Россети», «Росгидро» и «Сетевая компания», и частные компании Green Drive, Punkt-E, EV-Time, которые устанавливают инфраструктуру за свой счет. Есть и компании, которые интегрируют эту инфраструктуру. Я абсолютно уверена, что в ближайшие два-три года ни о какой монополии точно речи быть не может. А в последующем, как правило, произойдет укрупнение игроков на рынке. Так же это было с операторами связи. Думаю, в будущем на российском рынке будет четыре-пять крупных игроков.