«Мне говорили, что я «севастопольский»: в Казани по делу банды допросили экс-замглавы Минстроя

На процессе Верховного суда Татарстана вскрылась пропажа обреза и материалов по убийству 90-х

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Перед Верховным судом РТ предстал 72-летний Алимас Валеев — бывший замминистра строительства республики, который в 90-е стал крупным предпринимателем. Его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу банды «Тукаевские», поскольку Валеев был знаком с одной из предполагаемых жертв. Речь об ушедшем в бизнес враче кожвендиспансера Кировского района Казани Раисе Садыкове. По версии СК и прокуратуры, Садыков хотел отказаться от «тукаевской» «крыши», за что в 1993-м был застрелен. По версии близких бизнесмена, «крыши» не было, но были влиятельные друзья-покровители в погонах.

По обвинению в серии убийств в составе банды «Тукаевских» в Казани судят семерых. Верховный суд РТ получил это дело еще в феврале 2023-го, но пока не продвинулся дальше первого, самого давнего эпизода. В январе 1993-го в подъезде его дома из обреза застрелили отца троих детей, талантливого врача-венеролога и бизнесмена Раиса Садыкова.



Первой подозреваемой в этом убийстве стала... его жена, которую прибывшие на место оперативники пытались «расколоть», пока тело мужа еще не остыло. Впрочем, уже в марте 1993-го расследование было приостановлено и «подвисло» на четверть века. И, как выяснилось в суде, родня убитого до конца не верит, что силовикам действительно удалось раскрыть это преступление.

Ближний круг подтверждает: незадолго до трагедии Садыков вел себя, как человек, который осознает угрозу своей жизни. Правда, от кого исходила угроза — не делился.

Раис Садыков с супругой. предоставлено realnoevremya.ru семьей Садыкова

«Стал ездить с пистолетом в кармане и лежа на заднем сиденье»

Бывший владелец первых частных заправок в Татарстане Алимас Валеев на судебном допросе припомнил, что его приятель Садыков стал ездить с оружием и планировал бросить опасный бизнес. А еще рассказал, как его собственный дом подорвали с помощью гранат, и за это никто не ответил.

Суду Валеев представился пенсионером и сообщил, что ранее, с 1992 года, занимался бизнесом.

«Если вы знаете фирму «Карамай» — нефтепродукты, первые заправки в Татарстане были мои, сейчас это «Ирбис». Я скупал в Когалыме у Вагита Алекперова нефть — в то время у заводов не было денег, я отдавал им нефть на переработку, а после дизтопливо забирал в Казань, а масла — на завод... А до этого я еще замминистра строительства работал и управляющим трестом «Агрострой», — сообщил свидетель.

По его словам, покойного Раиса Садыкова он знал с 80-х: «Прекрасный был мужик и врач. Но бросил медицину, стал бизнесом заниматься и деньги делать — какое-то время занимался строительством вместе с Сергеем Шашуриным, пока тот политикой не занялся. Потом машинами торговать, перегоняя их из Тольятти, а еще — бронированные двери делать. Я его предупреждал, но он меня не послушался...»

— О чем предупреждали? — уточнила гособвинитель Элина Ильясова.

— Когда он стал бронированные двери делать на улице Тукаевской, у него появился пистолет и он стал ездить с пистолетом в кармане и лежа на заднем сиденье авто. Я ему говорил: «Раис, сколько можно ездить лежа? Прекрати этими машинами заниматься». Потом я в Самару уехал, а когда вернулся, мне говорят — Раиса нет.

— Вам было известно, что ему кто-то угрожает? — продолжила прокурор.

— Сам он мне об этом не говорил. Сказал — последний раз [за машинами] съезжу и больше не буду...

предоставлено realnoevremya.ru семьей Садыкова

На вопрос гособвинителя об отношениях ныне покойного с подсудимым Геннадием Кириловым (ранее — Мураткиным) Алимас Валеев ничего рассказать не смог. А на вопрос, входил ли Кирилов в преступную группировку «Тукаевские», ответил так: «Мне говорили, что я «севастопольский», я что — преступник?..» Прокурор возразила: «Я такого не говорила».



«Мне неинтересно было это узнавать — «тукаевские» там группировки, «севастопольские» или «первогорковские». У меня другие задачи были, я работал», — отвечал 72-летний свидетель, стоя за трибуной. На просьбу уточнить, осуществлял ли Кирилов и люди в его подчинении криминальное покровительство бизнесу Садыкова, ответ был простой: «Не знаю». Однако Элина Ильясова пошла дальше, ее интересовало, имел ли Кирилов отношение к бизнесу самого Валеева: «Осуществлял ли он вам криминальное покровительство?» — «Нет. Близко никогда не было».

Свидетель Валеев о гранате и детях на площадке

Далее Алимас Валеев сообщил, что все же не избежал столкновения с криминалом:

— Был момент, когда у меня дом взорвали, две гранаты бросили. В 1993—1994 годах. До сих пор ищут, хотя все знают, кто это сделал. Может, и не ищут, потому что жертв не было... Одну гранату сразу нашли, а другую нет. Сын мой четырехлетний вышел играть во двор и соседские дети — девочке 3 года, мальчику 6 лет. Трава зеленая. И в ней граната лежит. Я сначала думал игрушечная, но она — холодная. Когда увидел, у меня колени затряслись...

— Вы не сказали, кого подозревали? — поинтересовался судья Верховного суда РТ Айрат Ибатуллин.

— Публично при всех не скажу, но могу вам отдельно написать...

— То есть это не Кирилов гранату подбросил? — взяла слово адвокат обвиняемого Анна Гарипова.

— Какой Кирилов? Я его знать-то не знал...

Прокурор вернулась к теме допроса — кто мог быть причастен к убийству Раиса Садыкова? «Я в Следственном комитете не работал... Года через 3—4 прошел слух на уровне «одна баба сказала», якобы «тукаевские» замешаны. От кого я это услышал? Не знаю...» — ответил свидетель.

Алимас Валеев на судебном допросе припомнил, что его приятель Садыков стал ездить с оружием и планировал бросить опасный бизнес. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Версия СК: «Садыков захотел выйти из-под криминального влияния»

В материалах 30-томного дела СК о банде «Тукаевские» (не путать с делом МВД об одноименной группировке) по эпизоду расправы над врачом и бизнесменом обвиняются четверо, причем трое — посмертно.

По версии следствия, руководитель банды «Тукаевские» Радик Ахметшин (в оперативных материалах упоминается прозвище «Гитлер») «приказал трем активистам банды убить предпринимателя, который захотел выйти из-под криминального влияния», с целью усиления этого самого влияния и увеличения финансовой подпитки банды за счет «крышевания» других предпринимателей. Силовики считают, что Садыков пользовался криминальным покровительством «Тукаевских», но осенью 1992-го сложившаяся ситуация перестала его устраивать, и он поставил Кирилова в известность, что «крыша «Тукаевских» ему больше не нужна.

Согласно обвинению, Кирилов контролировал коммерческую деятельность Садыкова по поручению Ахметшина и передал информацию «шефу», после чего на сходке в гостинице «Казань» Ахметшин поручил Геннадию Кирилову, Марату Кадырову и Радику Валитову расправиться с непокорным бизнесменом.

В СК и прокуратуре полагают: Кирилов занимался поиском исполнителей убийства и предоставлением данных о жертве, а еще разработкой плана преступления, к которому привлек все тех же Кадырова и Валитова. Собиралась эта троица в бане ныне снесенного комбината «Здоровье». План предусматривал — Кадыров с оружием будет ждать жертву в подъезде его дома по улице Маршала Чуйкова, а Валитов привезет стрелка на место и заберет его после преступления.

Орудием преступления силовики считают «неустановленный следствием обрез охотничьего ружья», который ранее хранился в металлическом сейфе в офисе возглавляемого Садыковым МП «Идель» в доме 91 по улице Габдуллы Тукая.

24 января 1993 года Садыков подъехал к дому не позднее 20.30, стал на лифте подниматься на четвертый этаж и на выходе из кабины получил выстрел из обреза охотничьего ружья. Пуля раздробила кости правой половины лица, раненый скончался на месте.

Поскольку Ахметшина, Валитова и Кадырова уже нет в живых, дело против них прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. А вот Кирилову предъявлено обвинение в организации умышленного убийства из корыстных побуждений. Вину он не признает. Другим фигурантам дела банды «Тукаевские» этот эпизод не вменяется.

Кирилову предъявлено обвинение в организации умышленного убийства из корыстных побуждений. Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Версия Кирилова о мести «Рэмовских» и позиция Кафиля Амирова

Важный момент: «неустановленный» обрез был брошен преступниками на месте преступления и изъят милицией 24 января 1993 года. Однако загадочным образом исчез из мест хранения вещественных доказательств. Причем, со слов защиты, кроме оружия исчезли и те страницы протокола осмотра места преступления, на которых имелась фототаблица и приводилось детальное описание обреза... Де-факто само уголовное дело об убийства Садыкова было полностью утрачено, и за это никто не ответил. Лишь в 2020-м сотрудники СК, используя материалы оперативного учета МВД, смогли восстановить малую часть документов. Правда, подсудимый Кирилов и его адвокаты считают, что восстановление носило избирательный характер.

В своем ходатайстве суду на старте процесса обвиняемый упрекал сотрудников следствия: «Уголовное дело по факту убийства Садыкова с доказательствами, собранными в 1993—2020 годах, было намеренно скрыто, поскольку все эти доказательства противоречат фабуле предъявленного мне обвинения». Писал, что следователь разыскивал дело №179706, возбуждавшееся прокуратурой Авиастроительного района, вместо дела с тем же номером, которое вела прокуратура Ленинского района Казани.

В результате все первичные допросы очевидцев и свидетелей преступления в материалах поступившего в суд дела просто не фигурируют. Нет там и фоторобота, который составлялся по горячим следам 30 лет назад. А еще нет баллистической экспертизы того самого пропавшего обреза и сведений из пулегильзотеки, где данное оружие использовалось ранее...

«Сокрытие следствием ключевых доказательств является грубым нарушением уголовно-процессуального закона, поскольку нарушает мое право на представление доказательств стороной защиты», — считает Геннадий Кирилов. В своем ходатайстве о возврате дела прокурору он напоминал суду, что в том же 1993-м, на 44-й день после убийства Садыкова сам чудом пережил покушение. Причем сценарий нападения был схожим.

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 9 на 10 марта 1993-го киллер поджидал Мураткина (ныне — Кирилова) в подъезде его дома 79 на улице Чуйкова. Когда Геннадий подымался к свой квартире, неизвестный открыл огонь на поражение и выпустил всю обойму пистолета Макарова. Мураткин успел среагировать и рванул от нападавшего на улицу. В итоге из восьми пуль цели достигли четыре: в больнице у потерпевшего диагностировали сквозные ранения грудной клетки, брюшной полости и левой голени, при этом были повреждены ткани печени, ключица и два ребра.



Это покушение до сих пор числится в нераскрытых. Хотя недавно в Ново-Савиновском отделе Следкома по РТ возобновили расследование и заново опросили Кирилова. Последний подчеркивает, что в 1993-м органы предварительного следствия «усматривали связь» между посягательствами на жизнь Раиса Садыкова и Геннадия Мураткина. По указанию Кафиля Амирова, на тот момент еще зампрокурора РТ, оба дела были направлены в прокуратуру Казани и переданы для расследования одному и тому же следователю.

Сам Мураткин-Кирилов считал и считает, что оба преступления связаны с расстрелом представителей группировки «Рэмовские» в Шемордане 30 мая 1992 года. По версии защиты, в тот день на глазах у Геннадия и Раиса знакомый последнего Газинур Хабибуллин расстрелял трех человек из обреза, двое погибли на месте, еще один позже. Газинур охранял товар Садыкова в Шемордане — по некоторым данным, это были цистерны с ликеро-водочной продукцией, а «Рэмовские» хотели его отобрать и незадолго до указанных событий избили Газинура. После расстрела очевидцы трагедии Садыков и Мураткин на какой-то период попали в число подозреваемых в тройном убийстве, однако под суд пошел лишь Хабибуллин.



— После стрельбы в поселке Шемордан Садыков действительно опасался за свою жизнь, поскольку третьи лица его предупредили о возможном покушении со стороны «Рэмовских». Для наиболее полного и объективного расследования убийства Садыкова необходимо соединить дело об убийстве и покушении на меня в одно производство, истребовать дело об убийстве «Рэмовских» и сведения о привлечении Садыкова в качестве подозреваемого по нему, — убежден обвиняемый из дела банды «Тукаевских».

В ходе судебного следствия адвокаты Алина Богатеева и Анна Гарипова неоднократно предпринимали попытки получить от свидетелей информацию о том, чего Садыков на самом деле боялся и вспоминал ли Шемордан и «Рэмовских». Однако эти попытки системно блокировались председательствующим по делу судьей. Он снимал вопросы защиты и указывал: раз «Рэмовских», Шемордана и покушения на Кирилова нет в обвинительном заключении, значит, эти обстоятельства не относятся к существу дела и их исследование может затянуть рассмотрение дела... Также суд неоднократно отклонял вопросы об обстоятельствах допросов на предварительном следствии, понимая, что адвокаты пытаются получить доказательства для признания ряда доказательств недопустимыми.



Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Представители гособвинения такую позицию председательствующего поддерживали, полагая, что все сторонние версии уже проверены на этапе предварительного следствия. Адвокаты, в свою очередь, указывали: права их клиента нарушались сначала сотрудниками СК, а теперь судом. За пару месяцев активного судебного следствия Богатеева и Гарипова успели четыре раза заявить возражения на действия председательствующего по делу. А до финала процесса еще далеко.

Весьма любопытно проходят судебные допросы большинства свидетелей обвинения по этому делу. Сначала, стоя за трибуной, они наотрез отрицают какую-либо связь покойного бизнесмена с «Тукаевскими», причастность к группировке Мураткина, «Хоттабыча» (под этим прозвищем в 90-е был известен Валитов) и «Мокки» (прозвище Кадырова) и даже само существование таковой группировки. Потом суд удовлетворяет ходатайство обвинения об оглашении показаний этих же свидетелей образца 2021—2022 года, в которых на те же вопросы звучат прямо противоположные ответы. На вопрос, чему верить, идут объяснения о давлении со стороны следствия, о том, что обстоятельства дела свидетелям рассказали сами силовики и что протокол был подписан не глядя.

Впрочем, в суде уже огласили показания людей, которые признали, что сами входили в группировку «Тукаевские» и будто бы слышали сам разговор между Мураткиным, «Хоттабычем» и «Моккой» о намерении расправиться с Садыковым, либо рассказ о таком разговоре. Заметим, что часть этих свидетелей ранее задерживались по делу «Тукаевских».

При этом вдова и братья убитого в суде версию обвинения не подтвердили. Подробнее об этих свидетельских противоречиях «Реальное время» планирует рассказать в следующем репортаже с процесса.