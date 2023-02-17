Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу банды «Тукаевские»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В ближайшее время в Верховный суд РТ поступит уголовное дело в 30 томах о серии убийств 1990—2000-х годов в составе банды «Тукаевские». Сегодня первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинение в отношении семи фигурантов дела, сообщают близкие к силовикам источники «Реального времени».



Эту информацию нашему изданию подтвердил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным источников «Реального времени», обвиняемые будут добиваться суда присяжных — такое ходатайство было заявлено еще на стадии предварительного следствия.

Ранее защитники обвиняемых отмечали, что 15-летний срок давности по статье 209 УК РФ (бандитизм) истек еще в апреле 2017-го, то есть за 4 года до возбуждения этого дела. Тем не менее в итоговом обвинении эта статья осталась наряду с пятью убийствами и одним покушением — на жизнь директора КСК «УНИКС». Расследованием этого дела занимались сотрудники Следкома по РТ.

А вот полицейское дело о преступлениях в составе ОПС «Тукаевские» в ближайшие дни вернется из суда на доследование в ГСУ МВД Татарстана. Во вторник, 15 февраля, Верховный суд РТ признал законным решение Вахитовского суда о возврате данного дела ввиду процессуальных нарушений в тексте обвинительного заключения.

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Ирина Плотникова