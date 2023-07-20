Компания с высокой социальной эффективностью: ТАИФ-НК вошел в число призеров престижного российского конкурса

Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

АО «ТАИФ-НК» признано одной из социально эффективных компаний России. Нефтеперерабатывающее предприятие завоевало серебро на региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Церемония награждения победителей прошла в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. АО «ТАИФ-НК» заняло второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение надежной работы опасных производственных объектов являются одним из приоритетных направлений деятельности компании. С 2020 года на нефтеперерабатывающем предприятии не зафиксированы профзаболевания и не допущено ни одного несчастного случая на производстве. В 2023 году Рострудом, с учетом имеющихся показателей отчетности о потенциальном вреде в сфере труда, снижена категория риска АО «ТАИФ-НК» с высокой, до значительной. О том, какая работа проводится в области социальной политики, охраны труда и промышленной безопасности в АО «ТАИФ-НК», — в материале «Реального времени».

«Работа без рисков и угроз для жизни и здоровья»

АО «ТАИФ-НК» — призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Дипломы лучшим организациям и предприятиям вручил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустем Валиуллов.

АО «ТАИФ-НК» — призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Фото: Арсений Фавстрицкий/ realnoevremya.ru

Вручая награды, он отметил, что эксперты высоко оценили активную внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни на предприятиях.

— Поздравляем всех победителей, благодарим за активное участие и надеемся, что в следующих этапах, вы достойно представите Республику Татарстан на федеральном уровне, — обратился к присутствующим Рустем Валиуллов.

Диплом из рук первого заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустема Валиуллова получил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок. Фото: Арсений Фавстрицкий/ realnoevremya.ru

Диплом из рук первого заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустема Валиуллова получил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

— Эта награда — подтверждение эффективности той масштабной планомерной, непрерывной работы, что под руководством компании ведется на всех наших производствах. Цель и задача: работа без рисков и угроз для жизни и здоровья каждого из наших специалистов. Могу уверенно заявить: прошлый год и первую половину 2023-го мы прошли без происшествий, травматизма и случаев профзаболеваний, — отметил он.

Забота о каждом

Призовое место во Всероссийском конкурсе еще раз подтвердило высокую эффективность АО «ТАИФ-НК» в развитии кадрового потенциала и решении социальных задач. Деятельность компании в этой области носит системный характер и направлена на создание эффективных и безопасных рабочих мест, обеспечение социальной защищенности работников и членов их семей, непрерывное профессиональное развитие персонала, поддержание благоприятной социальной обстановки. В АО «ТАИФ-НК» разработан комплекс мероприятий, направленных на предотвращение малейших угроз аварий и несчастных случаев. За их реализацией следят специальные комиссии по производственному контролю. Особое внимание уделяется проведению технического аудита опасных производственных объектов предприятия.

Призовое место во Всероссийском конкурсе еще раз подтвердило высокую эффективность АО «ТАИФ-НК» в развитии кадрового потенциала и решении социальных задач. Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Соревнования по пожарной эстафете на кубок АО «ТАИФ-НК» — один из элементов обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима на взрывоопасных объектах предприятия. Ежегодно, в теории, а самое главное на практике, работники Общества доказывают, что к чрезвычайным ситуациям на производстве они полностью готовы. Для выполнения газоспасательных работ и работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на объектах АО «ТАИФ-НК», а также с целью оказания первой помощи до приезда аварийно-спасательных служб, с 2008 года в Обществе успешно функционирует аттестованное нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ). Это самостоятельная структура, созданная из числа работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты АО «ТАИФ-НК».

Соревнования по пожарной эстафете на кубок АО «ТАИФ-НК» — один из элементов обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима на взрывоопасных объектах предприятия. Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Каждый работник предприятия в обязательном порядке проходит обучение по охране труда в специализированных учебных центрах, имеющих соответствующие лицензии и аккредитацию. Персонал учится оказывать первую помощь, применять средства индивидуальной защиты, в деталях узнает об опасностях, которые могут возникнуть на рабочем месте, и о том, как действовать при аварийных ситуациях.

Каждый работник предприятия в обязательном порядке проходит обучение по охране труда в специализированных учебных центрах, имеющих соответствующие лицензии и аккредитацию. Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Согласно графику работники компании проходят практическую отработку безопасных методов и приемов по установке и снятию заглушек на технологическом оборудовании, приборов КИПиА, сборке и разборке электросхем, имитирующих трансформаторные подстанции и распределительные устройства.

Для безопасного ведения рабочего процесса работникам выдают средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, специальную одежду и обувь. Она сшита из полиарамидной ткани — негорючего материала. Этот вид костюма имеет ряд преимуществ: прочность, легкость, устойчивость к механическому воздействию, кислотам и щелочам и, самое главное, неспособность гореть и плавиться.

Согласно графику работники компании проходят практическую отработку безопасных методов и приемов по установке и снятию заглушек на технологическом оборудовании. Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Для снижения травматизма на производстве внедряют цифровые технологии, которые позволяют снизить чрезмерную нагрузку на людей и, как следствие, минимизировать ошибки, связанные с «человеческим фактором». Под пристальным контролем АО «ТАИФ-НК» обеспечение надлежащих условий на рабочих местах сотрудников. Условия рабочего места каждого сотрудника регулярно проверяют специалисты собственной санитарно-промышленной лаборатории. Они выезжают на производство и замеряют уровень шума, вибрации, освещения, влажность и температуру воздуха рабочей зоны. По результатам произведенного контроля работники лаборатории оформляют протоколы и направляют их в отдел охраны окружающей среды и службу охраны труда для своевременного принятия необходимых решений. Кроме того, с информацией о текущих условиях на рабочих местах знакомится и каждый сотрудник предприятия. И если выявляются предпосылки к превышению нормативов — принимаются все необходимые меры для нормализации ситуации.

Для безопасного ведения рабочего процесса работникам выдают средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, специальную одежду и обувь. Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Для привлечения внимания к вопросам охраны труда, создания стимула к совершенствованию выполняемой работы в АО «ТАИФ-НК» проводится ежегодный смотр-конкурс по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Здоровье работников — в приоритете

Чтобы не допустить случаев травматизма на производстве, а также предотвратить профессиональные заболевания, работники АО «ТАИФ-НК» ежегодно проходят периодические медицинские осмотры. Основной их задачей является установление профессиональной пригодности человека к работе по состоянию здоровья.

Ринат Курманов: «Мы из года в год оттачиваем проведение медосмотра, для того чтобы наши работники могли комфортно и удобнее проходить эту процедуру». Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru

— Медицинский осмотр — это важное мероприятие, которое позволяет оценить состояние здоровья работников компании. Мы из года в год оттачиваем проведение медосмотра, для того чтобы наши работники могли комфортно и удобнее проходить эту процедуру. В этом году большой упор сделан на проведение диспансеризации. Для этого своих работников мы направляем в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. Диспансеризация также позволяет оценить состояние здоровья работников, выявить проблемы и принять меры по их устранению, — отмечает руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.

Специалисты отмечают, что многие проблемы со здоровьем можно решить на ранней стадии заболевания. Однако зачастую люди склонны откладывать визиты к врачу, ссылаясь на нехватку времени. Во время медосмотра работники не только проходят полный скрининг, но и получают консультацию у докторов. В этом году обязательный медосмотр в АО «ТАИФ-НК» прошли более 3 411 человек.

Работников компании обследуют такие специалисты, как отоларинголог, окулист, невролог, невропатолог, психиатр, стоматолог и терапевт. Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru

— Медосмотр — диагностическое исследование, направленное на профилактику здоровья и определение возможных заболеваний. Цель комплексного обследования — обнаружение патологий на ранних стадиях, чтобы успешно вылечить и продолжать работать. Профилактический медосмотр позволяет отследить и зафиксировать динамику изменения здоровья, определить наличие заболеваний и вылечить недуг на ранней стадии, — отмечает врач-терапевт Юлия Хайруллина.

Работников компании обследуют такие специалисты, как отоларинголог, окулист, невролог, невропатолог, психиатр, стоматолог и терапевт. Женщин — дополнительно маммолог и гинеколог. Работники предприятия сдавали общий анализ крови, снимали электрокардиограмму, проходили УЗИ.

Как отмечают работники АО «ТАИФ-НК», в этом году медосмотр можно было пройти в течение часа-полутора. Каждому выдавали талончик, в котором было указано время приема. Не было очередей и толкучки. Мужчины проходили медосмотр в одно время, женщины — в другое. В помещении был установлен кондиционер, чтобы врачи во время жары могли вести прием в максимально комфортных условиях.

В этом году обязательный медосмотр в АО «ТАИФ-НК» прошли более 3 411 человек. Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru

— Мы осматриваем работников «ТАИФ-НК» уже второй месяц. В первый — были мужчины, сейчас — женщины. Каждый специалист проводит большую работу по оценке состояния здоровья. Пациенты приходят с благодарностью, говорят спасибо, потому что у них вовремя смогли выявить отклонения здоровья и дать рекомендации. Отдельно хочется отметить высокую организацию проведения медосмотра. Все проходит четко и выверенно, — подчеркивает врач-терапевт Юлия Хайруллина.

Удобно, быстро и качественно работники компании могут пройти и флюорографию. Для этого по территории предприятия курсирует флюоромобиль. Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Удобно, быстро и качественно работники компании могут пройти и флюорографию. Для этого по территории предприятия курсирует флюоромобиль. Специально оборудованная машина в назначенное время приезжает по указанному адресу для проведения процедуры. Здесь же на месте в считаные минуты готов результат обследования.

— Медосмотр очень важен и нужен. Женщины должны ежегодно проходить обследование у маммолога, гинеколога. Благодаря медосмотру, диспансеризации можно отследить малейшие отклонения от нормы и изменения, происходящие в организме, — отмечает переводчик отдела технического перевода АО «ТАИФ-НК» Резеда Гимазетдинова.

Как отмечают работники АО «ТАИФ-НК», в этом году медосмотр можно было пройти в течение часа-полутора. Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru

— Я 15 лет работаю оператором технологических установок на НПЗ, работа у меня хоть и не простая, но очень интересная и востребованная. К работе допускаются только полностью здоровые люди. Я ежегодно сдаю общий анализ крови, биохимию, прохожу обследование сердечно-сосудистой системы, УЗИ малого таза и внутренних органов. Нас осматривают узкие специалисты. Очень удобно, что доктора ждут в одном месте в назначенное время. Спасибо руководству компании за предоставленную возможность и заботу о нашем здоровье, — говорит Галина Кузнецова, оператор технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК».

Система поддержания здоровья работников АО «ТАИФ-НК» представляет собой непрерывный замкнутый цикл. Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru

Бесплатные путевки в санаторий

Вообще, система поддержания здоровья работников АО «ТАИФ-НК» представляет собой непрерывный замкнутый цикл. Если врач выявляет предпосылки к заболеванию, то направляет работника в санаторно-курортный комплекс для восстановления, профилактики и продления его профессионального долголетия. Медицинский персонал санатория, в свою очередь, имея на руках санаторно-курортную карту человека, обеспечивает работника АО «ТАИФ-НК» полным курсом медицинских процедур. По результатам санаторно-курортного лечения клиенту выдается выписной эпикриз, который он должен представить своему терапевту.

Один из санаториев, где сейчас проходят лечение работники АО «ТАИФ-НК — «Варзи-Ятчи». Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Один из санаториев, где сейчас проходят лечение работники АО «ТАИФ-НК — «Варзи-Ятчи». Это современный лечебно-диагностический комплекс высшей категории. Расположен он в живописных местах соседней Удмуртии. Отдыхающие проживают в комфортабельных номерах со всеми удобствами. Питаются 5 раз в день. Меню предоставлено диетическое, но в то же время сытное и сбалансированное. Лечащий врач назначает каждому индивидуальную программу лечения.

Механик завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Василь Аппаков признается, что пребывание в «Варзи-Ятчи» оставило только самые положительные эмоции. Особое внимание здесь уделяется лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата (массажи, водные процедуры), лечению заболеваний нервной и сердечной системы, заболеваний кожи.

Механик завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Василь Аппаков признается, что пребывание в «Варзи-Ятчи» оставило только самые положительные эмоции. Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

— Отдых, включая оздоровление, очень понравился. Благодаря руководству «ТАИФ-НК» мне предоставили путевку в санаторий. Выбор на этот санаторий пал неслучайно, так как я о нем много наслышан. Персонал здесь приветливый, всегда поможет, подскажет, объяснит. Все процедуры приятные и безболезненные. Они включают в себя: лечебное плавание, физкультуру, грязевые аппликации на тело, йодобромные ванны, душ Шарко, массаж, лечебные процедуры, связанные с опорно-двигательной системой, и другие, — делится впечатлениями от отдыха Василь Аппаков.

Здоровый образ жизни — в приоритете

К слову, корпоративные программы оздоровления АО «ТАИФ-НК» включают в себя не только профилактический осмотр и лечение в санаториях, но и важнейшее звено этой цепи — профилактику. Работники компании активно приобщаются к физической культуре и спорту. Для этого на предприятии регулярно проводятся корпоративные спортивные мероприятия — по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам и не только. Каждый сотрудник может сдать нормы ГТО.

— Политика «ТАИФ-НК» направлена в сторону оздоровления работников. В компании проходит много различных мероприятий, которые помогают поддерживать хорошую физическую форму, а значит, оставаться здоровыми. В прошлом году не было ни одного случая, когда работник не был допущен к своим обязанностям по состоянию здоровья. Спорт помогает оставаться здоровым, энергичным и заряженным на трудовые подвиги, — подчеркивает руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.

На предприятии регулярно проводятся корпоративные спортивные мероприятия. Фото: Александр Ильин/ realnoevremya.ru

Уникальным по масштабности и своему накалу стал День здоровья, который прошел в начале июля на городском майдане. Работники компании вместе со своими семьями проявили физические способности и выдержку — развивали чувство ритма в танце, гибкость в командной йоге, прыгали на гигантской скакалке и надувных «бананах», крутили педали на велотренажерах и, примерив костюмы матрешек, бегали на скорость. Самых маленьких ждали сладкая вата, попкорн, аниматоры, активные конкурсы, мыльные пузыри, шоу фокусника. В завершение спортивно-культурного мероприятия всех угостили вкусным обедом и горячим чаем.

Детям — лучшие оздоровительные лагеря Татарстана

В АО «ТАИФ-НК» одинаково заботятся как о своих работниках, так и членах их семей. Компания регулярно предоставляет детям льготные путевки в лучшие лагеря Республики Татарстан. Один из таких — ДОЛ «Чайка». Он расположен в сосновом бору на живописном берегу реки Зай в 16 километрах от Нижнекамска. На его территории находятся бассейн, современный стадион, тренажерный зал, пляж, «сказочные» детские городки.

Компания регулярно предоставляет детям льготные путевки в лучшие лагеря Республики Татарстан. Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru

Здесь ребята занимаются прикладным искусством, вокалом, рисованием, играют в футбол, пионербол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. С детьми работают настоящие профессионалы. Опытные педагоги, воспитатели и спортивные инструкторы помогают детям раскрыть свое творческое начало и реализовать самые смелые мечты.

Опытные педагоги, воспитатели и спортивные инструкторы помогают детям раскрыть свое творческое начало и реализовать самые смелые мечты. Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru

— Каждую смену мы проводим спортивные первенства, организуем дружеские встречи с командами других лагерей по футболу, пионерболу, флорболу. В этом году мы включили патриотическое направление, изучаем историю родного края, России, подвиги нашего народа. Каждую смену мы проживаем с детьми одно из исторических событий. Во вторую смену это была Куликовская битва. Сначала готовились теоретически, а потом, облачившись в костюмы, все прочувствовали на себе, — рассказал директор ДОЛ «Чайка» Алексей Захаров.

У двенадцатилетней Надежды Бочаровой в АО «ТАИФ-НК» работают и мама, и папа. Девочка второй год отдыхает в лагере «Чайка», говорит, что считала дни до заезда.

У двенадцатилетней Надежды Бочаровой в АО «ТАИФ-НК» работают и мама, и папа. Девочка второй год отдыхает в лагере «Чайка», говорит, что считала дни до заезда. Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru

— Мне здесь очень нравится. Каждый день мы участвуем в различных мероприятиях. Веселимся, получаем удовольствие от участия в конкурсах и соревнованиях. Лагерь подарил мне много новых друзей и незабываемые впечатления, — делится эмоциями Надежда.

Для 14 -летнего Кирама Сахипова это первая в жизни поездка в лагерь. Путевку на предприятии дали его отцу ведущему инженеру отдела производственного контроля за промышленной безопасностью.

Для 14 -летнего Кирама Сахипова это первая в жизни поездка в лагерь. Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru

— Мне было безумно любопытно, как же здесь все устроено. Когда я приехал, мне было немного неловко: много незнакомых ребят и вожатых. Оказалось, всё не так страшно, как мне показалось на первый взгляд! Все ребята оказались очень добрые и позитивные. Я уже участвовал в чемпионате по футболу, флешмобе, играл в КВН, — рассказал Кирам.

13-летний Амиль Зиннатуллин тоже в лагере впервые. Сам попросился в «Чайку».

13-летний Амиль Зиннатуллин тоже в лагере впервые. Фото: Артем Рябов/ realnoevremya.ru. Реклама АО «ТАИФ-НК»

— Мне нравится этот лагерь. Тут здорово, все занятия увлекательно проходят, и мы узнаем много нового. Еще мне нравятся вечерние мероприятия, особенно дискотеки. А еще здесь вкусно кормят — 5 раз в день, — говорит Амиль.

Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение надежной работы опасных производственных объектов являются одними из приоритетных направлений деятельности АО «ТАИФ-НК». Весь коллектив предприятия работает на общее дело с полной самоотдачей, что и дальше позволяет поддерживать статус социально — ориентированной компании лидера нефтеперерабатывающей отрасли России.