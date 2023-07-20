Компания с высокой социальной эффективностью: ТАИФ-НК вошел в число призеров престижного российского конкурса
АО «ТАИФ-НК» признано одной из социально эффективных компаний России. Нефтеперерабатывающее предприятие завоевало серебро на региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Церемония награждения победителей прошла в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. АО «ТАИФ-НК» заняло второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение надежной работы опасных производственных объектов являются одним из приоритетных направлений деятельности компании. С 2020 года на нефтеперерабатывающем предприятии не зафиксированы профзаболевания и не допущено ни одного несчастного случая на производстве. В 2023 году Рострудом, с учетом имеющихся показателей отчетности о потенциальном вреде в сфере труда, снижена категория риска АО «ТАИФ-НК» с высокой, до значительной. О том, какая работа проводится в области социальной политики, охраны труда и промышленной безопасности в АО «ТАИФ-НК», — в материале «Реального времени».
«Работа без рисков и угроз для жизни и здоровья»
АО «ТАИФ-НК» — призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Дипломы лучшим организациям и предприятиям вручил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустем Валиуллов.
Вручая награды, он отметил, что эксперты высоко оценили активную внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни на предприятиях.
— Поздравляем всех победителей, благодарим за активное участие и надеемся, что в следующих этапах, вы достойно представите Республику Татарстан на федеральном уровне, — обратился к присутствующим Рустем Валиуллов.
Диплом из рук первого заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустема Валиуллова получил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.
— Эта награда — подтверждение эффективности той масштабной планомерной, непрерывной работы, что под руководством компании ведется на всех наших производствах. Цель и задача: работа без рисков и угроз для жизни и здоровья каждого из наших специалистов. Могу уверенно заявить: прошлый год и первую половину 2023-го мы прошли без происшествий, травматизма и случаев профзаболеваний, — отметил он.
Забота о каждом
Призовое место во Всероссийском конкурсе еще раз подтвердило высокую эффективность АО «ТАИФ-НК» в развитии кадрового потенциала и решении социальных задач. Деятельность компании в этой области носит системный характер и направлена на создание эффективных и безопасных рабочих мест, обеспечение социальной защищенности работников и членов их семей, непрерывное профессиональное развитие персонала, поддержание благоприятной социальной обстановки. В АО «ТАИФ-НК» разработан комплекс мероприятий, направленных на предотвращение малейших угроз аварий и несчастных случаев. За их реализацией следят специальные комиссии по производственному контролю. Особое внимание уделяется проведению технического аудита опасных производственных объектов предприятия.
Соревнования по пожарной эстафете на кубок АО «ТАИФ-НК» — один из элементов обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима на взрывоопасных объектах предприятия. Ежегодно, в теории, а самое главное на практике, работники Общества доказывают, что к чрезвычайным ситуациям на производстве они полностью готовы. Для выполнения газоспасательных работ и работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на объектах АО «ТАИФ-НК», а также с целью оказания первой помощи до приезда аварийно-спасательных служб, с 2008 года в Обществе успешно функционирует аттестованное нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ). Это самостоятельная структура, созданная из числа работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты АО «ТАИФ-НК».
Каждый работник предприятия в обязательном порядке проходит обучение по охране труда в специализированных учебных центрах, имеющих соответствующие лицензии и аккредитацию. Персонал учится оказывать первую помощь, применять средства индивидуальной защиты, в деталях узнает об опасностях, которые могут возникнуть на рабочем месте, и о том, как действовать при аварийных ситуациях.
Согласно графику работники компании проходят практическую отработку безопасных методов и приемов по установке и снятию заглушек на технологическом оборудовании, приборов КИПиА, сборке и разборке электросхем, имитирующих трансформаторные подстанции и распределительные устройства.
Для безопасного ведения рабочего процесса работникам выдают средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, специальную одежду и обувь. Она сшита из полиарамидной ткани — негорючего материала. Этот вид костюма имеет ряд преимуществ: прочность, легкость, устойчивость к механическому воздействию, кислотам и щелочам и, самое главное, неспособность гореть и плавиться.
Для снижения травматизма на производстве внедряют цифровые технологии, которые позволяют снизить чрезмерную нагрузку на людей и, как следствие, минимизировать ошибки, связанные с «человеческим фактором». Под пристальным контролем АО «ТАИФ-НК» обеспечение надлежащих условий на рабочих местах сотрудников. Условия рабочего места каждого сотрудника регулярно проверяют специалисты собственной санитарно-промышленной лаборатории. Они выезжают на производство и замеряют уровень шума, вибрации, освещения, влажность и температуру воздуха рабочей зоны. По результатам произведенного контроля работники лаборатории оформляют протоколы и направляют их в отдел охраны окружающей среды и службу охраны труда для своевременного принятия необходимых решений. Кроме того, с информацией о текущих условиях на рабочих местах знакомится и каждый сотрудник предприятия. И если выявляются предпосылки к превышению нормативов — принимаются все необходимые меры для нормализации ситуации.
Для привлечения внимания к вопросам охраны труда, создания стимула к совершенствованию выполняемой работы в АО «ТАИФ-НК» проводится ежегодный смотр-конкурс по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
Здоровье работников — в приоритете
Чтобы не допустить случаев травматизма на производстве, а также предотвратить профессиональные заболевания, работники АО «ТАИФ-НК» ежегодно проходят периодические медицинские осмотры. Основной их задачей является установление профессиональной пригодности человека к работе по состоянию здоровья.
— Медицинский осмотр — это важное мероприятие, которое позволяет оценить состояние здоровья работников компании. Мы из года в год оттачиваем проведение медосмотра, для того чтобы наши работники могли комфортно и удобнее проходить эту процедуру. В этом году большой упор сделан на проведение диспансеризации. Для этого своих работников мы направляем в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. Диспансеризация также позволяет оценить состояние здоровья работников, выявить проблемы и принять меры по их устранению, — отмечает руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.
Специалисты отмечают, что многие проблемы со здоровьем можно решить на ранней стадии заболевания. Однако зачастую люди склонны откладывать визиты к врачу, ссылаясь на нехватку времени. Во время медосмотра работники не только проходят полный скрининг, но и получают консультацию у докторов. В этом году обязательный медосмотр в АО «ТАИФ-НК» прошли более 3 411 человек.
— Медосмотр — диагностическое исследование, направленное на профилактику здоровья и определение возможных заболеваний. Цель комплексного обследования — обнаружение патологий на ранних стадиях, чтобы успешно вылечить и продолжать работать. Профилактический медосмотр позволяет отследить и зафиксировать динамику изменения здоровья, определить наличие заболеваний и вылечить недуг на ранней стадии, — отмечает врач-терапевт Юлия Хайруллина.
Работников компании обследуют такие специалисты, как отоларинголог, окулист, невролог, невропатолог, психиатр, стоматолог и терапевт. Женщин — дополнительно маммолог и гинеколог. Работники предприятия сдавали общий анализ крови, снимали электрокардиограмму, проходили УЗИ.
Как отмечают работники АО «ТАИФ-НК», в этом году медосмотр можно было пройти в течение часа-полутора. Каждому выдавали талончик, в котором было указано время приема. Не было очередей и толкучки. Мужчины проходили медосмотр в одно время, женщины — в другое. В помещении был установлен кондиционер, чтобы врачи во время жары могли вести прием в максимально комфортных условиях.
— Мы осматриваем работников «ТАИФ-НК» уже второй месяц. В первый — были мужчины, сейчас — женщины. Каждый специалист проводит большую работу по оценке состояния здоровья. Пациенты приходят с благодарностью, говорят спасибо, потому что у них вовремя смогли выявить отклонения здоровья и дать рекомендации. Отдельно хочется отметить высокую организацию проведения медосмотра. Все проходит четко и выверенно, — подчеркивает врач-терапевт Юлия Хайруллина.
Удобно, быстро и качественно работники компании могут пройти и флюорографию. Для этого по территории предприятия курсирует флюоромобиль. Специально оборудованная машина в назначенное время приезжает по указанному адресу для проведения процедуры. Здесь же на месте в считаные минуты готов результат обследования.
— Медосмотр очень важен и нужен. Женщины должны ежегодно проходить обследование у маммолога, гинеколога. Благодаря медосмотру, диспансеризации можно отследить малейшие отклонения от нормы и изменения, происходящие в организме, — отмечает переводчик отдела технического перевода АО «ТАИФ-НК» Резеда Гимазетдинова.
— Я 15 лет работаю оператором технологических установок на НПЗ, работа у меня хоть и не простая, но очень интересная и востребованная. К работе допускаются только полностью здоровые люди. Я ежегодно сдаю общий анализ крови, биохимию, прохожу обследование сердечно-сосудистой системы, УЗИ малого таза и внутренних органов. Нас осматривают узкие специалисты. Очень удобно, что доктора ждут в одном месте в назначенное время. Спасибо руководству компании за предоставленную возможность и заботу о нашем здоровье, — говорит Галина Кузнецова, оператор технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК».
Бесплатные путевки в санаторий
Вообще, система поддержания здоровья работников АО «ТАИФ-НК» представляет собой непрерывный замкнутый цикл. Если врач выявляет предпосылки к заболеванию, то направляет работника в санаторно-курортный комплекс для восстановления, профилактики и продления его профессионального долголетия. Медицинский персонал санатория, в свою очередь, имея на руках санаторно-курортную карту человека, обеспечивает работника АО «ТАИФ-НК» полным курсом медицинских процедур. По результатам санаторно-курортного лечения клиенту выдается выписной эпикриз, который он должен представить своему терапевту.
Один из санаториев, где сейчас проходят лечение работники АО «ТАИФ-НК — «Варзи-Ятчи». Это современный лечебно-диагностический комплекс высшей категории. Расположен он в живописных местах соседней Удмуртии. Отдыхающие проживают в комфортабельных номерах со всеми удобствами. Питаются 5 раз в день. Меню предоставлено диетическое, но в то же время сытное и сбалансированное. Лечащий врач назначает каждому индивидуальную программу лечения.
Механик завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Василь Аппаков признается, что пребывание в «Варзи-Ятчи» оставило только самые положительные эмоции. Особое внимание здесь уделяется лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата (массажи, водные процедуры), лечению заболеваний нервной и сердечной системы, заболеваний кожи.
— Отдых, включая оздоровление, очень понравился. Благодаря руководству «ТАИФ-НК» мне предоставили путевку в санаторий. Выбор на этот санаторий пал неслучайно, так как я о нем много наслышан. Персонал здесь приветливый, всегда поможет, подскажет, объяснит. Все процедуры приятные и безболезненные. Они включают в себя: лечебное плавание, физкультуру, грязевые аппликации на тело, йодобромные ванны, душ Шарко, массаж, лечебные процедуры, связанные с опорно-двигательной системой, и другие, — делится впечатлениями от отдыха Василь Аппаков.
Здоровый образ жизни — в приоритете
К слову, корпоративные программы оздоровления АО «ТАИФ-НК» включают в себя не только профилактический осмотр и лечение в санаториях, но и важнейшее звено этой цепи — профилактику. Работники компании активно приобщаются к физической культуре и спорту. Для этого на предприятии регулярно проводятся корпоративные спортивные мероприятия — по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам и не только. Каждый сотрудник может сдать нормы ГТО.
— Политика «ТАИФ-НК» направлена в сторону оздоровления работников. В компании проходит много различных мероприятий, которые помогают поддерживать хорошую физическую форму, а значит, оставаться здоровыми. В прошлом году не было ни одного случая, когда работник не был допущен к своим обязанностям по состоянию здоровья. Спорт помогает оставаться здоровым, энергичным и заряженным на трудовые подвиги, — подчеркивает руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.
Уникальным по масштабности и своему накалу стал День здоровья, который прошел в начале июля на городском майдане. Работники компании вместе со своими семьями проявили физические способности и выдержку — развивали чувство ритма в танце, гибкость в командной йоге, прыгали на гигантской скакалке и надувных «бананах», крутили педали на велотренажерах и, примерив костюмы матрешек, бегали на скорость. Самых маленьких ждали сладкая вата, попкорн, аниматоры, активные конкурсы, мыльные пузыри, шоу фокусника. В завершение спортивно-культурного мероприятия всех угостили вкусным обедом и горячим чаем.
Детям — лучшие оздоровительные лагеря Татарстана
В АО «ТАИФ-НК» одинаково заботятся как о своих работниках, так и членах их семей. Компания регулярно предоставляет детям льготные путевки в лучшие лагеря Республики Татарстан. Один из таких — ДОЛ «Чайка». Он расположен в сосновом бору на живописном берегу реки Зай в 16 километрах от Нижнекамска. На его территории находятся бассейн, современный стадион, тренажерный зал, пляж, «сказочные» детские городки.
Здесь ребята занимаются прикладным искусством, вокалом, рисованием, играют в футбол, пионербол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. С детьми работают настоящие профессионалы. Опытные педагоги, воспитатели и спортивные инструкторы помогают детям раскрыть свое творческое начало и реализовать самые смелые мечты.
— Каждую смену мы проводим спортивные первенства, организуем дружеские встречи с командами других лагерей по футболу, пионерболу, флорболу. В этом году мы включили патриотическое направление, изучаем историю родного края, России, подвиги нашего народа. Каждую смену мы проживаем с детьми одно из исторических событий. Во вторую смену это была Куликовская битва. Сначала готовились теоретически, а потом, облачившись в костюмы, все прочувствовали на себе, — рассказал директор ДОЛ «Чайка» Алексей Захаров.
У двенадцатилетней Надежды Бочаровой в АО «ТАИФ-НК» работают и мама, и папа. Девочка второй год отдыхает в лагере «Чайка», говорит, что считала дни до заезда.
— Мне здесь очень нравится. Каждый день мы участвуем в различных мероприятиях. Веселимся, получаем удовольствие от участия в конкурсах и соревнованиях. Лагерь подарил мне много новых друзей и незабываемые впечатления, — делится эмоциями Надежда.
Для 14 -летнего Кирама Сахипова это первая в жизни поездка в лагерь. Путевку на предприятии дали его отцу ведущему инженеру отдела производственного контроля за промышленной безопасностью.
— Мне было безумно любопытно, как же здесь все устроено. Когда я приехал, мне было немного неловко: много незнакомых ребят и вожатых. Оказалось, всё не так страшно, как мне показалось на первый взгляд! Все ребята оказались очень добрые и позитивные. Я уже участвовал в чемпионате по футболу, флешмобе, играл в КВН, — рассказал Кирам.
13-летний Амиль Зиннатуллин тоже в лагере впервые. Сам попросился в «Чайку».
— Мне нравится этот лагерь. Тут здорово, все занятия увлекательно проходят, и мы узнаем много нового. Еще мне нравятся вечерние мероприятия, особенно дискотеки. А еще здесь вкусно кормят — 5 раз в день, — говорит Амиль.
Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение надежной работы опасных производственных объектов являются одними из приоритетных направлений деятельности АО «ТАИФ-НК». Весь коллектив предприятия работает на общее дело с полной самоотдачей, что и дальше позволяет поддерживать статус социально — ориентированной компании лидера нефтеперерабатывающей отрасли России.
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