День в истории: большой шаг для человечества и гигантская рыба

Чем примечательна дата 20 июля?

Сегодня, 20 июля, празднуется Международный день шахмат. 20 июля в Тетюшах открылся памятник огромной рыбе, в Канаде открылись вторые летние Игры доброй воли, американцы высадились на Луне, Пол Маккартни начал писать альбом специально для советской аудитории. Родились: ректор Казанского университета Николай Загоскин, поэт Мажит Гафури, купец Салих Губайдуллин, архитектор Степан Бечко-Друзин, актер и певец Олег Анофриев. Умерли: поэты Гавриил Державин и Михаил Исаковский, актер Брюс Ли, музыкант Честер Беннингтон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Владелец доходных домов и меценат

20 июля 1851 года родился Николай Загоскин, доктор государственного права, ректор Казанского университета, издатель и редактор газеты «Волжский вестник». По воспоминаниям его учеников, популярности среди студенчества способствовали такие его качества, как «чисто товарищеские отношения к молодежи, полная доступность и совершенная простота в обхождении», а отчасти, может быть, то, что «перешагнув за шестой десяток своей жизни, старый ученый и профессор хранил еще в себе какую-то непогашенную искру молодости».

20 июля 1860 года родился архитектор Степан Бечко-Друзин. Инженер Казанской губернской земской управы, он также преподавал в Казанском промышленном училище, позже ставшем политехническим институтом, возглавлял в нем инженерно-строительный факультет. Архитектор Родионовского института благородных девиц, Казанского учебного округа, порохового завода, автор проектов множества казанских домов.



20 июля 1862 года родился Салих Губайдуллин, купец первой гильдии, хозяин доходных домов на Баумана и Островского, меценат газеты «Эль-Ислах», отец историка Газиза Губайдуллина. Проживал на улице Зайни Султана, 12. После революции уехал в Баку, скончался в 1935 году в Махачкале.

Уммегульсум и Салих Губайдуллины, их дом на улице Зайни Султана, 12. использованы realnoevremya.ru скриншоты фотографий из научно-биографического сборника «Газиз Губайдуллин» (Казань: Рухият, 2002)

20 июля 1880 года родился поэт и писатель Мажит Гафури, автор произведений на татарском и башкирском языках. Учился в казанском медресе «Мухаммадия» и уфимском «Галия». Вероятно, самое известное сочинение Гафури — «Черноликие» («Кара йөзләр»), история о двух несчастных влюбленных в дореволюционной деревне, которая также ставилась на сцене.



20 июля 2013 года в Тетюшах был открыт памятник в виде пятиметровой рыбы из бронзы на трех деревянных бочках. Автор монумента — казанский скульптор Фаниль Валиуллин. В особняке рядом с памятником открылся музей рыбы. Рекордная для Волги царь-рыба была поймана сетями летом 1921 года. Вес белуги, как утверждают старожилы, составлял 960 килограммов, длина — более 5 метров. Икры в той великанше оказалось почти 16 пудов.



20 июля 2022 года «Реальное время» писало, что банки в России сокращают свое присутствие в регионах. К примеру, только Сбербанк закрыл 70 офисов в стране. Несколько подразделений было ликвидировано и в Татарстане. Такая оптимизация, по оценкам экспертов, позволит сэкономить кредитным организациям до 100 млрд рублей в год, однако может обернуться серьезными проблемами в обслуживании клиентов и сокращением персонала.

скриншот realnoevremya.ru фрагмента мультфильма «Бременские музыканты» с сайта youtube.com

Спел за всех



20 июля 1930 года родился Олег Анофриев. После школы-студии МХАТ работал в Центральном детском театре, театре имени Маяковского, театре имени Моссовета, театре-студии киноактера, был режиссером фильма «Быть влюбленным», вел передачи «Сказочный полдник» на канале РТР и «Домашняя библиотека» на ОРТ. Известен всем как главный голос сказки «Бременские музыканты», где он спел за Трубадура, Атаманшу, Пса, Кота, Петуха.



20 июля 1987 года Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР» (именно так, по-русски). Диск был собран в студии за 2 дня с концертными музыкантами и в 1988 году выпущен исключительно в Союзе. Маккартни хотел, чтобы только советские слушатели могли купить официальный диск, а фанаты на Западе его переписывали. Как и было ранее в СССР. В 1991 году, впрочем, пластинка вышла по всему миру.

Вторые Игры доброй воли



20 июля 1969 года «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. В лунном модуле корабля находились Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин, причем Армстронг, как командир экспедиции, решил сажать его в полуавтоматическом режиме. Космический аппарат прилунился в море Спокойствия 20 июля в 16 часов 18 минут по времени США. Армстронг встал на Луну правой ногой и произнес: «Этот маленький шаг одного человека означает гигантский скачок для человечества».



20 июля 1990 года в Сиэтле церемонией на стадионе «Хаски» Вашингтонского университета открылись вторые летние Игры доброй воли. Соревнования проходили по 21 виду спорта при участии 2 312 спортсменов из 54 стран. На открытии выступили бывший президент США Рональд Рейган и будущий губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Девиз игр — «Объединяя лучшее в мире». Команды-участницы шли не по отдельности, а единой массой, символизируя международное единство. Правда, некоторые соревнования прошли в других городах штата Вашингтон.

