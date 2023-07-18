«Дачная амнистия» позволила ставить на учет жилые дома в СНТ и прописываться в них»

Обойти местное законодательство помогла положительная судебная практика по всей России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/tatarstan.ru

Казанцы с садовыми участками в черте города жалуются, что их лишили права строительства жилых домов на территории СНТ. Отказы в регистрации жилья стали приходить из Росреестра с момента, когда регистраторов обязали сверяться с Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Однако «нововведения» появились гораздо раньше и были замечены не сразу — в 2021 году в стране был введен в действие федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…». Решить эту проблему, как уверяют в правительстве, должна новая «дачная амнистия», разработанная с учетом судебной практики по сложившейся ситуации. Как новый закон поможет гражданам строить дома в садоводческих товариществах и прописываться, обходя существующие требования, — подробнее в материале «Реального времени».

ПЗЗ Казани запрещали строить жилье в СНТ

Тема регистрации жилых домов на территориях садоводческих товариществ стала одной из главных сегодня на брифинге в Доме правительства РТ, где обсуждали особенности оформления прав граждан на объекты недвижимости и земельные участки. Утвержденные депутатами Казгордумы в августе 2021 года Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) не предусматривают строительство жилья в СНТ. Через год (с 1 июля 2022 года, — прим. ред.) к ним же добавились изменения в «дачной амнистии», которые обязали регистраторов сверять свои действия с ПЗЗ. Таким образом, проведение учетно-регистрационных действий с такими домами стало невозможно.

Чтобы решить проблему, гражданам предлагали воспользоваться уведомительным порядком, установленным статьей 51.1 Градостроительного кодекса, либо обращаться в суд. Однако и это нельзя назвать выходом из положения, поскольку теперь нужно доказать, что объект построен не позже 1998 года и имеет все необходимые централизованные инженерные сети.

И все же в этом году решение нашли, рассказала замглавы Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ РТ Алина Фатхуллина:

— Правилами землепользования и застройки Казани всегда было запрещено строительство жилых домов на территории садоводства. Это правило было, и в него не внесли никаких изменений. В СНТ можно построить только садовый дом до 100 кв. м, с площадью застройки не выше 70%. Жилой дом размещать на этой территории нельзя. Даже если вы обратитесь в уведомительном порядке, который нам дает Градостроительный кодекс, то органы местного управления вам откажут в выдаче уведомления о соответствии. Но, учитывая судебную практику, сложившуюся как в республике, так и по всей стране, сейчас вновь появилась «дачная амнистия», которая позволила ставить на учет жилые дома в СНТ и прописываться в них. Правила землепользования не изменились, и они так же запрещают строительство. Однако федеральное законодательство дает нам это право, — разъяснила она, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/tatarstan.ru

Фатхуллина пояснила, что сложности действительно возникли, когда в соответствии с федеральным законодательством Росреестр обязали проверять дома на соответствие всем установленным критериям. Сейчас же иная картина, но она не означает того, что граждане могут расслабиться, поскольку новая «дачная амнистия» не будет действовать вечно, а лишь до 1 марта 2031 года. При этом за время ее существования будет проведена колоссальная работа по анализу того, как появившиеся послабления сказываются на общей ситуации.

— Пока сейчас действуют эти послабления, нужно воспользоваться возможностью и оформить жилой дом на территории садоводства, в том числе и его реконструкцию. Потому что с внесением изменений в «дачную амнистию» мы не могли оформить и реконструкцию. В настоящее время это возможно. Почему данный пробел возник на протяжении одного года? Потому что были внесены изменения в закон, пункт 13-й статьи 70-й был дополнен тем, что орган Росреестра проверяет на соответствие не только требованиям федерального законодательства, но и правилам землепользования органов местного самоуправления. Поэтому Росреестр был вынужден отказывать в регистрации жилых домов в СНТ. Но сейчас из-за того, что практика сложилась иным способом и уже есть положительный учет, мы снова можем ставить на учет жилой дом, даже если ПЗЗ нам это запрещают. И новое строительство возможно, но «дачная амнистия» действует лишь до 2031 года, и мы не знаем, какая практика может сложиться в последующем, — пояснила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году «дачной амнистии» исполняется 17 лет

В свою очередь министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин отметил, что в текущем году «дачной амнистии» исполняется уже 17 лет. Действительно, закон действует на территории России с 1 сентября 2006 года — он несколько раз продлевался и изменялся.

— В 2023 году исполняется 17 лет закону о «дачной амнистии», который позволил гражданам в упрощенном порядке оформлять права на садовые участки и дома. По данным Управления Росреестра по Татарстану, за прошлый год по этой системе в собственность было оформлено более 2,5 тысячи земельных участков, почти 18 тысяч жилых и садовых домов. Всего с 2016 года вовлечено в налоговый оборот более 93 тысяч объектов, — рассказал Аглиуллин.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/tatarstan.ru

По его словам, зарегистрировать в упрощенном порядке можно: жилые и садовые дома, расположенные на земельных участках, предоставленных для садоводства, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности. Для этого гражданам нужно представить в МФЦ заявление о государственном кадастровом учете, технический план и документ об оплате государственной пошлины.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Татарстану Ильнур Хисматуллин дополнил Аглиуллина, заявив, что по итогам первого полугодия 2023 года на земельные участки по «дачной амнистии» было зарегистрировано порядка 3,5 тысячи прав. Что же касается объектов индивидуального жилищного строительства, то это более 5 тысяч прав, подчеркнул он.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/tatarstan.ru

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