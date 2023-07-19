Гид по улице Парижской Коммуны: вычислительный центр и прогрессивная мечеть

Прогулка по Сенной. Часть 4-я

Ближе к концу у Сеннобазарной все больше современных, длинномерных зданий, не соразмерных, впрочем, ее высокому статусу. При этом, что любопытно, даже некоторые не очень старые объекты выглядят так, как будто стояли здесь всю жизнь. До конца вы можете продолжить путь уже по Нариманова.

Дом Субаева (Парижской Коммуны, 23)

Еще одно здание на месте нынешнего 19-го дома принадлежало Мухаммадгалиму Хуасиновичу Субаеву. Известно, что после его смерти сын, Баки не смог один продолжить семейное дело, поэтому был создан торговым дом трех купцов — Баки Субаева, Ибрагима Садыковича Бурнаева и Мухаметзяна Ахметзяновича Сайдашева с основным капиталом в 300 тысяч рублей. Половину внес Субаев. В этом доме, видимо, находилась главная контора торгового дома, а продажа меховых изделий производилась не только в Казани, но и на Нижегородской, Ирбитской и Мензелинской ярмарках. Позже Сайдашев и Субаев основали товарищество, занимавшееся стеклом, чаем и мехом.

Парижской Коммуны, 19. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Здание межвузовского вычислительного центра (Парижской Коммуны, 25)

Сейчас это здание выглядит как памятник эпохи. На самом деле построили его в 1968 году по проекту Мунира Агишева. В конце 60-х он, как главный архитектор проектов в институте «Татаргражданпроект», председатель правления Татарского отделения Союза Архитекторов СССР и преподаватель в Казанском инженерно-строительном институте, занимался знакомыми объектами, которые до сих пор определяют облик Казани: Дворец спорта, Большой концертный зал консерватории (стеклянный вариант), здание пригородного вокзала. Было ему тогда чуть больше 30 лет. В 1971-м стал главным архитектором города. Здание примыкает теперь к швейной фабрике №3.

Парижской Коммуны, 25. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Галеевская мечеть (Габдуллы Тукая, 38)

Она же Пятая соборная, изначально — мечеть Мусы бая, поскольку больше всего денег на строительство в 1798—1801 годах дал купец Муса Мамяшев. Большую часть XIX века ее история связана с династией священнослужителей Сагитовых, первым среди них был Сагит бин Ахмед, ставший имам-хатибом в 1810-м, открыв приходское медресе, здесь же служили его сыновья. Потом имамом стал самым младший сын, Ахмед Сагитов, а самым последним муллой — Мухаметюсуф Сагитов.

В 1882 году купец Ибрагим Уразаев помог мечети соорудить пристройку с южной стороны здания. И в том же году Мухаметюсуф вступил в борьбу с новым помощником — Галимжаном Галеевым (он же Баруди, что значит «пороховой» в переводе с арабского, по слободе, где он также работал). Столкнулись консерваторы-кадимисты (которые, к примеру, обучали чтению без букваря и всячески противились каким-либо новым веяниям) и просветители-джадидисты. Баруди одержал победу и стал имамом.

И мечеть начали называть Галеевской. Баруди служил здесь с 1882 по 1917 годы, основал при мечети медресе «Мухаммадия», одно из самых прогрессивных в России. Строили мечеть с помощью его отца, промышленника Мухаметзяна Галеева, который давно уже играл важную роль в становлении мечети. А в 1897 году он и другой купец, Исмагил Иманкулов, расширили мечеть с северной и южной сторон, у нее появилась многоскатной крыша, новый трехъярусный минарет и восьмигранная башенка.

В медресе «Мухаммадия» на европейском уровне преподавали арабский, турецкий, русский, математику, геометрию, физику, географию, психологию, педагогику, историю России и тюркских народов. Преподаватели — Абубекир Терегулов, Саид-Гирей Алкин, Юсуф Акчура. Учились за партами, с картами и наглядными пособиями, вещали с кафедр, жили в общежитии, ходили в мастерские и на стадион. Здесь учились многие видные люди: к примеру, писатели Фатих Амирхан, Мажит Гафури, Фатхи Бурнаш, Карим Тинчурин, Наки Исанбет, революционеры Хусаин Ямашев, Камиль Якуб, художник Баки Урманче и многие другие — в начале века здесь грызли гранит науки пять сотен шакирдов.

В 1908 году Баруди сослали на два года в Вологодскую губернию за организацию курсов по подготовке преподавателей, но приход вскоре возглавил его младший брат Абдрахман Галеев.

Мечеть закрылась к 11-й годовщине ТАССР, лишилась минарета и башенки, ее подвергли серьезной перепланировке. Долгое время здесь работала гостиница. Словом, непосвященный мог бы тогда и не понять, что значит для Казани это здание.

Полукаменный дом Баруди стоял напротив, на углу с улицей Тукая, где сейчас располагается спортивная площадка 80-й школы

Галеевская мечеть. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Дом Мусина (Парижской Коммуны, 24)

Остатки усадьбы Гайсы Мусина, которые возвел в 1880 году Петр Романов. Мусин был купцом второй гильдии, занимался продажей мануфактуры. После зданием владел Мухамед-Садык Мусин, миллионер и сподвижник Баруди. У него сохранился дом 1906 года на Нариманова, 56, который с мая этого года продают за 82 миллиона (раньше там располагался филиал Республиканского кожвендиспансера)

Парижской Коммуны, 24. скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Галикеева (Парижской Коммуны, 28),

Там, где теперь возвышается «Легенда», стоял к примеру, дом Абдрахмана Мухаметсафича Галикеева. Принадлежал ему мыловаренный завод в Ново-Татарской слободе, на котором в 1916 году силами 12 рабочих вырабатывалось 20 тысяч пудов мыла. Общий оборот предприятия составлял 120 тысяч рублей в год. Буквально за углом, по адресу: Нариманова, 68 стоял «Дом со службами» его отца. После того, как его снесли, несмотря на охранный статус, экспертиза установила, что оставлять охранный статус за территорией нецелесообразно, и, по сути, дала добро на реализацию проекта новому владельцу участка.





«Легенда». скриншот realnoevremya.ru https://www.google.ru/maps

Дом Хусаинова (Парижской Коммуны, 35)

Бывший дом муэдзина Галеевской мечети, в котором проживал просветитель и историк Каюм Насыри. Он учился в медресе «Касимия» (рядом с Апанаевской мечетью), потом пошел преподавать татарский: сначала в Казанское духовное училище, затем в Казанскую духовную семинарию, пытался открыть свою русско-татарскую школу.

Насыри — автор словарей, учебников по фонетике, грамматике, арифметике, географии, ботанике, им написана энциклопедии «Плоды для собеседников по литературе». Начиная с 1871 года по 1897-й он почти ежегодно выпускал календари, рассказывая о жизни слободы. В 2002-м году в этом доме, где он прожил последние годы, открыли музей. Здание, где обитал муэдзин Галеевской мечети Мухамедбедиг Мухаметгалимович Хусаинов (Насыри был его родственником), сгорело сначала в 1970-м, а потом в 1991-м. Зато здесь есть очень симпатичный сад, в котором проводятся экскурсии по книге Насыри «Цветы и травы».

Парижской Коммуны, 35. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru



