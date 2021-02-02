Гид по улицам Нариманова и Сары Садыковой: от мыловаренного завода до железнодорожного вокзала

Фото: Фото Нияза Халита, сайт pastvu.com

Бывшая Большая Мещанская улица Казани и в прошлом, и сейчас — не самое уютное место в городе. Значительная часть ее — это длинные заборы, скрывающие пустоши и историю. Попробуем провести ревизию бывшей окраины, пройдемся по знаковым местам улиц Сары Садыковой и Нариманова. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мыло и радио

Стартуем c улицы Сары Садыковой — половина улицы Нариманова получила имя в честь татарского композитора в 2006 году. Там, где сейчас она заворачивает на Тукая, располагалась фабрика братьев Крестовниковых, здесь изготавливали мыло в помещениях вдоль нее, на что указывает бывшее название улочки Фаткуллина — Мыловаренная — Сабынчы (предполагается, что этот бульвар соединит в ближайшем будущем озеро Кабан и Волгу). Один из образцов промышленной архитекторы, подпорченный сайдингом, сохранился за углом, на Сайдашева, 11.

В советское время это еще и царство завода «Радиоприбор», появившегося в 1941 году, когда в Казань из Москвы был эвакуирован специализированный завод №294 по обеспечению авиационной промышленности СССР деталями из пластмасс. Табличка на Фаткуллина, 2 указывает, что отсюда, из Малого телевизионного центра 27 февраля 1955 года вышла в эфир первая телевизионная передача в Казани.

Вероятно, и развалины на Садыковой, 51 — это остатки корпусов. Рядом стоит отель «Карат», приметный благодаря муралу «Океан материальной экзистенции» — его рисовал болгарин Nasimo для фестиваля Like It.Art. «Карат» — это гостиница «Радиоприбора» для командировочных, по словам местным, здесь также были прачечная и парикмахерская.

Большая Мещанская после пожара. Фото: pastvu.com

Бурнаевская мечеть (ул. Ахтямова, 7)

На углу улиц Ахтямова и Садыковой есть несколько любопытных зданий сталинской эпохи, но главный объект, мечеть, в которой ярко выражены элементы восточного декора и русской массивности. Бурнаевской более 200 лет: сначала в 1799 году купец Салих Мустафин построил деревянную мечеть по проекту Петра Романова, для учеников из Апанаевского медресе, а в 1872-м на месте сгоревшей возвели мечеть на средства владельца текстильных фабрик Садыка Бурнаева. В 1895-м появился и минарет — от Федора Малиновского и Льва Хрощоновича.

Бурнаевская. Фото: pastvu.com

Дом Шарипова-Галеева (ул. Сары Садыковой, 37)

Построенный в 1871 году по проекту того же архитектора Петра Романова дом купил через пару десятилетий Халиулла Галеев, купец второй гильдии, торговец мануфактурой, гласный Городской думы. Сейчас тут Казанский институт финансов, экономики и информатики.

Дом Шарипова-Галеева. Фото: 2gis.ru

Голубая мечеть (ул. Сары Садыковой, 98)

По старым картам видно, что улица была плотно застроена. Совсем немного деревянных домов сохранилось с тех пор, ведь в этом районе случались и пожары, так что винить стоит не только желание функционеров все сровнять с землей. Деревянные средовые дома находятся на Садыковой, 31 и 4, ну а самый известный дом принадлежал купцу Абдрахиму Залюшеву (Садыковой, 14) — его несколько раз красили в рамках фестиваля «Том Сойер фест». Это лишь флигель всего комплекса, ведь Залюшев был обеспеченным человеком — к примеру, для Бурнаевской он пожертвовал двухэтажный каменный дом с лавкой, на доходы которого мечеть могла существовать (в исламе это называется вакф).

Это уже другой приход — Голубой мечети. Деньги на ее постройку выдал не отдельный купец, собирала вся небогатая махалля, так здесь появилась в 1778-х годах деревянная мечеть. В 1815-м построили кирпичную — на средства купца Ахмета Аитова-Заманова, который, к слову, жил в другой части слободы. В 1864 году мечеть расширили. В советское время здесь жили люди — имам-хатыб мечети Марджани Марсель хазрат Джалялетдинов писал в автобиографии, что ради восстановления храма ему пришлось продать машину.

К слову, в царское время еще одним благодетелем прихода стал купец Идрис Айтуганов — его зеленый дом стоит неподалеку на Тукая. Даже медресе «Халидия», которая стояла на Фатиха Карима ближе к Юнусовской площади (недалеко от нынешнего «Бәхетле»), народ начал называть Айтугановским. Учились в нем драматург Галиаскар Камал и историк Газиз Губайдуллин.

За углом от Голубой — несколько потрепанных домов. Первый из них — усадьба Халитова, в семье которой было немало имамов этой мечети.

Голубая мечеть. Фото: pastvu.com

Медресе «Музаффария»

Приметное розовое здание на углу Сары Садыковой и Фатыха Карима было сначала возведено в 1888 году купцом второй гильдии Нагуманом Абдулкаримовым, а потом перестроено и передано им под медресе для Голубой мечети. После здесь работала школа №76 для детей-инвалидов. В 2018-м планировалось, что здесь разместится мусульманская школа для девочек, деньги на нее собирались методом краудфандинга, однако потом муфтият решил приостановить работы, и вместо этого «построить полноценное современное здание на земле большей площадью, чем та, на которой сейчас располагается здание медресе «Музаффария». Само историческое здание тоже станет учебным корпусом, после того как будет соответствовать нормам СанПиН.

Медресе «Музаффария». Фото: dumrt.ru

Угол Татарстана и Нариманова

На фото Нияза Халита, открывающем статью, видно, как сильно поменялся этот район, ранее застроенный одно- и двухэтажными домиками. Исторически здесь располагалось одно из древних кладбищ, поэтому именно тут и была построена Казаковская мечеть, полностью снесенная в советское время. А на углу, где сейчас находится 80-я школа, жила Фатиха Аитова — дочь купца-миллионера из Троицка Аита Яушева. Она вышла замуж за пожилого Сулеймана Аитова при условии, что он поможет ей построить школу — «женский мектебе для обучения татарских девочек мусульманской религии с обучением их русскому языку и русской грамоте по программе начальных школ». Одно из зданий располагалось на углу Татарстана и Тукая — там, где сейчас стоит киоск с шаурмой.

Дом Аитовой. Фото: pastvu.com

Музей Каюма Насыри (ул. Парижской Коммуны, 35)

Как водится у нас: герой живет на одной улице, а его именем называют другую. В музей просветителя и историка стоит зайти хотя бы ради атмосферы. Это раньше вокруг дома Насыри стояли такие же дома, а теперь только в этом саду можно пережить ощущение покоя. Неслучайно одна из экскурсий здесь посвящена книге ученого «Цветы и травы».

Музей Насыри. Фото: pastvu.com

Усадьба Сайдашева (ул. Нариманова, 63)

Это комплекс зданий, соединявшийся раньше вот такой галереей. Жил здесь 140 лет назад торговавший чаем, кожей, стеклом, пушниной, купец Ахметзян Сайдашев, дом ему строил архитектор Петр Романов. Вместе с сыном Мухаметзяном Ахметзян издавал газету «Баянелхак» («Изложение истины»).

Фото: pastvu.com

От «Миллят» до Камала

Самая заметная часть Нариманова начинается от дома 62 и тянется до 48-го — цепочка самобытных, разных исторических зданий.

62-й, где сейчас находится дешевое, но любопытное кафе и хостел, — бывшая типография «Миллят», принадлежавшая товариществу «Торговый дом Идрисов, Галеев и Ко». Входили в него купец Ибрагим Идрисов и основатель медресе «Мухаммадия» Галимджан Баруди (Галеев). Здесь было издано более 250 изданий общим тиражом больше 130 тысяч экземпляров.

Следом идет жилой дом, в котором, по некоторым сведениям, обитал купец Вафа Сафин.

Еще обветшалый домик — 58-й. На него «покушаются» волонтеры «Том Сойер фест», но его обитатели так и не выходят на связь.

Улица Нариманова, 56 (бывший кожвендиспансер) — дом принадлежал купцу Мухамедсадыку Мусину, торговавшему мануфактурой. Был он, кстати, и сторонником прогрессивного муфтия Баруди.

Наконец, в отреставрированном 48-м, ранее, в 1902-1933 годах, обитал татарский драматург Галиаскар Камал. Дом ему достался от жены Бибигайше — ее папа, купец Садык Хайбуллин, выдавал ее замуж в надежде, что зять возглавит построенную им мечеть. В итоге Камал в имамы не пошел, но жилье молодым выстроили.

На другой стороне этой части улицы, в глубине, находится стадион «Спартак» (с входом с Тукаевской), закрытый с появлением стадиона Центрального. Позже в этом месте возник рынок, остатки которого мы и сейчас наблюдаем.

«Миллят». Фото: Зуфар Баширов/pastvu.com

Заводы и церкви

Плавно мы перемещаемся из Старо-Татарской слободы в Ямскую, ныне — район мелких предприятий, магазинчиков, дешевых кафешек, рынков и заборов, а очень давно — место обитания ямщиков, прародителей дальнобойщиков. Хорошо это или плохо, но маргинальный дух в нем сохранился, несмотря на все катаклизмы истории. В большинстве случаев это лишь значит, что не все деревянные и прочие строения смогли дожить до 2021-го.

Но походить здесь стоит. К примеру, если пройти между домами 40 и 40а, то во дворе обнаружится здание 1899 года. Что это, кому принадлежит — нам пока неизвестно. Вероятно, здесь жило немало рабочих. А еще здесь, в самом начале улицы, родился великий композитор Салих Сайдашев.

Фото: Ян Гордеев

Также известно, к примеру, что на углу Камала и Нариманова находились мастерские, в которых в первые годы советской власти ремонтировались машины, впоследствии они превратились в завод ГАРО (гаражного оборудования). Самым красивым зданием слободы была церковь Троицы Живоначальной, построенная в 1720-х. После на этом месте, после сноса храма в 1930-е, построили хлебобараночный комбинат, а от церкви осталась ограда.

Церковь Троицы Живоначальной. Фото: pastvu.com