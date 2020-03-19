В Мирном нашли 47 гектаров земли под лыжно-биатлонный комплекс

47 гектаров — на спорт

Мэрия Казани назначила общественные слушания «по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под объекты спорта». Соответствующая информация опубликована в сборнике документов исполкома города.

Речь идет об участке площадью 476 567 кв. м (47,65 гектара) в поселке Мирном. Минземимущества Татарстана просит власти города предоставить разрешение на его использование под спорт в рекреационно-ландшафтной зоне. Общественные обсуждения назначены на 19 марта и продлятся до 16 апреля.



Участок, судя по кадастровой карте, располагается около спортцентра «Динамо». Сейчас эти земли разрешается использовать для сельскохозяйственного производства. Официальные источники в лице Минспорта РТ, Минземимущества Татарстана и мэрии Казани оперативно не прокомментировали планы на этот участок, но под описание подходит только один объект из запланированных больших спортивных строек — лыжно-биатлонный комплекс.



Участок, судя по кадастровой карте, располагается около спортцентра «Динамо». Фото tatarstan.ru

О грядущем появлении такого комплекса в Мирном, рядом с базой «Динамо», объявил в марте этого года министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он сообщал, что объект находится на стадии проектирования. «Реальному времени» не удалось обнаружить тендер на разработку проекта. По информации СМИ, весь комплекс будет стоить до 500 миллионов рублей и может занять до 80 гектаров — тогда, похоже, в Мирном понадобится найти еще участки.



Казанцев ждут лыжные трассы, стрельбище и вакс-кабины

Впервые о том, что в Мирном появится лыжно-биатлонный комплекс, стало известно в конце августа прошлого года. Совещание по поводу его строительства проводил президент Татарстана Рустам Минниханов. Еще раньше, в 2017 году, осуждалось строительство аналогичной базы в Юдино — похоже, что от этой локации решили отказаться в пользу Мирного.

Проект включает лыжные трассы, стрельбище, трибуны и вакс-кабины. Строительство планируют реализовать в пять этапов. В лыжно-биатлонном комплексе создадут все условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований различного уровня, анонсировала ранее пресс-служба главы республики.

Владимир Леонов сообщал, что объект находится на стадии проектирования. Фото Максима Платонова

Тогда в ходе обсуждения Минниханов выразил уверенность, что лыжно-биатлонный комплекс будет востребован татарстанцами, и поручил профильным ведомствам разработать проект нового спортивного объекта.



Татьяна Леухина, Александр Артемьев