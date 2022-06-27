В Казани осужден экс-глава налоговой инспекции

К 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима приговорил ветерана ФНС Марата Мухамадиева Вахитовский суд Казани, признав его виновным в покушении на мошенническое хищение 10 млн рублей.



В качестве дополнительного наказания бывшего начальника межрайонной налоговой инспекции №17 лишили госнаграды, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В марте 2021-го Мухамадиева задержали сотрудники ФСБ после получения 10 млн рублей в кофейне на улице Баумана — изначально подозревали в посредничестве взятке под налоговиков за снижение суммы недоимки компании «ТНГ-Групп». Но сотрудники СК пришли к выводу, что деньги бывший налоговик коллегам передавать не собирался, и обвинили его в покушении на мошенничество.

На протяжении 17 лет Мухамадиев отвечал за налоги в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево и Бавлах, в 2019-м вышел на пенсию и спустя 2 года оказался под стражей.

Вину на следствии и суде фигурант частично признавал. В прениях защита просила о назначении наказания в размере уже отбытого под арестом срока. «Приговор однозначно будем обжаловать», — комментирует результат процесса адвокат осужденного Денис Тихонов.