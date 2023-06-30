День в истории: трагедия «Союза-11», теория относительности Эйнштейна

Чем примечательна дата 30 июня?

Сегодня, 30 июня, отмечается День астероида. 30 июня в Казани в футбол сыграли сборные Франции и Аргентины, официально появился заповедник «Столбы», погиб экипаж космического корабля «Союз-11», вышел в свет роман «Унесенные ветром», Эйнштейн опубликовал основы теории относительности. Родились актриса Ляйсан Файзуллина, писательница Нонна Орешина, музыковед Лилия Сарварова, гитарист Ингви Мальмстин. Умерли кинорежиссер Всеволод Пудовкин, драматург Аманулла, автогонщик Нино Фарина, танцовщица Тамара Ханум. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В 2018-м у нас был чемпионат мира по футболу

30 июня 1933 года в Москве родилась Нонна Орешина, через шесть лет семья переехала в Казань. С 1968 года Орешина начинает летать на планерах и спортивных самолетах, прыгать с парашютом — и писать об этом очерки, получив прозвище «летающий писатель». Благодаря профессии ей удалось, к примеру, побывать на испытаниях сверхзвукового истребителя МиГ-21У. Всего в летной книжке Орешиной более 800 полетов на сорока типах летательных аппаратов.

30 июня 1979 года родилась этномузыколог, фольклорист Лилия Сарварова. Кандидатскую диссертацию в консерватории она писала по песенной культуре татар-мишарей, что стало ее основной темой. С 2007 года руководит фольклорным ансамблем консерватории, материалы для которого набираются в экспедициях по Татарстану и соседним республикам. С 2010 года — заведующая кафедрой татарской музыки и этномузыкологии. С 2017 года — декан факультета татарского музыкального искусства.

30 июня 1987 года в Альметьевске родилась актриса Ляйсан Файзуллина. Поскольку ее мама работала в местном театре, Ляйсан впервые вышла на сцену в три года. В 2008-м, после университета культуры и искусств, поступила в труппу Камаловского театра, сыграв в спектакле «Зөбәйдә — адәм баласы» («Зубейда — дитя человеческое»). За дилогию «Хуш, авылым» в 2021 году получила премию «Тантана» в номинации «Лучшая женская роль». В свободное время занимается вышивкой, в частности и для нужд театра.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

30 июня 2018 года во время чемпионата мира по футболу в столице Татарстана на стадионе «Ак Барс Арена» (тогда «Казань Арена») в 1/8 финала встретились команды Франции и Аргентины. Аргентинцы проиграли будущим чемпионам (французы — победители чемпионата мира 2018 года) со счетом 3:4. Тогда матч посетили 42 873 человека. Это стало повторением рекорда посещаемости стадиона: 24 июня матч группового этапа мундиаля между Польшей и Колумбией на «Казань Арене» посетило такое же количество человек.



30 июня 2022 года «Реальное время» писало, что в Верховном суде Татарстана 36-летний казанец Марат Низамов не признал вину в умышленном убийстве бизнес-партнера своего отца. Силовики установили: выстрел в лифте высотки на улице Минской прогремел, когда партнер обнаружил — Низамов хочет расплатиться за недвижимость липовыми долларами и евро. Как выяснило «Реальное время», пачками сувенирных купюр «банка приколов» фигурант запасся за несколько лет до преступления. Разрешение на ружье получил еще раньше, хотя в армии не служил и на охоту не ходил.



Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Трагедия «Союза-11»

30 июня 1925 года официально появился заповедник «Столбы», территория, на которой находятся живописные сиенитовые останцы. Эти скалы на правом берегу Енисея у Красноярска начали серьезно изучать в начале XVIII века, вскоре здесь развернулась добыча золота. В то же время появляются первые «столбисты», которые занимаются здесь скалолазанием и ходят в походы.

30 июня 1971 года погиб экипаж космического корабля «Союз-11» (в составе — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев). Он был дублирующим, его выбрали, поскольку за двое суток до запланированного полета к станции «Салют-1» врачи не позволили лететь бортинженеру Валерию Кубасову из команды Алексея Леонова. При возвращении домой открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало. В том же году станцию «Салют-1» свели с орбиты.

Все относительно

30 июня 1905 года Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Специальной теории относительности, описывающей движение, законы механики и определяющие их пространственно-временные отношения при скоростях, близких к скорости света.

30 июня 1936 года впервые был опубликован роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», действие его происходит в южных штатах США в 1860-х годах. Уже к концу года было продано более одного миллиона экземпляров книги. Митчелл продала права на экранизацию романа за 50 тысяч долларов, а через три года вышел известный фильм с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. В СССР книга впервые опубликована летом 1982 года в переводе Татьяны Озерской и Татьяны Кудрявцевой.

