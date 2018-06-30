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На матче между Францией и Аргентиной повторен рекорд посещаемости «Казань Арены»

19:58, 30.06.2018 1
На матче между Францией и Аргентиной повторен рекорд посещаемости «Казань Арены»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины на «Казань Арене» посетили 42 873 человека

Как пишет «Р-Спорт», это стало повторением рекорда посещаемости стадиона — 24 июня матч группового этапа мундиаля между Польшой и Колумбией на «Казань Арене» посетили такое же количество человек.

Напомним, что Франция одолела в Казани Аргентину со счетом 4:3 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 июня
    что не могли кого нибудь запустить для рекорда
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