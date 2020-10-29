Перевозчики Татарстана рассказали, как будут бороться с незаконной рекламой на остановках в Казани

Фото: АТП РТ

В Казани бороться с незаконной рекламой на информационных табло на остановках будут с помощью многократного автодозвона на указанные на листовках номера.

Положение об организации и осуществлении тестового автодозвона опубликовано в сборнике документов мэрии города.

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Проблема с незаконной рекламой остро стала в мае 2020 года. На столбах и информационных табло стали появляться объявления о займах, прописке в Казани. Сейчас чаще всего вандалы приклеивают объявления «деньги взаймы», сообщили в АТП РТ.

В сентябре ассоциация АТП РТ попросила председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина на законодательном уровне помочь в борьбе с вандалами, расклеивающими такие объявления. Ранее перевозчики просили республиканское МВД блокировать номера, указанные на листовках.

