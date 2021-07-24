В Казани обнаружили старинную вывеску — собственник здания согласен ее сохранить

Фото: Дмитрий Полосин

Собственник согласился на реставрацию

В центре Казани на фасаде дома на улице Баумана, 72 обнаружили старинную вывеску, написанную по штукатурке. На ней можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля».

Фото и видео со старинной вывеской выложил в соцсети экскурсовод. Посты о вывеске быстро распространились в соцсетях: активисты боялись, что рабочие вот-вот начнут красить фасад.



В доме на Баумана, 72 во время ремонта фасада проступила старая вывеска «Галантерейная торговля». Фото: Дмитрий Полосин

В процесс моментально включилась помощник президента РТ Олеся Балтусова. Собственником здания оказалось АО «Спорткультавтотовары». Балтусова уже провела переговоры с его генеральным директором, Муниром Гафиятуллиным. Со слов помощницы президента, собственник согласен с позицией сохранения старинной вывески и обещает реконструировать и законсервировать ее. В своем аккаунте в Facebook Балтусова написала:

«Благодаря казанскому экскурсоводу Игорю мы узнали, что на Баумана, 72 во время ремонта фасада проступила старая вывеска «Галантерейная торговля». Связались с собственником, и он согласился на реставрацию по технологии, если мы ему подскажем как именно, и остановил работы. Так что, казанские реставраторы и партнёры «Том Сойер Феста», на следующей неделе у нас консилиум».

Сохранение старинных надписей по штукатурке — исключительно добрая воля собственника. Фото: Дмитрий Полосин

Ведется поиск эксперта

Как рассказывает заместитель председателя ТРО ВООПиИК Наталья Топал, сейчас ищут эксперта, который может подсказать, как сохранить надпись и в каком ключе вести работы с этим участком дома. А пока, как говорит член совета ТРО ВООПиИК, руководитель казанского Музея чак-чака Дмитрий Полосин, устанавливается, что это за дом и входит ли он в списки культурного наследия — навскидку в списках, опубликованных на портале мэрии Казани, он не находится.

Полосин, прибывший на место, рассказал «Реальному времени», что надпись действительно еще не закрасили. Сняли только слой краски и новой штукатурки, нанесенной в советское время, а вывеска «Обувь» сохранилась даже с орнаментами краев.



— Ребята, которые вскрывали отвалившуюся штукатурку, дошли до штукатурки оригинальной: вскрылась достаточно четкая область. Как раз мимо проходил экскурсовод, который отснял это все и скинул в совет ВООПиИк. Собственник моментально согласился остановить работы. Сейчас мы выясняем, когда была сделана вывеска: такое ощущение, что ее правая сторона идет в два слоя, и под ней было еще что-то написано, — рассказывает он.

По словам Полосина, что делать с такими объектами, четких регламентов нет, особенно если дом не входит в список культурного наследия. Сохранение старинных надписей по штукатурке — исключительно добрая воля собственника. И пока достаточно велика надежда на то, что этот кусочек исторической идентичности старой Казани сохранится — благо, собственник здания идет на контакт с охранителями наследия.



Вывеска «Обувь» сохранилась даже с орнаментами краев

Новость дополняется

Маргарита Головатенко, Людмила Губаева