В Казани обнаружили старинную вывеску — собственник здания согласен ее сохранить

В центре Казани на фасаде дома на улице Баумана, 72 обнаружили старинную вывеску, написанную по штукатурке. На ней можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля».
Фото и видео со старинной вывеской выложил в соцсети экскурсовод. Посты о вывеске быстро распространились в соцсетях: активисты боялись, что рабочие вот-вот начнут красить фасад.
В процесс моментально включилась помощник президента РТ Олеся Балтусова. Собственником здания оказалось АО «Спорткультавтотовары». Балтусова уже провела переговоры с его генеральным директором, Муниром Гафиятуллиным. Со слов помощницы президента, собственник согласен с позицией сохранения старинной вывески и обещает реконструировать и законсервировать ее. В своем аккаунте в Facebook Балтусова написала:
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Полосин, прибывший на место, рассказал «Реальному времени», что надпись действительно еще не закрасили. Сняли только слой краски и новой штукатурки, нанесенной в советское время, а вывеска «Обувь» сохранилась даже с орнаментами краев.
По словам Полосина, что делать с такими объектами, четких регламентов нет, особенно если дом не входит в список культурного наследия. Сохранение старинных надписей по штукатурке — исключительно добрая воля собственника. И пока достаточно велика надежда на то, что этот кусочек исторической идентичности старой Казани сохранится — благо, собственник здания идет на контакт с охранителями наследия.
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