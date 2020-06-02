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Перевозчики Татарстана попросили МВД блокировать номера на объявлениях

16:15, 02.06.2020
Перевозчики Татарстана попросили МВД блокировать номера на объявлениях
Фото: пресс-служба АТП РТ

Татарстанские перевозчики пожаловались на активизировавшихся вандалов, которые заклеивают объявлениями информационные табло на остановках в Казани. Они обратились к республиканскому МВД с просьбой начать блокировать номера в объявлениях.

«Просим руководство МВД РТ помочь в решении вопроса. Выход из сложившейся ситуации видим в том, что необходимо блокировать номера одних и тех же телефонов, объявления с которыми навязчиво появляются на остановках общественного транспорта Казани», — заявил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Чаще всего появляются объявления досуга, денег взаймы и столичной прописки.

Директор МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Евгений Попов рассказал, что за последние две недели сотрудники учреждения отчистили от наклеек 42 информационных табло.

«В настоящий момент мы фиксируем активизацию вандалов. Каждый день сотрудники МКУ «ОПП» очищают 2—3 табло, которые пострадали от рук вандалов», — сообщил он.

Ранее ассоциация перевозчиков и МВД Татарстана выработали совместный план по борьбе с пассажирами, не желающими надевать маски и перчатки в транспорте.

БизнесТранспорт Татарстан
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