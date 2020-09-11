Перевозчики Татарстана попросили Мухаметшина помочь в борьбе с вандалами, обклеивающими табло на остановках

Ассоциация АТП РТ попросила председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина на законодательном уровне помочь в борьбе с вандалами, которые расклеивают объявления на электронных табло (где указывается график маршрутов автобусов) на остановках общественного транспорта Казани.

«Уважаемый Фарид Хайруллович, несмотря на большую помощь и поддержку, которую в решении вопроса с вандалами нам оказывает МВД РТ, проблема остается насущной. Фиксируем снижение количества объявлений, но факты вандализма и порчи муниципального имущества продолжаются. Просим Вас на законодательном уровне рассмотреть вопрос о блокировке номеров телефонов вандалов. Уверены, что благодаря Вашей помощи и поддержке нам удастся искоренить факты вандализма на автобусных остановках Казани. Дать положительный ответ на жалобы, которые поступают от пассажиров общественного транспорта», — говорится в обращении.

Напомним, татарстанские перевозчики уже жаловались на активизировавшихся вандалов, которые заклеивают объявлениями информационные табло на остановках в Казани. Они обратились к республиканскому МВД с просьбой начать блокировать номера в объявлениях.

В ведомстве сообщили, что не могут блокировать номера телефонов, а расклейка объявлений в несанкционированных местах в федеральном законодательстве никак не урегулирована, «ответственность устанавливается на уровне регионов».

«Остановка должна выглядеть эстетично, а информационные табло быть без навязчивой рекламы. Поймать за руку вандала очень сложно. Вандал подошел, за несколько секунд приклеил объявление и ушел», — сказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.