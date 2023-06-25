«Мы обязательно подумаем над продолжением проекта»

В Свияжске прошло торжественное закрытие фестиваля хоровой духовной музыки «Душа и Родина». Возможно, проект станет регулярным

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Фестиваль хоровой музыки, который организовала Казанская консерватория в честь 150-летия Федора Ивановича Шаляпина, завершился концертом трех хоров в Свияжске — в храме и на главной площади острова-града. Заключительный аккорд с участием гостей из Саратовской митрополии получился ярким и красивым. И главный вопрос сегодня — продолжится ли проект в будущем, станет ли этот шаляпинский фестиваль регулярным?

Заключительный аккорд



В Свияжске — в соборе иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» и на площади у Успенского собора — прозвучал финальный аккорд фестиваля хоровой духовной музыки «Душа и Родина», посвященного 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Три хора стали участниками гала-концерта — два казанских и гости из Саратова. Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии под управлением ректора Саратовской консерватории Александра Занорина дал еще и большой концерт в БКГЗ им. Салиха Сайдашева накануне закрытия фестиваля. А хор студентов Казанской консерватории и Архиерейский мужской хор Казанской епархии выступали и на открытии, и на других концертах фестиваля. Их регенты — Юрий Карпов и Денис Рогов — известны уже и нашему читателю.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Свияжске, таким образом, получился целый хоровой форум, «хоровой собор», как выразился Александр Занорин. И это было, по сложившейся традиции, красиво и глубоко. В стенах собора иконы «Всех скорбящих радость» прозвучали фрагменты «Литургии Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова — она считается одним из сложнейших произведений в мировой хоровой культуре, а ведь поет ее студенческий хор Казанской консерватории! «Взрослые» хоры пели лучшие произведения русских духовных композиторов — Чеснокова и Бортнянского, Архангельского и Кастальского. Собор был полон слушателей. Свияжским туристам в этот день определенно повезло — где еще такое услышишь!

Александр Занорин, ректор Саратовской консерватории, тоже обратил на это внимание:

— Сегодня множество туристов прониклись сегодня не только визуальными впечатлениями, но и послушали много интересной музыки в исполнении хороших коллективов. Их большой интерес к нашему мероприятию — это, конечно, приятно. Большое спасибо руководству республики, руководству митрополии, лично ректору Казанской консерватории Вадиму Дулат-Алееву за то, что закрытие фестиваля проводится на такой благодатной, святой земле, какой является этот остров. Уникальность места сегодня дополнена редко исполняемой музыкой!

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

А потом участники гала-концерта переместились на площадь к Успенскому собору. Это была кульминация фестиваля, который начался в феврале и протянулся через всю весну к зениту лета. Три хора звучали вместе. И летели в высокое небо Свияжска сильные, стройные голоса, сложенные в радостные песнопения. Здесь тоже пели духовную музыку, но сделано было и исключение: «Ах ты степь широкая», русская народная песня, которую мы помним в исполнении Федора Ивановича Шаляпина, тоже прозвучала. Завершала фестиваль «Многая лета», и когда смолкли голоса хористов, запели свияжские колокола в торжественном перезвоне.

«Все, что мы задумали, удалось осуществить»

«Реальное время» следило за тем, как проходит этот уникальный фестиваль, рассказывало о музыке, которая на нем звучала, о титулованных гостях, которые приезжали петь, и о том, почему был выбран именно такой формат. Формат не самый популярный. Сложный. Требующий глубокого включения не только музыкантов, но и слушателя. И в то же время, формат очень логичный: ведь именно в церковном хоре Федор Шаляпин начал свою певческую карьеру. И где, как не в Казани чествовать юбилей великого русского певца именно таким образом — ведь именно в казанских православных храмах окреп и выкристаллизовался его талант.

Фестиваль организовала Казанская консерватория, ректор Вадим Дулат-Алеев — его художественный руководитель. Он с самого начала, еще на этапе подготовки, указывал на то, что духовная музыка — специфический жанр, который требует серьезной работы над собой во время прослушивания. А поскольку в Казани она редко исполняется с концертной сцены, то были опасения, что интерес слушателей к концертам фестиваля не будет большим. И эти опасения не оправдались. На площади у Успенского собора Вадим Дулат-Алеев поделился эмоциями с нашим изданием:

— Фестиваль состоялся. Все, что мы задумали, удалось осуществить, и даже сверх ожидаемого. В частности, сверх ожидаемого был прием публики. Мы думали, что он будет скромнее, учитывая то, что такая музыка не очень широко распространена. Но оказалось, что человеку достаточно первый раз ее услышать — и погрузиться в ее мир, почувствовать ее красоту и духовную силу.

Александр Занорин, ректор Саратовской консерватории, руководитель Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Его коллега из Саратова, Александр Занорин, тоже делился радостным настроением:

— У меня сегодня море положительных впечатлений. Конечно же, наши ожидания оправдались. Я надеялся на то, что получится симбиоз наших певческих школ, которые имеют общие корни — ведь нас всех объединяет наша великая русская река Волга. И самое главное — всех объединяет любовь к хоровому пению как к национальному достоянию. И мне очень приятно, что сегодня в таком объединении, в творческом порыве мы сумели воплотить такой проект. И я считаю, что сегодня на земле Татарстана праздник. Кстати, у вас очень хорошо сочетаются разные культуры, разные религии. Это очень важно, что руководство республики огромное внимание уделяет реконструкции и сохранению памятников — как православных, так и мусульманских, поддерживает наши основные конфессии, которые являются мощным фундаментом нашей государственности.

Продолжится ли фестиваль в будущем?

Фестиваль проводится по благословлению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла — ведь речь идет о церковной музыке, о православных песнопениях, а значит, участие митрополии в проекте — логичный факт.

Руководитель Отдела по культуре Казанской епархии протоиерей Святослав Мирганиев, выступая на открытии фестиваля, зачитал приветствие митрополита. А в беседе с «Реальным временем» заметил:

— Результат превзошел наши ожидания. Так бывает всегда, когда что-то происходит по благословлению священноначалия, а Владыка Кирилл благословил этот фестиваль. Нам хотелось бы поблагодарить руководство консерватории. Они, хоть и светские люди, поступили абсолютно правильно и предусмотрительно. Все началось с благословления владыки. При том, что проект был очень сложный, многогранный, состоял из очень большого количества коллективов, площадок — все получилось. Мы слышим это и по отзывам культурной общественности, и сами видим, насколько это особенно и прекрасно. В таком формате, когда это проводится еще и на церковной площадке, в храме — получается, что высочайший исполнительский уровень и место, в котором исполняется эта музыка, сошлись в одной точке. И получается прекрасно! Не берусь говорить за владыку, но то, как внимательно он следил за развитием проекта, как отсматривал материалы, и то, какую любовь он питает к хоровому пению, думаю, вселяет в нас надежду, что этому проекту жить и быть в будущем.

Отец Святослав Мирганиев. Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

И действительно, главный вопрос, который витал в воздухе в течение всего дня закрытия фестиваля, был такой: станет ли фестиваль «Душа и Родина» в Казани регулярным событием? Продолжится ли этот форум хорового духовного пения? На сегодняшний день все осторожны в оценках, однако сдержанный оптимизм звучал не только в словах отца Святослава. Ректор консерватории и художественный руководитель фестиваля, Вадим Дулат-Алеев, говорил:

— Мы обязательно подумаем над продолжением этого проекта. Сегодня это один из самых часто задаваемых вопросов, и надеюсь, что митрополия нас в этом поддержит. Мы горячо на это рассчитываем, потому что фестиваль этот можно сделать только совместно с митрополией. Ведь смысл его — в том, чтобы соединить музыку и храмы, учащуюся молодежь и церковные хоры. Мы ведь живем в одном мире, а не в разных пространствах. Кстати, студенты с большим воодушевлением восприняли фестиваль. Даже несмотря на то, что нагрузка на студентов дирижерско-хорового возросла, все они отнеслись к этому фестивалю с энтузиазмом и ответственностью. И главное — они тоже чувствуют эту обстановку. Мы всегда учим петь духовную музыку. Но когда она звучит в учебном классе или даже на сцене концертного зала — это одно. Как только она начинает звучать в стенах храма, в том месте, для которого она создана — музыка эта обретает новое измерение и новое дыхание. Студенты это, конечно же, чувствуют, они ведь музыканты!

Вадим Дулат-Алеев, ректор Казанской консерватории. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Это не фестиваль солистов — это фестиваль коллективов»

И, конечно, ректор выражал благодарность всем, кто помогал сделать фестиваль. Митрополии и лично митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, по благословлению которого фестиваль и проводился. Руководству республики, которое включило его в список мероприятий года Шаляпина, чем оказало существенную поддержку. Всем гостям — хору Академии им. Гнесиных и ректору «Гнесинки» Александру Рыжинскому, который приезжал в рамках фестиваля с мастер-классом; ректору Саратовской консерватории Александру Занорину и хору Саратовской митрополии под его руководством. Хормейстерам, которые готовили казанские хоры к выступлениям — Юрию Карпову, Денису Рогову, Александру Гринину. И, конечно, студентам.

— Ведь это не фестиваль солистов — это фестиваль коллективов. И именно возможность совместной коллективной работы в этом фестивале очень важна! — говорил в заключение фестиваля ректор Казанской консерватории.

Что ж, а мы будем надеяться, что фестиваль действительно станет доброй традицией, и на карте регулярных культурных событий Татарстана засияет новая звезда.



Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru