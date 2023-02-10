«У нас есть свой Шаляпин»: Казанская консерватория открывает фестиваль духовной музыки

Пока все остальные празднуют юбилей Шаляпина оперными ретроспективами, консерватория вспоминает, где открылся его дар

В воскресенье, 12 февраля, собор Казанской иконы Божией матери впервые в своей обновленной истории откроет двери для концерта духовной музыки. Это будет открытие фестиваля «Душа и Родина», посвященного 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Какой «особенный» Шаляпин есть для казанских музыкантов, о чем просил великий бас регента церковного хора в Москве, почему выбран именно формат духовной музыки (прямо скажем, не самый популярный), как меняет слушателя и исполнителя духовная музыка — в материале «Реального времени»

8 концертов, 8 хоров, 2 собора, 6 концертных залов

Фестиваль духовной хоровой музыки, который организовывает консерватория по благословлению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, обещает стать крупным событием на культурном небосклоне Казани.

Концерты продлятся до июня и пройдут в двух храмах и шести концертных залах. 8 концертов, 8 хоров, уникальные программы — казанскому слушателю, не избалованному обилием концертов духовной музыки, будет из чего выбрать. В гости приедет хор из Гнесинки, свою программу привезет и архиерейский хор Саратовской митрополии. Вход на концерты, открывающие и закрывающие фестиваль, будет свободным. Вот полное расписание фестиваля:

«Мы, казанцы, обладаем удивительным эксклюзивом»

Формат фестиваля выбран не самый мейнстримовый — духовная хоровая музыка не так известна широкому кругу слушателя, как, скажем, опера или романс. Художественный руководитель фестиваля, ректор Казанской государственной консерватории, профессор Вадим Дулат-Алеев объясняет в разговоре с «Реальным временем», как выбиралась его концепция:

— Наш фестиваль юбилейный, мы проводим его в честь 150-летия со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина — великого оперного певца. Нетрудно было предположить, что по всей России пройдут различные оперные фестивали, конкурсы певцов, музыкальных театров, студентов вокальных отделений. Это тот оперный Шаляпин, которого знает весь мир. Но когда встал вопрос о том, как нам отметить эту дату, мы отталкивались от того, что живем в Казани. У нас есть свой Шаляпин, который здесь родился и вырос. Мы, казанцы, обладаем удивительным эксклюзивом, который отражен в биографии певца — первые шаги великого Шаляпина в музыке связаны именно с нашим городом. Это было пение, но не на оперной сцене, а в храмах Казани в качестве певчего церковного хора. Многие из этих храмов не только сохранились, но и остаются действующими. Только Казань может на своей карте показать те места, где пел Шаляпин, когда еще был не оперным певцом! Это невозможно было не отразить, и мы выстроили концепцию фестиваля, опираясь на этот эксклюзивный факт.

Денис Рогов, регент Архиерейского мужского хора Казанской епархии и доцент кафедры хорового дирижирования Казанской консерватории, согласен с важностью того, чтобы почтить память Федора Шаляпина именно таким образом. Мы уже говорили о том, что Шаляпина научил нотной грамоте регент церковного хора. Денис Рогов говорит, что это была общая практика:

— А где еще мальчишкам-певчим из низких социальных слоев было ее постигать? Это для них была одна из немногих путевок в жизнь — возможность научиться грамоте и пению. Все начинали с церковного хора — нотной грамоте даже в воскресной школе учили. И певческие навыки все певцы того времени приобретали именно в хоре. И кстати, Шаляпин об этом не забывал до конца своей жизни. Он приходил в Синодальный хор в Москве и просил регента: «Разреши попеть мне. Уши «почистить».

Юрий Карпов, дирижер Хора студентов Казанской консерватории, профессор кафедры хорового дирижирования, солидарен с коллегами:

— Конечно, Шаляпин известен всему миру прежде всего как великий оперный артист. Но забывать о корнях, которые питали талант Федора Ивановича, мы, его земляки, конечно, не можем. Мы должны сохранить не только облик Шаляпина на вершине славы и успеха, но и память о нем как о юноше, молодом человеке, который начинал свои профессиональные шаги в этом городе певчим церковного хора.

«Мы должны сохранить не только облик Шаляпина на вершине славы и успеха». Фото: Максим Платонов

«Без митрополии проект был бы невозможен, ее роль очень велика!»

Итак, концепцией фестиваля создается в некотором роде взаимосвязанное большое полотно, которое объединяет и биографию Шаляпина, и возможность совместного участия студенческих и епархиальных хоров, и возможность исполнения духовной музыки как в храме, так и на концертной сцене. Как рассуждает Вадим Дулат-Алеев, все это создает такое пространство высокой духовной культуры, которое очень нужно сегодня. А для тех, кто еще не очень знает, как звучит эта музыка, создается уникальный шанс открыть для себя этот пласт отечественной культуры.

Ректор консерватории поделился и тем, от какой идеи отталкивались, когда выбирали название фестиваля. Свои впечатления от пения в церковном хоре Шаляпин подробно отразил в своей автобиографической книге, которая называется «Маска и душа». Таким образом, название фестиваля — «Душа и Родина» перекликается с названием книги, продолжает ее и запечатлевает память о том, что родина Шаляпина — это город Казань, и если брать шире, вся наша страна. И в эту преемственность закладывается глубокий смысл.

Фестиваль проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Фото: tatmitropolia.ru

Отдельную благодарность Вадим Дулат-Алеев выражает Татарстанской митрополии, которая деятельно и охотно включилась в организацию фестиваля:

— Очень важно было, чтобы духовная хоровая музыка звучала не только на концертной сцене, но и в храмах. Ведь это бесценно, когда музыка звучит в том месте, для которого она была написана, там она может раскрыться в полной мере. И когда духовная хоровая музыка звучит в храме, то и музыканты себя по-другому будут ощущать, и звучание получается совершенно особенное. Поэтому важнейшим моментом для того, чтобы сложился этот фестиваль, было наше обращение в Татарстанскую митрополию с просьбой о том, можно ли нашему студенческому хору исполнить духовную музыку в церкви. Мы очень благодарны митрополии и лично владыке Кириллу за поддержку этого проекта. Открытие фестиваля состоится в соборе Казанской иконы Божией матери. Без митрополии проект был бы невозможен, ее роль очень велика! Фестиваль проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Гости из Москвы и Саратова, вузовские коллективы и концертные площадки

В храмах пройдут два концерта — откроется фестиваль, как мы уже написали, в обновленном соборе Казанской иконы Божией матери, а закроется — гала-концертом в одном из соборов Свияжска. Выступать будут и студенческие хоровые коллективы, и епархиальные. А еще на идею фестиваля был активный отклик из разных городов России. Организаторы ждут в гости хор Академии музыки им. Гнесиных, хор Саратовской митрополии, которым руководит ректор Саратовской консерватории Александр Занорин. Все хоры соберутся на гала-концерте в Свияжске в июне.

Юрий Карпов ждет встречи с коллегами из других городов:

— Прежде всего, это даст нашему хору слуховой и исполнительский опыт, возможность услышать друг друга. Конечно, мы, казанские хоровики, друг друга знаем хорошо. А вот, скажем, хор Гнесинской академии не был у нас лет двадцать. И, конечно, петь на одной площадке с этим коллективом очень интересно. Тем более что нам есть что показать, чем поделиться друг с другом. И я жду от фестиваля «Душа и Родина», от наших встреч очень много полезного — прежде всего для студентов.

Будут и концерты на других площадках города. В этой связи ректор Казанской консерватории благодарит своих коллег — ректоров КФУ Ленара Сафина, Поволжской академии спорта и туризма Рафиса Бурганова, КНИТУ (КАИ) Тимура Алибаева, которые откликнулись и согласились предоставить свои залы для того, чтобы в них прозвучала хоровая духовная музыка. Конечно, не останется в стороне и Большой концертный зал им. Сайдашева — там можно будет услышать знаменитую Литургию святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова, крупное произведение, одно из самых сложных в мировой хоровой музыке.

Хор студентов Казанской консерватории

«Фестиваль не ставит перед собой коммерческих целей»

Рассуждая о том, на какого слушателя рассчитаны концерты фестиваля, Вадим Дулат-Алеев соглашается с тем, что музыка эта широкой публике не знакома. Но тут как раз появляется и возможность для того, чтобы услышать ее, узнать и, может быть, прочувствовать:

— Этот фестиваль не ставит перед собой коммерческих целей. Часть фестивальных концертов, включая его открытие, будут благотворительными, бесплатными для слушателей. Мы надеемся, что будет приходить та публика, которой интересна история Шаляпина. Есть слушатели, которым в принципе интересна духовная музыка — их не так мало. Пастве храмов, которая приходит на церковную службу, думаю, тоже будет интересно услышать эту музыку, звучащую и в концертных залах. Вообще, музыка, написанная на духовные стихи и сюжеты, — не всегда музыка для церковной службы. На концертной сцене эти произведения тоже хорошо звучат. Духовные произведения создают особое настроение для тех, кто их слушает. Переносят в высокие сферы, приглашают к внутренней, духовной работе, погружают в диалог с собой и, может быть, с Богом.

Денис Рогов, впрочем, надеется на то, что концерты будут востребованными среди публики — хотя бы по причине редкости этого формата:

— Концертов духовной музыки в Казани проводится немного. В последнее время ситуация стала выправляться, но буквально до недавних пор все ограничивалось только фестивалем духовной музыки имени Смоленского, который до сих пор проводится раз в два года. И тем более нечасто использовался в Казани православный храм как концертная площадка. И это несмотря на то, что традиция концертов духовной музыки сложилась в Казани еще до революции.

Денис Рогов. Фото: tatmitropolia.ru

Кстати, на этих концертах и слушатель ведет себя иначе, нежели на концерте обычной классической музыки: например, без слов понимает намерение дирижера проиграть всю программу без аплодисментов, даже если дело происходит в концертном зале. Денис Рогов оптимистично говорит:

— Во многих регионах России концерты духовной музыки проводятся довольно часто и стали традицией. В этом плане очень радостно, что Вадим Робертович выдвинул эту инициативу со стороны консерватории — это ведь его идея. И она была поддержана — причем не просто поддержана, но и благословлена митрополитом Кириллом. От него, кстати, тоже в свое время исходила инициатива о том, чтобы было больше концертов хоровой духовной музыки в Татарстане. И вот все звезды сошлись, результатом стал фестиваль!

«Исполнение духовной музыки меняет человека»

Кстати, консерватория и митрополия традиционно довольно глубоко связаны. Сегодня в мужском и в смешанном архиерейских хорах Казанской епархии поют и студенты, и выпускники консерватории. Это взаимодействие начинается буквально с первых курсов, и в этом преподаватели консерватории видят положительный момент — молодые музыканты и певческого опыта набираются, и кругозор расширяют, и подработать могут (что для студента тоже немаловажно).

Денис Рогов говорит, что пение студентов в церковном хоре — взаимовыгодное сотрудничество: церковь получает квалифицированных исполнителей, а студенты — отличную практику, причем не только хорового пения, но и дирижирования (особенно если перед нами студент с дирижерско-хорового отделения).

— Потому что служба идет каждый день, и чисто физически я как руководитель хора на каждое богослужение выйти не могу. Поэтому на будничных, так называемых малых службах, часто выходят дирижировать студенты. Это всегда было! — рассказывает Денис Рогов.

Певчие из смешанного архиерейского хора Казанской епархии. Фото: tatmitropolia.ru

Юрий Карпов на правах преподавателя в положительном ключе высказывается о студенческой «практике» в церковных хорах — уже с методической точки зрения:

— Вся отечественная хоровая культура, по сути, вышла из духовно-певческой практики. Многовековая история музыкальной культуры России — это, прежде всего, культура храмового пения. И до революции пели все: предмет «Церковное пение» являлся обязательным предметом в гимназиях и школах. Для нынешнего студента пение в церковных хорах — это хороший опыт. Во-первых, они остаются в контексте академической хоровой звучности, характерной акустической ситуации. Это одна из ветвей их профессионального развития, становления. Кроме того, это возможность пройти большое количество хоровой литературы, узнать ее на практике через собственный голос. Ведь духовно-певческая литература — это колоссальный и стилистически очень разнообразный пласт музыки. Сам процесс храмового пения развивает и исполнительскую мобильность у молодых музыкантов. Они учатся быстро ориентироваться в исполнительской ситуации, учатся виртуозно читать с листа, учатся соответствовать самому темпу ритуального действа. Для студентов это огромная практика!

И наконец, Денис Рогов завершает нашу беседу напоминанием о том, что духовная музыка еще и дает некую нравственную опору юному человеку:

— Безусловно, есть и духовная составляющая в работе в церковном хоре. Элемент воспитательной работы в норме присутствует в любом музыкальном коллективе. Но исполнение именно духовной музыки меняет человека. Именно поэтому, кстати, очень важно, чтобы ее пел не только церковный хор, но и светский, и особенно учебный коллектив. Потому что, по сути дела, то, что мы поем, меняет нас. Если коллектив будет петь пошлую музыку — так его участники и воспитаются. А если давать учиться на лучших образцах музыки классической, в том числе духовной, это поможет вырастить не только профессионального музыканта, но и человека со здоровой этикой и моралью. Я в этом уверен.

Фото: tatmitropolia.ru