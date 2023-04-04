В Казани впервые за 20 лет прозвучит «Литургия св. Иоанна Златоуста» Рахманинова

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В честь 150-летия со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина Казанская консерватория продолжает свой фестиваль «Душа и Родина», посвященный великому русскому басу. Сегодня хор студентов консерватории исполнит «Литургию св. Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова, которая прозвучит в Казани впервые за последние 20 лет. Это произведение считается одним из сложнейших в мировой хоровой музыке. Стоит отметить, что и со дня рождения Сергея Рахманинова в 2023 году исполнилось 150 лет — юбилей композитора праздновали 1 апреля (по новому стилю). Таким образом, исполнение его «Литургии» становится посвящением и Шаляпину, и Рахманинову одновременно.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Руководитель хора студентов консерватории и главный хормейстер ТГАТОиБ им.Джалиля, профессор Юрий Карпов комментирует предстоящий концерт так:

— Наше исполнение — обращение к замечательной музыке Рахманинова в год юбилея композитора, кстати, друга, ровесника и соратника Шаляпина. Так что обращение к этой партитуре в рамках фестиваля «Душа и Родина» вполне естественно. Гений Рахманинова со всей своей силой раскрывается в этой музыке, и приобщение к этому редко звучащему сочинению, уверен, для многих слушателей станет важной вехой в их культурной жизни. Мы исполним литургию в концертной редакции.

Напомним, Казанская консерватория празднует юбилей нашего великого земляка Федора Ивановича Шаляпина фестивалем духовной хоровой музыки. Это объясняется тем, что начинал Шаляпин петь в Казани, в ее церквях — его певческий дар раскрылся под сводами православных храмов. Открытие состоялось в феврале, и это был первый публичный концерт, проведенный в воссозданном Храме Казанской иконы Божией матери.

Людмила Губаева