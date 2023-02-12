«Душа и Родина» Шаляпина: в соборе Казанской иконы Богородицы открылся фестиваль духовной музыки

Фестиваль проводит Казанская государственная консерватория по благословлению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня собор Казанской иконы Божией матери впервые в своей обновленной истории открыл двери для концерта духовной музыки. Здесь состоялось открытие фестиваля «Душа и Родина», посвященного 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Фестиваль проводит Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.



Дорога Шаляпина началась с храма

«Реальное время» уже рассказывало, анонсируя фестиваль, что его открытие стало первым концертом, который прозвучал в обновленном соборе Казанской иконы Божией матери. Это было важно для организаторов фестиваля: ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев указывал, что хоровая духовная музыка должна звучать именно в храмах — в тех местах, для которых она и была написана.

Формат чествования Федора Ивановича Шаляпина, выбранный Казанской консерваторией, — это обращение к первым шагам творчества великого певца. Ведь он начинал свой путь в Казани, певчим на клиросах православных храмов. Он пел и в сохранившихся доныне храмах: Петропавловском и Благовещенском соборах, Духосошественской, Варваринской, Богоявленской церквях и, конечно, в соборе Казанской иконы Божией матери.

Сегодняшний концерт показал востребованность выбранного формата: храм был полон. Были здесь и прихожане собора, и завсегдатаи культурных форумов, и студенты консерватории, и ученики музыкальных школ.

Участие в концерте-открытии приняли хор студентов Казанской консерватории, мужской архиерейский хор Казанской епархии и смешанный архиерейский хор Казанской епархии. Прозвучали хоровые произведения Александра Кастальского, Дмитрия Бортнянского, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова и других композиторов.

«Эта музыка вдохновлена верой и несет в себе веру»

Протоиерей Святослав, руководитель отдела по культуре Казанской епархии, выступая с приветственным словом, говорил:

— Рад приветствовать вас в стенах этого величественного собора. Собора с очень непростой, но удивительной историей. Несколько лет назад, когда был воссоздан этот храм, была полная уверенность, что эти стены не будут пустовать. Они будут привлекать верующих, знатоков истории, гостей из других городов нашей страны. Так и получилось. И сегодня мы с вами собрались здесь на открытии фестиваля, посвященного 150-летию Федора Ивановича Шаляпина. То место, где миру явилась икона Божией матери «Казанская», не пустует. Оно привлекает к себе огромное количество страждущих. Святейший патриарх Кирилл сказал, что музыка должна нести миру добро, правду и любовь к красоте. И видя, сколько людей собралось здесь сегодня, я выражаю уверенность, что этому мероприятию, на которое мы сегодня собрались, надлежит быть, развиваться и служить этим высоким целям.

Ректор Казанской государственной консерватории, художественный руководитель фестиваля, профессор Вадим Дулат-Алеев открывал концерт словами благодарности преподавателей и студентов — митрополии и лично владыке Кириллу за содействие творческому начинанию:

— Без поддержки митрополии такой фестиваль не состоялся бы. Такой фестиваль подсказала биография нашего знаменитого земляка Федора Ивановича Шаляпина, чей голос поначалу звучал в казанских храмах. Поэтому мы отмечаем дату 150-летия со дня рождения Шаляпина вот таким фестивалем. Нам важно петь эту музыку в храмах. Потому что эта музыка вдохновлена верой и несет в себе веру. И ее исполнением мы готовы начать наш фестиваль.



Три хора

Открыл концерт хор студентов Казанской консерватории под управлением Юрия Карпова. Это один из старейших хоровых коллективов в Казани (при этом один из самых молодых по составу). Его основали в 1946 году, через считанные месяцы после начала первого учебного года в только что рожденной консерватории. В нем поют студенты дирижерско-хорового факультета консерватории.

В исполнении хора прозвучало шесть произведений. Интересно, что одно из них — «Тебе поем» Сергея Рахманинова — в советское время публиковалось в сборниках как вокализ под названием «Тихая мелодия». Исполнять духовную музыку было невозможно — политика партии чуть ли не напрямую запрещала гражданам СССР взаимоотношение с богом. И тогда дирижер Александр Свешников пошел на хитрость: взял одну из частей «Литургии» Рахманинова «Тебе поем», убрал из нее текст и предложил хору исполнять его вокализом — без слов. Хор пел с закрытым ртом, соло ангела пелось на звук «А». Посвященные знали, что это духовная музыка, но технически придраться к ней было невозможно — ни одного слова про бога в ней не было. В ней вообще не было ни одного слова. Сегодня, конечно, оно исполнялось так, как задумывал великий Рахманинов.

Следующим пел архиерейский мужской хор Казанской епархии. Его в 2005 году создал Денис Рогов, который до сих пор является бессменным регентом. Рогов ныне доцент дирижерско-хорового факультета Казанской консерватории. Правда, изначально это был мужской хор Казанского Богородицкого монастыря. Статус официального хора Татарстанской митрополии он получил в 2014 году. На сегодняшний день это единственный профессиональный мужской хор Татарстана. Слушатели сегодня услышали в его исполнении произведения Павла Чеснокова, Александра Архангельского и Георгия Извекова.

И, наконец, самый молодой хор, выступавший на открытии фестиваля, — архиерейский смешанный хор Казанской епархии. Он был создан в апреле 2021 года. Первое богослужение, которое было совершено с его участием, прошло в Вербное воскресенье. В составе этого коллектива поют студенты консерватории и Казанского федерального университета, артисты хора ТГАТ им. М. Джалиля и Государственного камерного хора РТ. Регент хора — Марина Литвиненко, которая до этого 6 лет руководила архиерейским хором в Екатеринбурге.

Открытие фестиваля получилось воодушевляющим в полном смысле этого слова. Под сводами величественного храма лилась величественная музыка. Слыша ее в исполнении профессиональных, искусных музыкантов, пытаешься представить себе, как стоял на клиросе казанских церквей мальчишка из бедного квартала, как постигал таинство музыки, как участвовал в рождении духовных песнопений. Как врастал всей душой в это удивительное искусство и как поднимался под своды соборов Казани чистый голос юного человека, которому потом всю жизнь предстояло нести русскую музыку, духовность и культуру всему миру.

1 / 50 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов