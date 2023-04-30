В гости к Казанской консерватории едет хор Гнесинки

11 мая в рамках фестиваля «Душа и Родина» в Казани пройдет большой концерт духовной музыки в исполнении Академического хора Российской академии музыки имени Гнесиных

Фото: Динар Фатыхов

Казанская консерватория продолжает фестиваль духовной музыки, посвященный 150-летию Федора Ивановича Шаляпина. Как уже рассказывало «Реальное время», концерты продолжатся до конца июня — именно тогда в одном из храмов Свияжска пройдет сводный концерт нескольких хоров в честь закрытия фестиваля. 11 мая состоится одно из самых ожидаемых событий фестиваля: в гости к Казанской консерватории с концертом приедет хор Российской академии музыки имени Гнесиных под управлением Дениса Морозова, лауреата всероссийских и международных конкурсов. «Реальное время» рассказывает, что предстоит услышать казанскому любителю музыки.

«Хор Гнесинской академии не был у нас двадцать лет»

Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, уже несколько раз наведывался в Казань за последние пару лет: между музыкальными вузами налажено крепкое взаимодействие. Он комментирует нашему изданию:

— Приезд Академического хора Российской академии музыки имени Гнесиных в Казанскую государственную консерваторию имени Н.Г. Жиганова глубоко символичен. Я хорошо помню концерт хора в 2003 году, и его программа, так же, как и в этот раз, включала произведения С.В. Рахманинова. Но с одним нюансом — тогда исполнялась «Литургия Святого Иоанна Златоуста», а в этом году фрагменты из «Всенощного бдения». Этот приезд — свидетельство глубокой дружбы московской и казанской школ хорового искусства. Я надеюсь, что этот концерт оставит яркое впечатление как у артистов хора, так и у слушателей, потому что те шедевры, которые прозвучат, не имеют срока давности — это образцы высокого отечественного хорового искусства.

Юрий Карпов, дирижер Хора студентов Казанской консерватории, рассказывал нашему изданию, когда фестиваль только еще открывался:

— Прежде всего, это даст нашему хору слуховой и исполнительский опыт, возможность услышать друг друга. Конечно, мы, казанские хоровики, друг друга знаем хорошо. А вот хор Гнесинской академии не был у нас двадцать лет. И, конечно, петь на одной площадке с этим коллективом очень интересно. Тем более что нам есть что показать, чем поделиться друг с другом. И я жду от фестиваля «Душа и Родина», от наших встреч очень много полезного — прежде всего для студентов.

Кто задумал русский духовный Ренессанс

В программе концерта — произведения русских классиков духовной музыки: Николая Голованова, Виктора Калинникова, Александра Кастальского, Павла Чеснокова.

Не обойдется и без Сергея Рахманинова, который в числе прочих своих произведений писал и литургии. Кстати, этой весной отмечается и его 150-летие. Два русских музыкальных гения — Рахманинов и Шаляпин — были близко знакомы и часто встречались. Вместе они и в программе фестиваля Казанской консерватории. 4 апреля хор студентов консерватории исполнил «Литургию» Рахманинова в честь юбилея Шаляпина. Услышим мы его музыку и 11 мая. Такие вот переплетения.

Мы побеседовали с профессором, заведующей кафедрой истории музыки Казанской консерватории, кандидатом искусствоведения Еленой Хадеевой о том, как формировалась та музыка, которую представит хор Гнесинки, на что стоит обратить особое внимание и кем были люди, которые ее писали.

— Все композиторы, которые представлены в программе концерта Академического хора, — представители нового направления в духовной музыке, которое еще называют «Русским духовным Возрождением». Инициатором этого движения стал Александр Дмитриевич Кастальский, который возглавил движение за возвращение русской национальной традиции в хоровую музыку. Он полагал, что духовную музыку нужно было приблизить к русской народной песне. И еще одна его идея — чтобы она вобрала в себя знаменный распев, те духовные песнопения, которые исполнялись в церкви до XVII века, пока в музыкальную культуру еще не начали проникать западные влияния, — рассказывает педагог.

Многие русские духовные композиторы были выпускниками Московского синодального училища хорового пения. Это было очень авторитетное музыкальное заведение, которое курировал Священный Синод. В нем готовили певчих руководителей церковных хоров — регентов. Туда отбирали талантливых мальчиков с семилетнего возраста, конкурс на обучение на полном пансионе достигал трехсот человек на место. Там же учились и Александр Кастальский, и Виктор Калинников (произведения обоих мы услышим на концерте) — оба потом стали преподавателями и профессорами этого училища. Именно в этих стенах зародилась идея о том, что русская духовная музыка должна приобрести самобытный характер.

Фото: Динар Фатыхов

Интересной фигурой был Павел Григорьевич Чесноков. Этот церковный православный композитор прославился не только музыкой, но и книгой «Хор и управление им» — ее называют хоровой Библией. Чесноков строго относился к тому, что делает хор — говорил: «Далеко не всякое собрание поющих можно назвать хором». А в 1929 году получил «черную метку» от советского правительства: ему, как классово чуждому элементу, было запрещено распространять свои сочинения.

Завещание Рахманинова и «колокола», имитируемые хором

Одним из определяющих жанров духовной музыки у всех этих композиторов становится литургия. До середины XIX века композиторы могли использовать в литургии не все тексты, а регенты хоров могли включать в нее песнопения разных композиторов. Первым прекратил это делать Петр Ильич Чайковский (да-да, и он тоже писал духовную музыку), который написал литургию на полный текст, включив даже все краткие молитвословия и ответы хора «Господи, помилуй!».

«Всенощное бдение» Рахманинова, пять номеров из которого исполнит Академический хор Гнесинского училища, было его любимым произведением. На своих похоронах он даже завещал исполнить пятый номер из этого цикла — «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка». Так и было сделано. Елена Хадеева рассказывает:

— Из тех номеров, которые представлены в программе Академического хора, привлекает внимание первое песнопение — «Приидите, поклонимся». Здесь Рахманинов использовал оригинальный авторский напев. А вот «Шестопсалмие», которое мы тоже услышим, основывается на подлинном, народном напеве, на текст, который иначе еще называют «Славословие малое». В обработке Рахманинова эта часть славна тем, что в ней воспроизводится звучание колоколов. Ведь в православной церкви колокола — единственный инструмент, который допускается при исполнении литургии. А когда произведение воспроизводится в концертном зале, то колокола используются не настоящие — их изображает хор. Получается эффект рассеивающегося звона, и все это в исполнении голосов!

В советские годы «Всенощное бдение» Рахманинова было прочно и надежно забыто, его не исполняли, как и любую другую духовную музыку. Ее нужно было всячески маскировать. Например, в 1989 году была выпущена пластинка, где в том числе значились 7 хоров ор. 31 Рахманинова.

— Я заинтересовалась: что это за произведение, без названия, большое? На какие слова оно написано? И с большим трудом нашла, что это, оказывается, части из литургии св. Иоанна Затоуста, — рассказывает Елена Хадеева.

На концертную сцену Всенощная вернулась только в 1982 году.

Фото gnesin-academy.ru

Как литургию перековывали в «Интернационал»

В советские годы сочинения церковных православных композиторов почти не исполнялись. Некоторые из них были надолго забыты, а некоторые все-таки правдами и неправдами проникали в программы для хоровиков — правда, под другими названиями и даже на другие слова.

В Советском Союзе не знали ни духовной музыки Чеснокова, ни Кастальского. Николай Семенович Голованов был известен как оперный дирижер (он, кстати, работал в этом качестве и с Федором Шаляпиным, неслучайно его произведения включены в эту программу). Но студентам консерватории не рассказывали ни о том, что он был талантливым духовным композитором, ни о том, что в Синодальное училище хорового пения он поступил в 9 лет, прошел конкурс в 300 человек, чтобы получить полный пансион, сразу вошел в число мальчиков, которые пели на греческом языке, и объездил пол-Европы в качестве солиста Синодального хора.

Выпускником духовной семинарии — сначала в Орле, потом в Москве — был и Виктор Калинников. Потом он окончил музыкальное драматическое училище (то, что сейчас называется ГИТИСом), был очень близок к кругу Шаляпина, Рахманинова, Римского-Корсакова. Он создал целый ряд произведений в жанре литургии (их части мы тоже услышим). Преподавал в Синодальном училище. Но советская музыкальная культура знала только его светские произведения — обработки народных мелодий, например.

Фото: Динар Фатыхов

Все эти композиторы пытались встроиться в существующую действительность и после 1917 года. Например, тот же Кастальский даже делал хоровые обработки «Интернационала», а еще его перу принадлежат хоровые сочинения «Гимн труду» и «В.И. Ленину. У гроба». Его даже оставили работать в Синодальном училище (которое было переименовано в Народную Хоровую Академию), и несколько лет он был профессором Московской консерватории.

— В 1920-е годы духовную музыку еще исполняли (правда, выборочно и ограниченно). Церковные певцы устремились в храмы, потому что вокруг была разруха и огромная тревога, а в церкви люди находили некоторое прибежище и утешение, — рассказывает Елена Хадеева. — Николай Семенович Голованов и ряд певцов Большого Театра выступали в Москве и ездили с духовными концертами в провинцию. А после концертов в храмах им приносили всевозможные продукты. В тридцатые годы, когда большевики стирали с лица земли храмы и боролись с религией, было уже не до исполнения таких больших полотен, как циклы Кастальского. Преемственность певческой культуры была прервана…

Новый Ренессанс

Итак, русская духовная музыка с богатейшей традицией, сокровищницей произведений и целой плеядой великих композиторов, была забыта минимум на полвека. Ее боялись исполнять, эту традицию прятали. Храмы замолчали, затихла и концертная сцена. Но теперь «русское духовное Возрождение» вернулось в Россию. Профессиональные певчие в соборах и академические хоры поют «Литургии» и их части, возвратившиеся из забвения. Имена Кастальского, Чеснокова, Калинникова, Голованова заняли свое место в списке больших русских композиторов.

И Казанская консерватория с фестивалем «Душа и Родина», который напоминает, с чего начинал свой творческий путь Федор Иванович Шаляпин, встраивается в эту концепцию — органично и деятельно. Казанский зритель не избалован духовными концертами — и те из них, которые уже прошли в рамках фестиваля, прошли при большом скоплении слушателей.



Ректор Казанской консерватории и художественный руководитель фестиваля Вадим Дулат-Алеев комментирует для нашего издания:

— Значимость фестиваля «Душа и Родина» заключается прежде всего в том, что он охватывает широкую аудиторию. Многие из наших слушателей впервые открывают для себя духовную хоровую музыку, ее объединяющую и укрепляющую силу. В апреле хоровые коллективы детской хоровой музыкальной школы имени Ф.И. Шаляпина, Казанского музыкального колледжа имени И.Аухадеева и Капелла имени Л.Усцова Казанского федерального университета выступили на площадках казанских вузов. Мы благодарим их руководителей — ректоров Казанского федерального университета Ленара Сафина, Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Рафиса Бурганова, КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева за содействие. Предстоящие концерты хоровых коллективов Российской академии музыки имени Гнесиных, Казанской консерватории, Саратовской митрополии и Казанской епархии расширят знакомство казанских слушателей, молодежи, студенчества с отечественной духовно-певческой традицией.

Впереди — заключительные аккорды, которые обещают быть громкими и торжественными. Хор Российской академии музыки имени Гнесиных приедет с большой программой 11 мая. В июне в гости в Казани ждут хор Саратовской митрополии. Завершится все в Свияжске — в атмосфере «острова-Буяна», в стенах старинного собора участники сводного концерта отдадут дань нашему великому земляку. И каждый вспомнит: Федор Шаляпин открыл для себя красоту музыки именно в церкви. И именно в Казани маленький певчий, мальчишка из бедного квартала, вырос в великого деятеля русской музыкальной культуры.

