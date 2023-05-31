Казанская консерватория завершит фестиваль «Душа и Родина» концертом трех хоров в Свияжске

В июне публику ждут два больших концерта: в соборе Свияжска споют сразу три хора, в гости из Саратова приедет номинант на «Грэмми»

Фото: Динар Фатыхов

В гости к Казанской консерватории едет Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии, в 2018 году вместе с коллегами номинированный на премию «Грэмми». Большой концерт с его участием состоится в ГБКЗ 23 июня. А в финале фестиваля, 24 июня, целых три хора соберутся в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на острове-граде Свияжске. Концерт в Свияжске будет открыт для всех желающих бесплатно, так что самой сложной задачей для любителя хоровой музыки будет попасть в собор в разгар туристического сезона. Подробности — в «Реальном времени».

Фестиваль близится к завершению

В июне завершается фестиваль «Душа и Родина», организованный Казанской консерваторией и посвященный 150-летнему юбилею нашего земляка, Федора Ивановича Шаляпина. Как известно, вокальную карьеру великий оперный певец начинал в Казани в качестве певчего в церковном хоре. Поэтому консерватория выбрала для своего фестиваля формат хоровой духовной музыки, и проходит он по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Формат нетипичный, он не относится к самым популярным у публики. Но в том и был смысл проекта: Казанская консерватория закладывает в него в том числе и просветительскую миссию. Она и ее гости рассказывают широкому зрителю о том, на какой музыке вырос творческий гений Шаляпина, в каких условиях он впервые проявился. А кроме того, полвека после революции — с 1930-х по 1980-е годы духовные хоровые произведения не звучали в нашей стране. А если и звучали, то в усеченном виде и без слов. Но ведь духовная православная музыка — это прежде всего молитвенное обращение к Богу, и слова в ее смысловом базисе значат не меньше, чем музыка…

В фестивале принимают участие восемь хоров. С февраля прошла уже целая серия концертов в Казани. Открытие фестиваля принял собор Казанской иконы Божией Матери, это был первый публичный концерт в воссозданном храме. Ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев выражает благодарность Татарстанской митрополии — за то, что откликнулась и охотно включилась в организацию фестиваля.

— Очень важно было, чтобы духовная хоровая музыка звучала не только на концертной сцене, но и в храмах. Ведь это бесценно, когда музыка звучит в том месте, для которого она была написана, там она может раскрыться в полной мере... Поэтому важнейшим моментом для того, чтобы сложился этот фестиваль, было наше обращение в Татарстанскую митрополию с просьбой о том, можно ли нашему студенческому хору исполнить духовную музыку в церкви. Мы очень благодарны митрополии и лично владыке Кириллу за поддержку этого проекта. Без митрополии проект был бы невозможен, ее роль очень велика! — говорил Вадим Робертович в беседе с нашим изданием в феврале.

Концерты приняли и другие площадки, и в этой связи Вадим Дулат-Алеев благодарил своих коллег — ректоров: КФУ — Ленара Сафина, Поволжской академии спорта и туризма — Рафиса Бурганова, КНИТУ (КАИ) — Тимура Алибаева. Они откликнулись и согласились предоставить свои залы для того, чтобы в них прозвучала хоровая духовная музыка. И конечно же, одной из сцен фестиваля стал БКЗ им. Сайдашева.

Архиерейский хор Саратовской митрополии — номинант на «Грэмми»

Июнь обещает быть громким и славным. Остались всего два концерта. И какие! 23 июня в ГБКЗ им. Сайдашева выступят Архиерейский хор Саратовской митрополии и Архиерейский мужской хор Казанской митрополии.

Мужской хор Казанской митрополии в 2005 году создал Денис Рогов, который до сих пор им руководит. Рогов ныне доцент дирижерско-хорового факультета Казанской консерватории. Правда, изначально это был мужской хор Казанского Богородицкого монастыря. Статус официального хора Татарстанской митрополии он получил в 2014 году. На сегодняшний день это единственный профессиональный мужской хор Татарстана.



Статус официального хора Татарстанской митрополии он получил в 2014 году. Фото: tatmitropolia.ru

Архиерейский хор Саратовской митрополии основан в 2003 году, и с тех пор его бессменным регентом служит Александр Занорин, ректор Саратовской государственной консерватории. Он рассказывает, что эти две работы совмещает с удовольствием.

— Одна другую взаимно обогащает и дополняет. Творческая работа дает возможность отвлечься от насущных дел. Дает возможность набраться сил и вдохновения для решения административных вопросов, — объясняет Александр Германович «Реальному времени».

Коллектив не только участвует в богослужениях, но и ведет активную концертно-просветительскую деятельность. Дает благотворительные концерты духовной музыки и работает со школьниками. В «копилке» у него множество наград и премий. Пожалуй, самым неожиданным достижением этого хора для широкого зрителя может показаться номинация на «Грэмми», но это действительно так. В 2018 году он (вместе с рядом других православных коллективов, работающих в Европе) участвовал в записи альбома Teach Me Thy Statutes, который был номинирован на эту престижную премию. Александр Занорин рассказал нашему изданию:

— Это был очень интересный совместный проект, в котором участвовали зарубежные епархии Русской православной церкви. Мы участвовали в записи произведения Павла Григорьевича Чеснокова, и этот диск, который мы записали вместе с другими коллективами из различных городов России, Европы и Америки, выдвигался на соискание премии «Грэмми». Дирижировал и в роли организатора выступал известный хоровой дирижер, художественный руководитель и главный регент Мужского хора Московского Подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры Владимир Горбик.

«Казанская консерватория — одна из лучших, ведущих в стране»

Александр Занорин рассказывает, что две консерватории связывает многолетняя дружба. Саратовский ректор несколько раз был членом жюри Хоровой ассамблеи, которая ежегодно проходит в Казани. Музыкальные вузы активно сотрудничают по различным направлениям — например, вместе участвуют в проекте «Большую музыку в малые города».

— Такая тесная связь — это очень приятно и ценно для нас, потому что Казанская консерватория — одна из лучших, ведущих в стране. Она поддерживает славные исполнительские и педагогические традиции, — объясняет наш собеседник. — Мы с удовольствием откликнулись на ее приглашение. Для фестиваля, на мой взгляд, выбран удачный и очень интересный формат — ведь в истории множество фактов, подтверждающих, что Федор Иванович Шаляпин любил жанр хорового духовного пения и после того, как прославился на оперной сцене. Есть даже записи, сделанные за границей, где он исполняет духовные песнопения с различными церковными коллективами.

А еще два вуза связаны через людей, которые в них учились и работали. Например, Арнольд Бреннинг, потомок знаменитой фамилии казанских аптекарей (тех самых, которые в XIX веке основывали аптечное дело в городе), окончил Казанскую консерваторию. А потом много лет работал в Саратовской консерватории профессором композиции, создал много интересных, разножанровых сочинений. Так что связи между двумя музыкальными вузами протянулись на много десятилетий в истории.

Коллектив не только участвует в богослужениях, но и ведет активную концертно-просветительскую деятельность. Фото eparhia-saratov.ru

«Особенно приятно, что будет концерт и в Свияжске, на знаменитом острове!»

24 июня — финал фестиваля. И пройдет он, как и открытие, в храме. Только теперь уже не в Казани — в Свияжске, на острове-граде, в соборе во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте». Этот величественный храм был освящен в 1906 году, а возводил его известный архитектор Федор Малиновский. После разрухи и забвения советского времени собор был отреставрирован в рамках комплексной программы «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск» под руководством фонда «Возрождение». В 2014 году митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий торжественно освятил возрожденный храм.

Мощным финальным аккордом станет выступление трех хоров: это будут Хор студентов Казанской консерватории под руководством Юрия Карпова, Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии и Архиерейский мужской хор Казанской епархии. Под могучими сводами собора вознесутся ввысь голоса хористов, и вновь зазвучат здесь православные песнопения. Вход на концерт будет свободным, а общее звучание хоров продлится больше часа.

Финал фестиваля пройдет уже не в Казани — в Свияжске, в соборе во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте». Фото: Олег Тихонов

— Для нас фестиваль — это еще и замечательный повод приехать в Казань. Особенно приятно, что будет концерт и в Свияжске, на знаменитом острове. И он, кстати предполагает яркую совместную программу. В нем будут участвовать несколько коллективов, прозвучит и сводный хор, и для нас это очень интересно. Я хотел бы поблагодарить руководство республики, Казанскую консерваторию и Министерство культуры Татарстана за такую уникальную возможность поучаствовать. Очень отрадно, что в вашей республике уделяется большое внимание такому широкому культурному спектру — и татарским национальным, и русским традициям. И такое сохранение этого наследия, такое широкое культурное поле — это очень хорошо. Хочу пожелать участникам этих концертов успехов, ярких впечатлений и дальнейшего творческого сотрудничества во всех сферах! — говорит Александр Занорин.