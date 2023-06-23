День в истории: Назиб Жиганов в 34 года возглавил консерваторию

Чем примечательна дата 23 июня?

Сегодня, 23 июня, Международный Олимпийский день. В Казани начали производить самолеты Пе-2, Назиб Жиганов возглавил консерваторию, в Свияжске вновь открылась церковь Константина и Елены, Болгар включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, появились первые Герои Советского Союза, в США запатентовали пишущую машинку, в прокат вышел фильм «Форрест Гамп». Родились: офтальмолог Емилиан Адамюк, поэт Анна Ахматова, футболист Зинедин Зидан. Умерли: бард Булат Окуджава, хоккейный и футбольный тренер Анатолий Тарасов, философ Бхактивинода Тхакур. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Болгар — в ЮНЕСКО



23 июня 1839 года родился Емилиан Адамюк, один из основоположников отечественной офтальмологии. В Казани он окончил медицинский факультет университета и стал преподавать на кафедре хирургии и офтальмологии, открыл в городе глазную клинику и написал «Руководство к изучению болезней глаза». Его огромную усадьбу занимает 116-й лицей — и погорелые останки его хозяйства.

23 июня 1940 года в Казани началось серийное производство бомбардировщиков конструкции Владимира Петлякова Пе-2, они же «Пешки». За это Петлякова и его команду выпустили на свободу после ареста в 1937-м по обвинению во вредительстве. При этом полностью обвинения с него были сняты в 1953-м. 2 января 1942 года Петляков полетел пассажиром в аналогичном самолете из Казани в Москву. Через 35 минут самолет рухнул в окрестностях железнодорожной станции Камкино из-за пожара на борту.

23 июня 1945 года директором Казанской консерватории стал композитор Назиб Жиганов и возглавлял ее более 43 лет. Ему было 34 года. К этому времени Жиганов 6 лет был главой Союза композиторов ТАССР и 2 года — художественным руководителем театра оперы и балета.

23 июня 2012 года в Свияжске после реконструкции торжественно открыли единственную сохранившуюся на острове приходскую церковь — храм равноапостольных святых Константина и Елены. Решением советских властей в прошлом столетии ее закрыли и отдали под склад, затем в 1980-е годы она стала филиалом Государственного музея ТАССР, и лишь в 1993 году церковь стала снова доступна для верующих.

Фото realnoevremya.ru

23 июня 2014 года Болгарский историко-археологический комплекс включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО решением 38-й сессии комитета организации. «Археологические исследования этого бесценного памятника истории и культуры принесли не только большое количество уникальных находок, представленных значительными музейными коллекциями, но и открыли историю государства Волжской Булгарии, являвшейся вратами торговли между Востоком и Западом», — обратила на этот факт внимание генеральный секретарь Национального комитета по делам ЮНЕСКО Казахстана Асель Утегенова. В списке ЮНЕСКО Болгар стал 1002-м объектом.

23 июня 2022 года «Реальное время» опубликовало фото и видео беглой завкассой филиала казанского банка Светланы Астафьевой, которую поймали в Санкт-Петербурге спустя 6 лет поисков. Вину обвиняемая в краже 14,2 млн рублей не признавала, а ее адвокат настаивал, что у следствия нет доказательств причастности его клиентки к подмене настоящих денег фальшивкой.

Ахматова — предок чингизидов

23 июня 1889 года под Одессой родилась Анна Горенко — будущая Анна Ахматова. Писать стихи она начала в 11 лет. Как утверждала поэтесса, ее назвали в честь бабушки, Анны Егоровны Мотовиловой: «Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем». Ее номинировали на Нобелевскую премию, она стала обладательницей литературной премии «Этна-Таормина» в Италии и почетным доктором литературы Оксфордского университета.

23 июня 1934 года Анатолий Ляпидевский, Николай Каманин, Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков и Маврикий Слепнев получили в Кремле золотые звезды Героя Советского Союза, став первыми в стране людьми с этим званием. Эти семеро — летчики, которые смогли пробиться в ледовый лагерь экипажа парохода «Челюскин» и вывезти людей на континент.

Есть идея, но нет денег

23 июня 1868 года в США изобретатель Кристофер Шоулз и его компаньон Карлос Гидден запатентовали первую в мире пишущую машинку. Устройство величиной с письменный стол, печатало только большими буквами. Бумага пряталась внутри, набирающий текст не мог видеть, что у него получается. Шоулз, не имевший средств для запуска производства, продал на нее права конструктору-оружейнику Филу Ремингтону. 1 марта 1873 года компания Remington and Sons начала выпускать машинку Remington No.1.

Фото: realnoevremya.ru

23 июня 1972 года в пригороде Марселя родился Зинедин Зидан. Карьеру в футболе начал в клубе «Канн» в 1989-м, в 1992-м перешел в «Бордо», в 1996-м оказался в «Ювентусе», а в 2001-м играл за «Реал Мадрид» (перешел туда за 75 млн евро). Трижды признавался лучшим футболистом мира, один раз — лучшим футболистом Европы. Он признан лучшим футболистом за последние 50 лет по версии УЕФА. Несколько лет тренировал «Реал», который покинул в 2021-м.



23 июня 1994 года на экраны вышел фильм «Форрест Гамп» по одноименному роману Уинстона Грума. Картина достаточно серьезно отличалась от первоисточника, где главный герой позволял себе гораздо больше: спасал утопающего Мао Цзэдуна и слетал в космос. В 2001-м предполагалось снять продолжение фильма, но после трагедии 11 сентября авторы решили, что мир слишком изменился и сиквел будет контрастировать с умонастроениями зрителей.