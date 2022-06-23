Не знала про розыск?! Бежавшая из Казани в 2016-м завкассой банка ушла в «несознанку»

Как обвиняемая в краже 14 миллионов просилась под домашний арест

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

«Реальное время» публикует первые фото и видео беглой завкассой филиала казанского банка Светланы Астафьевой, которую поймали в Санкт-Петербурге спустя 6 лет поисков. Вину обвиняемая в краже 14,2 млн рублей не признает, а ее адвокат настаивает, что у следствия нет доказательств причастности его клиентки к подмене настоящих денег фальшивкой. Накануне защита просила Ново-Савиновский райсуд Казани отпустить Астафьеву домой. Но из суда ее увезли в СИЗО. Подробности — в материале «Реального времени»

Из Питера в Казани привезли двоих



За время в бегах Светлана Астафьева заметно похудела. К наручникам, стеклянной «клетке» и вниманию прессы пока не привыкла. Держалась очень скованно, старалась спрятать лицо. Отвечать на вопросы о своей жизни в розыске наотрез отказалась. Впрочем, со следователями и операми бывшая завкассой дополнительного филиала Банка Казани также держит дистанцию — отмалчивается, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.

Напомним, Светлана Астафьева исчезла вместе с мужем Юрием Спириным 16 июня 2016 года, и в тот же день в Банке Казани обнаружили недостачу. Инкассаторы доставили в хранилище запечатанную сумку с наличными из дополнительного офиса на улице Адоратского. Но при проверке денежных пачек обнаружили бутафорские купюры «банка приколов». 17 июня парочку объявили в федеральный розыск. У оперативников была информация — перед загадочным исчезновением пропавшие переписали квартиру на сына, а вот свои паспорта в новую жизнь брать не стали.

В бегах пропавшая сотрудница банка прожила почти 6 лет. Россию не покидала. В этом году в конце мая она несколько раз засветилась на камерах у одного из храмов Санкт-Петербурга, и система распознавания лиц указала полицейским на возможное сходство с объявленной в розыск. Питерские опера поделились подозрениями с коллегами из Татарстана, и те выехали на задержание в Северную столицу. По данным источников «Реального времени», в Казань в сопровождении силовиков вернули и Астафьеву, и Спирина. Первую 25 мая суд отправил в СИЗО, второй получил в деле статус свидетеля.

Появление Астафьевой у православного храма не было случайным. Она подрабатывала там и столовалась в трапезной вместе с мужем, уверяют близкие к силовикам источники. Сама беглянка и ее адвокат Антон Казанцев данную информацию не подтверждают и не опровергают.

Следователь отдела полиции «Ямашевский» Мария Салимова просила суд о продлении ареста.

— Похищенные денежные средства не обнаружены и не изъяты, обвиняемая может принять меры к сокрытию и уничтожению доказательств, — поясняла она, напоминая об ответственности за кражу в особо крупном размере — до 10 лет колонии.

Представитель районной прокуратуры следствие полностью поддержал.

«Показания свидетелей не изобличают мою подзащитную»

На заседании стало известно, что Астафьеву ждет направление на судебную психологическую экспертизу. Почему она необходима, следователь объяснять не стала. Впрочем, с учетом ухода фигурантки в «несознанку», силовикам придется укреплять доказательную базу всеми законными способами. В ближайшее время экспертам предъявят для сравнения образцы почерка обвиняемой, чтобы подтвердить, что именно ее виза стоит на документах по той самой партии подменных денег. На днях завершили биологическую экспертизу — сверяли образцы ДНК обвиняемой с потожировыми следами на изъятых упаковках с купюрами «банка приколов».

— С ходатайством не согласна. Прошу домашний арест. Скрываться никуда не собираюсь, — выступила экс-сотрудница банка, воздержавшись от оценки обвинения в краже.

Ее защитник был многословнее. Он возмутился, что с момента возбуждения дела до объявления в розыск его доверительницы прошел всего день.

— Следствие не представило доказательств, что ее пытались уведомить о следственных действиях и вообще каким-то образом искали... Полагаю, она могла и не знать, что находится в розыске! — выступил Антон Казанцев. По его мнению, сам факт подачи документов на розыск не основание для ареста. — У моей доверительницы имеется постоянное место жительства. Из разговоров с ней я полагаю, она никуда скрываться не собирается. Она не скрывалась за границей — находилась на территории РФ, — отметил адвокат.

Казанцев утверждал — следствием не представлены материалы, которые «прямым образом подтверждают причастность Астафьевой» к краже.

— Показания свидетелей не изобличают мою подзащитную. В настоящее время это только версия следствия, которая должна проверяться. Но для этого и домашнего ареста будет достаточно, — рассуждал он.

Следователь парировала ссылкой на неоднократные допросы родни Астафьевой: «Вы говорите, нет доказательств, что она скрывалась. А сын говорит — мать на связь с ними не выходит, и так говорят все близкие родственники».

Напомним, в июне 2016-го среди первых версий о виновных в подмене купюр звучала и такая — инкассаторы. Подтверждения она не нашла, а после исчезновения завкассой банковского филиала и вовсе была отброшена. Да и сложно придумать сценарий, который бы объяснял, почему невиновная вместе с мужем бросила все, включая работу и родню, и сделала это именно в тот день, когда хищение должны были обнаружить... Подобный шаг можно объяснить лишь опасением за свою жизнь. А вот кого боялась семейная чета — силовиков или бандитов, которым могла задолжать?.. В мотивах предстоит разбираться следствию.

Судья Наталья Федосова оставила «не знавшую о розыске» в СИЗО.