В Менделеевске отреставрируют памятник деревянного зодчества XIX века

Памятник архитектуры в Менделеевском районе приспособят под музейный центр



Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане готовятся к ремонтно-реставрационным работам на двух объектах культурного наследия. Один из них — это памятник деревянного зодчества — здание Кокшанского ремесленного училища, которое было построено в конце XIX веке в селе Новый Кокшан Менделеевского района.

Сейчас Главстрой республики ищет проектировщика этих работ, начальная сумма контракта — 2,022 млн рублей. Кроме изыскательских работ сюда включены и реставрационные — их проведение оценили в 785 тысяч рублей, а разработку проекта — в 936,7 тысячи. Проект должен быть разработан до конца июля текущего года.

После того как памятник старины восстановят, его приспособят под современное использование — в планах сделать здесь интерактивный музейный центр.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Определен и перечень работ, которые предстоит выполнить на историческом объекте: усиление фундамента цоколя, частичная замена стен и перегородок, ремонт и усиление лестниц и крылец, усиление и замена конструкции крыши и кровли, ремонт фасада, замена окон и дверей, внутренние отделочные работы, монтаж систем отопления, вентиляции, связи и сигнализации и другие работы.

Одноэтажное здание заводской школы было построено из сосновой древесины и обшито тесом между 1874—1893 годами. Средства на его возведение выделил владелец Кокшанского завода Петр Ушков. По своему стилю здание относят к провинциальной ветви модерна с элементами эклектики. Основным архитектурным украшением школы считается мезонин над входом, украшенный резным орнаментом и покрытый двухъярусным «шатром» с высоким шпилем.

Фото: planeta.ru

До революции здесь действовала начальная школа, где учились дети заводских рабочих, а в советский период располагалась сельская школа и клуб. На данный момент здание находится в неудовлетворительном состоянии — особо в ремонте нуждается кровля, которую не реставрировали уже много лет.

Фото: planeta.ru

На проект по восстановлению участка кремлевской стены — три месяца

Разработка проекта реставрации потребовалась еще одному ОКН, но уже в Казани — участку стены между Северо-Западной и Тайницкой башнями Кремля. Для защиты территории крепости они были построены в конце XVI века, а с 2016 года «Ансамбль Казанского Кремля» входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Проектировщику предлагается выполнить инженерные изыскания в объеме, достаточном для ремонта стены, с получением всех необходимых согласований, получением положительного заключения госэкспертизы. Так, цена за проведение инженерных изысканий на объекте стартует с 167,6 тыс. рублей. Самыми дорогими станут натурные обследования и разработка проекта реставрации — здесь начальная цена почти 485,6 тыс. рублей. Завершить работу нужно также до июля текущего года.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Как уже рассказывало «Реальное время», ремонтно-реставрационные работы на прясле между Северо-Западной и Тайницкой башнями начались еще прошлым летом. Участок кремлевской стены приспособят для современного использования. Оборонно-укрепительный объект включат в общую экскурсию по стенам и башням Казанского кремля и откроют к показу для посетителей, а в башнях могут появиться музейные и экспозиционные помещения или небольшие кафе.

Тогда же летом 2022 года над связующим две кремлевские башни пряслом нависла угроза разрушения. По заказу ГИСУ Татарстана начались противоаварийные работы по его укреплению участка стены между. К реализации проекта привлекли специалистов ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Перед этим эксперты определили, что из-за регулярного подтапливания грунтовыми водами и осадками кирпичная кладка фундамента прясла длиной 115 метров покрылись плесенью и грибками. К тому же на этой части кремлевской ограды образовались трещины, разрывающие кладку, и зазор в месте боевого хода, и прочие повреждения.

В последний раз ремонтно-восстановительные работы на прясле проводились в 2008—09 годах — усилили фундамент, установили на сваях ростверк, полностью заменили кирпичную облицовку стены и восстановили облицовку камор.

Ангелина Панченко