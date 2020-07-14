Татарстан планирует внести отвалы под Менделеевском в реестр объектов накопленного вреда

Татарстан планирует внести отвалы отходов химпроизводства под Менделеевском в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Отвалы отходов в селе Новый Кокшан накопились в результате работы химического производства, основанного в 1850 году купцом первой гильдии Капитоном Ушковым. Они до сих пор находятся на территории села.

Муниципальному образованию Менделеевского района из республиканского бюджета были выделены средства на инженерные изыскания, их результаты свидетельствуют, что радиационный фон — в пределах допустимых норм.

«На основании изысканий сейчас ведется работа по включению объекта в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде», — сообщили в Минэкологии.

После того как Министерство природных ресурсов и экологии России рассмотрит и одобрит заявку, можно будет разрабатывать проект по отвалам и включить объект в нацпроект «Экология».

Ранее стало известно, что Татарстан получит 645 млн рублей на оздоровление Волги.

