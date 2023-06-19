Как вручали премию «Ак чечеклер»: белые цветы — врачам, автомобиль — акушерке

И орден Пирогова — Марату Садыкову посмертно

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Церемония вручения наград конкурса «Врач года — Ак чечеклер» состоялась сегодня в 15-й раз — по традиции, сразу же после Дня медика, который празднуется в третье воскресенье июня. Как и в прежние годы, она прошла торжественно и красиво. Врачом года признали анестезиолога-реаниматолога Айнагуль Баялиеву. Лучший врач первичного звена работает в поселке Васильево, лучшим медработником стала медсестра из РКОД. Номинация «Уникальный случай», по традиции, растрогала весь зал, а хирург из НИИ им. Склифосовского восхищался мастерством челнинских коллег. Рустам Минниханов вручил вдове Марата Садыкова орден Пирогова, присужденный ее супругу посмертно. О том, как прошла церемония и кто был признан лучшими врачами Татарстана в 2023 году — репортаж «Реального времени».

«Профессия медика не знает ни праздников, ни выходных»

В концертном зале имени Ильгама Шакирова в выставочном центре «Казань Экспо» собрались сотни медиков со всего Татарстана. Обошлось без звезд российской эстрады, но слух гостей церемонии услаждали самые титулованные татарстанские вокалисты: Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова, Салават, Алина Шарипжанова, Филюс Кагиров, Зарина Хасаншина.

А поздравить их пришли высокие гости — члены правительства Татарстана, депутаты Госдумы РФ, главы районов республики, ректоры вузов. По традиции, на празднике присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Открывал церемонию министр здравоохранения Татарстана. Для Марселя Миннуллина это были первые «Белые цветы» на посту главы ведомства.

— Профессия медика — одна из сложнейших в мире. Она не знает ни праздников, ни выходных. Вчера мы отпраздновали наш профессиональный праздник — День медика. В то же время мы знаем, что многие из наших коллег провели этот праздник за операционным столом. В карете «скорой помощи». У постели пациента. Но мы точно знаем, что самая большая награда за наш труд — спасенные жизни! — говорил Марсель Миннуллин.

Для Марселя Миннуллина это были первые «Белые цветы» на посту главы ведомства. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Медицину Татарстана, по его словам, отличают уникальные технологии, передовые клиники, мощный кадровый потенциал и заинтересованность руководства республики в повышении качества оказания медицинской помощи. За чуткое внимание и особое отношение к отрасли здравоохранения Татарстана министр поблагодарил раиса республики Рустама Минниханова — после чего началась церемония, собственно, награждения.

Как республика лишилась перспективного главврача

В номинации «Медицинский работник года — За преданность профессии» награждается средний медицинский персонал — медсестры, медбратья, акушерки. Именно им по долгу службы приходится больше всего контактировать с пациентами, это от их чутких рук зависит успех выздоровления. В Татарстане эта категория медработников самая многочисленная — 37 тысяч человек.

Первой из трех номинанток стала Нуриса Сабитова — медицинская сестра-анестезист палаты реанимации и интенсивной терапии Рыбно-Слободской ЦРБ. Вот уже 42 года в ее трудовой книжке — только одна запись. И только за последние 3 года она участвовала в проведении более чем 700 операций!

Елена Родионова — акушерка родильного отделения Зеленодольской ЦРБ, работает здесь уже 36 лет. Она первая встречает малыша, который только что появился на свет. Пациентки в один голос говорят: «Приходите рожать к Елене Евгеньевне!». Эта номинантка, кстати, получила специальный приз конкурса — ключи от новенького автомобиля.

Победительницей в этой номинации стала Миляуша Шарафутдинова. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Победительницей в этой номинации стала Миляуша Шарафутдинова — медсестра единственного в Татарстане кабинета реабилитации стомированных пациентов, который находится в РКОД. Это люди, которым после тяжелых органоуносящих операций установлена стома. Миляуша Салиховна работает здесь уже 33 года. Это уникальный специалист: она оказывает помощь, которую не может оказать больше никто. Не только помогает пациентам в раннем послеоперационном периоде, но и потом учит людей жить со стомой в Школе стомированного пациента: показывает, как за ней ухаживать, рассказывает, что делать, чтобы не было раздражений кожи и как защищаться от инфекции.

Статуэтку в этой номинации вручал Ильсур Метшин. Произнося поздравительную речь, мэр Казани неожиданно развеселил зал: рассказал, что его мама 30 лет проработала медицинской сестрой в ЦРБ, и он тоже хотел стать врачом.

— Я надевал белый халат, шел по коридору и представлял себя хирургом. Мечтал поступить в медицинский университет, но, как в известном анекдоте, у главврачей есть свои дети, а я был всего лишь сын медсестры, и мне не удалось поступить. Республика лишилась, Рустам Нургалиевич, как минимум главного врача ЦРБ! — сообщил мэр со сцены раису Татарстана, открыл конверт и огласил имя победительницы.

«Любимый врач всех васильевских детишек»

В номинации «Лучший врач первичного звена — За любовь и трепетное отношение к своему делу» награждаются врачи-терапевты, педиатры, врачи общей практики.

Первым номинантом стал Нургаяз Мифтахутдинов, врач общей практики Усалинской врачебной амбулатории Мамадышской ЦРБ. Он уже больше 40 лет лечит здесь жителей 13 деревень — на пару со своей женой, она тоже медик. А один из их двоих сыновей тоже стал врачом — он заведующий хирургическим отделением.

Андрей Суслов — старший врач педиатрического отделения Станции скорой медицинской помощи Казани. 25 из 38 лет своей трудовой деятельности он работает врачом детской реанимационной бригады и спасает детские жизни. А еще преподает в Казанском медицинском колледже и... пишет стихи.

Инициативный, молодой, активный и очень сердечный, этот доктор, по словам окружающих, — «любимый доктор всех васильевских малышей». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Но настоящим сюрпризом для всех стало имя победителя в этой номинации — им стали не врачи с многолетним опытом, а молодой доктор Николай Романов. Его трудовая деятельность началась в 2017 году, всего 6 лет назад. Он — участковый врач-педиатр Зеленодольской ЦРБ, заведующий педиатрическим отделением поликлиники в поселке Васильево. Инициативный, молодой, активный и очень сердечный, этот доктор, по словам окружающих, — «любимый доктор всех васильевских малышей». Его пул пациентов очень большой: доктор работает и с детьми в цыганском поселении, и с трудными подростками в Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Общий язык удается найти со всеми!

Награду Николаю Александровичу вручала Лейла Фазлеева.

— Всему врачебному сообществу я хочу пожелать света, добра и улыбок. Татарстанское здравоохранение, татарстанская медицинская школа известна за пределами республики. И мы гордимся нашими врачами, — сказала вице-премьер Татарстана.

Слезы зала

Номинация «Уникальный случай — за искусство, мастерство и решительность» — всегда самая драматичная. Ведь в ней описывается не только уникальное мастерство докторов, но и самые серьезные случаи. По традиции, вместе с врачами на сцену поднимаются спасенные ими пациенты, и мы воочию видим: вот он, человек. Он живет, улыбается, радуется этому миру. Но если бы не люди, рядом с которыми он стоит, — его бы уже не было в живых.

Команда сразу из трех клиник — РКБ, РКОД и 16-й горбольницы — спасла сразу две жизни. Беременная 38-летняя женщина из Альметьевска оказалась в РКБ, сломав шейку бедра. Так медики и обнаружили, что у нее рак молочной железы 4-й стадии — и многочисленные метастазы, в том числе и в костях. На консилиуме нужно было решить, как действовать: ведь нужно было спасать жизнь матери, но химиотерапию нельзя проводить беременной, чтобы не навредить плоду. На сроке 29 недель было принято родоразрешать пациентку — этим занимались специалисты Перинатального центра Нигина Нигматуллина и Аделина Ватанина. Малыш родился весом в 1 300 граммов, его сразу же передали неонатологу Гульназ Мостюковой, которая и занялась его выхаживанием в Перинатальном центре РКБ. Онкологи из РКОД Гузель Мухаметшина, Ильдар Сафин и Альберт Гимранов взялись за пациентку. Чтобы поднять ее на ноги, нужно было заменять сустав — но операцию женщина могла не перенести. Виртуозы-травматологи Владимир Беляков (горбольница №16) и Сергей Кривошапко помогли поставить эндопротез, удалили пораженную опухолью часть кости и поставили имплант. Потом в работу включилась радиолог Мария Аглуллина. С тех пор прошло 2 года. Пациентка жива, рак отступил, ее малыш растет. Слушая эту удивительную историю, многие в зале украдкой смахивали слезу.

«Нерв» церемонии нарастал: следующими номинантами стали врачи из ДРКБ, которые спасли 12-летнего мальчишку, у которого произошло внутримозговое кровоизлияние в результате аневризмы. В тот же день подростка прооперировали, но состояние его оставалось тяжелым — мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Реаниматологи, нейрохирурги, реабилитологи, психологи — все они были с ним рядом много долгих месяцев. 282 дня мальчик провел без сознания, перенес восемь операций. Он остался жив. Но его нужно было, фактически, снова научить жить. Кадры, которые были показаны на экране, кажется, заставили заплакать тех, кто держался после предыдущей истории: вот мальчик учится самостоятельно есть, вот встает на ноги, вот передвигается в ортезах… 22 месяца шла работа по реабилитации! Сегодня юный пациент уже ходит в коррекционную школу, а во время церемонии он радостно улыбался, стоя рядом со своими спасителями. Впереди еще много работы, но главное — жизнь спасена! В этой бригаде работали педиатр Светлана Сенек, реабилитологи Эльза Ахмадуллина, Александра Журавлева и Наталья Матюшина, невролог Разиля Рахмаева, анестезиолог-реаниматолог Ирина Румянцева и нейрохирург Эльза Фатыхова.

Маленькая Амина так хотела жить, что ей удалось победить. Сейчас ей 12 лет. Она спортсменка — занимается фигурным катанием. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Не каждый федеральный центр таким может похвастаться»

И еще одна история спасения детской жизни: команда врачей из детской горбольницы №1, которая спасла девочку, родившуюся весом в 680 граммов! Ее выхаживали 83 дня, 42 из которых малышка провела на ИВЛ. Реаниматологи, неонатологи, педиатры, анестезиологи клиники отдавали ребенку все свои знания и умения. Неонатологи Ольга Шарипова, Анна Бабинцева, Ирина Агапова, реаниматологи Надежда Донцова и Нурия Гумарова, ревматолог Светлана Лапина — вот их имена. Девочка получила целых 9 курсов антибиотикотерапии и противогрибковой терапии. Ей лечили бронхолегочную дисплазию и тяжелую анемию, проводили профилактику энфецалопатии и заболеваний сердечно-сосудистой системы. И усилия врачей увенчались успехом — маленькая Амина так хотела жить, что ей удалось победить. Сейчас ей 12 лет. Она спортсменка — занимается фигурным катанием, совсем недавно победила на Специальной Олимпиаде, и сегодня во время церемонии в благодарность своим спасителям выступила на сцене концертного зала.

А победителями в этой номинации стали челнинские врачи из БСМП, которые показали высочайший класс мастерства и, по сути, открывают новую эру в хирургии. Они одними из первых в России провели полное гибридное протезирование всей грудной и брюшной аорты — самой крупной артерии человеческого организма. У их 50-летнего пациента было сразу три диагноза — аневризма аорты, разрыв аорты и расслоение аорты. Каждый из них — жизнеугрожающий. Кардиохирурги Рамис Якубов и Рашид Садыков, врачи-реаниматологи Юрий Марков и Евгений Думаньян, рентгенхирург Марат Шарафутдинов — вот команда врачей БСМП, которые провели несколько многочасовых, сложных, уникальных операций, в результате которых аорта пациента была запротезирована — от сердца до начала артерий нижних конечностей. Уровень, который показали челнинские врачи, — запредельный. Это высочайшая планка, на которую теперь равняется вся татарстанская медицина.

Победителями в этой номинации стали челнинские врачи из БСМП, которые показали высочайший класс мастерства. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Награждал победителей московский коллега — заведующий научным отделением трансплантации печени НИИ скорой помощи им. Склифосовского Мурат Новрузбеков.

— На сегодняшний день Татарстан занимает ведущие позиции в трансплантации органов. Думаю, что сегодня-завтра он перегонит и Москву в том числе. Не каждый из федеральных центров может похвастаться такими случаями. Я сам очень отчаянный хирург, но, как говорится, снимаю шляпу перед хирургией в Татарстане. — сказал Мурат Новрузбеков. — И мы видим, какая поддержка идет со стороны руководства республики. И мероприятие у вас масштабное и грандиозное. Я был в разных регионах страны и за рубежом. Но такое отношение к медработникам со стороны руководства республики — высший пилотаж!

Врач-легенда и врач-наставник

В честь юбилея премии в этом году была введена новая, специальная номинация — «Почетный наставник здравоохранения — За большой вклад и передачу опыта следующему поколению». Эту награду получил профессор Марс Михайлов, доктор медицинских наук, академик АН РТ, завкафедрой лучевой диагностики КГМА. Более полувека Марс Константинович проработал в ГИДУВе (ныне это КГМА), 27 лет из которых — с 1980 по 2007 — руководил им. Под его руководством было защищено 27 докторских и 59 кандидатских диссертаций. А совсем недавно ученому исполнилось 85 лет.

Статуэтку ему вручал Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ от Татарстана, экс-министр здравоохранения республики. Именно Фаррахов 15 лет назад открывал первую церемонию вручения главной медицинской премии республики. В своей речи он, помимо поздравлений, перечислил три причины лидерства и эффективности здравоохранения Татарстана: это, по его мнению, высокие задачи, которые ставит руководство республики и наши наставники; мощнейшая инновационная экономика; высочайшее качество человеческого капитала и людей, работающих в медицинской отрасли.

Сам Марс Константинович сказал:

— Этот год объявлен годом наставника и учителя. В этом отношении нашему поколению очень повезло: у нас были прекрасные наставники. А своим ученикам я всегда говорю: «Самую высокую планку наметьте для себя, чтобы достичь профессиональных высот!».

В номинации «Почетный наставник здравоохранения» награду получил профессор Марс Михайлов. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Еще одна специальная номинация, которая была учреждена в юбилейном для премии году, — «Легенда здравоохранения — За честь, достоинство и патриотическое воспитание молодого поколения». В ней награду получил профессор Дмитрий Красильников, действительно легендарный абдоминальный хирург, завкафедрой хирургических болезней №1 КГМУ, главный хирург РКБ, лауреат Госпремии правительства РФ в области науки и техники. У него 11 хирургических патентов, он «ставил на крыло» первые операции по трансплантации, которые были сделаны в респбулике.

Награждал Дмитрия Михайловича министр здравоохранения, Марсель Миннулин. Во второй раз поднявшись на сцену, он сказал:

— Я с гордостью могу сказать, что это мой учитель. Человек, который воспитал огромное количество хирургов и по настоящее время остается действующим хирургом. Это мечта и гордость многих — награждать своих учителей. И моя мечта осуществилась.

Дмитрий Красильников в ответном слове говорил:

— Наверное, легенда — это человек, который имеет еще достаточно сил и возможностей продолжать свою работу. Я склоняюсь ко второй части своего высказывания. И обязуюсь, насколько хватит сил и здоровья, работать на благо нашей республики, нашей страны, для того, чтобы люди наши чувствовали себя прекрасно.

У него 11 хирургических патентов, он «ставил на крыло» первые операции по трансплантации, которые были сделаны в респбулике. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Врач года

Кульминационная номинация премии «Ак чечеклер» — «Врач года — За добросовестное выполнение профессионального долга». В этом году на премию были номинированы три врача — главных внештатных специалиста Минздрава РТ.

Зульфия Ким — главный внештатный кардиолог Минздрава, начмед казанской горбольницы №7, доцент кафедры внутренних болезней КГМУ. Она врач в третьем поколении — кстати, в нашем издании публиковался портрет ее мамы, Ландыш Рафиковны Закировой. Зульфия Фаритовна курирует всю кардиологическую службу Татарстана, совершенствует и развивает ее. Внедряет новые методы диагностики, лечения и реабилитации. Выезжает в ЦРБ для консультаций, развивает службу амбулаторных кардиологов республики, проводит семинары и циклы обучения для врачей. И студентов тоже учить успевает!

Халит Хаертынов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням, доцент кафедры детских инфекций КГМУ. Этот медик не раз давал нашему изданию развернутые комментарии по самым разным поводам: мы говорили с ним и о детских прививках, и о ковиде, и о гриппе… У него колоссальный опыт и в практической медицине, и в научной работе.

А врачом года стала профессор Айнагуль Баялиева — главный внештатный специалист МЗ РТ по анестезиологии и реаниматологии. Доктор медицинских наук, завкафедрой анестезиологии и реаниматологии, медицины катастроф КГМУ, она входит и в президиум правления анестезиологов-реаниматологов РФ. Она ведет консультации с клиниками республики, курирует сложных пациентов в отделениях интенсивной терапии. Под ее руководством в Татарстане были проведены первые операции по пересадке сердца. Она разработала и внедрила в практику несколько серьезных медицинских протоколов помощи больным акушерского профиля. Еще одна важная ее заслуга — организация анестезиолого-реанимационного сопровождения 16 операций по трансплантации печени, проведенных в республике! Первые такие операции были шагом в неизвестность, но врачи справились. Чтобы перечислить все ее медицинские и научные заслуги, нужна отдельная статья (и она обязательно появится!).

Врачом года стала профессор Айнагуль Баялиева — главный внештатный специалист МЗ РТ по анестезиологии и реаниматологии. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Ваш благородный труд — это призвание»

А награждал лучшего врача республики, по своей традиции, раис Татарстана Рустам Минниханов. Прежде, чем вскрыть конверт, он поздравил собравшихся с Днем медработника и в очередной раз отметил, как нелегок труд медика:

— Ваш благородный труд — это призвание. Только неравнодушные люди выбирают эту сложную и непростую профессию — служение людям. Я вот посмотрел ролики, которые сегодня показали, и мне было непросто их смотреть. А вы работаете… Каждый из нас доверяет вам самое дорогое — свою жизнь и здоровье.

Раис перечислил основные реперные точки, по которым сегодня развивает медицину республика: модернизация медицинской системы, освоение высоких медицинских технологий, охрана материнства и детства, увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Он заверил собравшихся, что руководство республики всегда будет продолжать эту работу и поддержит все начинания медиков. А еще заметил:

— Хочу сказать, что праздник организован достойно, новому министру аплодисменты!

Раис вручил Айнагуль Баялиевой статуэтку «Врач года», а акушерке родильного отделения Зеленодольской ЦРБ Елене Родионовой — ключи от машины.

Раис вручил акушерке родильного отделения Зеленодольской ЦРБ Елене Родионовой ключи от машины. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

А потом перешел к грустной теме, которая, несмотря на торжественность и красоту церемонии, все равно витала в воздухе. Ведь скорбь по Марату Садыкову еще не прошла. Ушедший из жизни в январе экс-министр здравоохранения Татарстана не только развивал медицинскую систему республики, но и провел ее корабль через бушующее море ковида. Об этом помнит республика, помнит и раис. Он передал вдове экс-министра Динаре Садыковой орден Пирогова, которым незадолго до этого дня Марат Садыков был награжден посмертно. И огромный букет белых цветов — в память о ее муже.

— [Он] внес неоценимый вклад в развитие и укрепление отрасли здравоохранения. Нами принято решение о присвоении казанской городской клинической больнице №7 имени Марата Наилевича Садыкова, под руководством которого эта клиника стала одной из ведущих и передовых, — сказал Рустам Минниханов.



Когда отшумели аплодисменты, номинанты собрались на сцене, чтобы всем вместе спеть традиционную песню премии. Студенты Казанского медицинского колледжа вручили всем присутствовавшим белые хризантемы. Праздник закончился на высокой ноте.

А медики продолжают работать. По крайней мере, в telegram-канале одной из республиканских клиник врачи уже пишут: «Премия-2023 прошла, пора начинать готовиться к премии — 2024!».



1 / 131 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru