Манеж, Архиерейский дом и корпус Пушечного двора: здания Казанского Кремля ждет масштабная реставрация

Власти Казани ищут подрядчика для подготовки проектов реконструкции и изменения уже имеющейся документации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Казанском Кремле отремонтируют еще несколько зданий. Их проекты обойдутся в 8,3 миллиона рублей. Согласно документам, их предстоит разработать до 10 декабря текущего года с получением всех необходимых согласований, а также заключением историко-культурной экспертизы. Детали — в нашем материале.

На территории Кремля обновят семь объектов культурного наследия

Как было сказано выше, будущее обновление затронет сразу несколько объектов, входящих в архитектурный ансамбль Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». Среди ранее неизвестных:



Архиерейский дом . С учреждения Казанской епархии в 1555 году вплоть до революции 1917 года это здание являлось резиденцией православных епископов. После пугачевской осады дом долгие годы был непригоден для проживания. По указанию императора Николая I, посетившего Казань в 1836 году, были выделены средства для его восстановления, и уже в 1841-м архиепископ Казанский и Свияжский Владимир (Ужинский) переехал из загородной резиденции на это место.

. С учреждения Казанской епархии в 1555 году вплоть до революции 1917 года это здание являлось резиденцией православных епископов. После пугачевской осады дом долгие годы был непригоден для проживания. По указанию императора Николая I, посетившего Казань в 1836 году, были выделены средства для его восстановления, и уже в 1841-м архиепископ Казанский и Свияжский Владимир (Ужинский) переехал из загородной резиденции на это место. Главный (восточный) корпус Пушечного двора . Данная часть огромного комплекса выходит на главную кремлевскую улицу (ныне проезд Шейнкмана). Она построена в первой половине XVIII века, а после и перестроена в 1836 году и в первой половине XX века. Первоначально корпус был предназначен для размещения оружейного завода и арсенала.

. Данная часть огромного комплекса выходит на главную кремлевскую улицу (ныне проезд Шейнкмана). Она построена в первой половине XVIII века, а после и перестроена в 1836 году и в первой половине XX века. Первоначально корпус был предназначен для размещения оружейного завода и арсенала. Манеж . Строевой манеж для проведения учений Казанского военного училища построен в 1880-е по проекту, выполненному в Петербурге. После проведенной в 2003—2006 годах реставрации в здании предполагалось устроить хранилище и читальный зал Музея древних книг и рукописей. В итоге там сделали выставочный зал для культурных мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также нужны проекты для нескольких зданий, ремонт которых уже был анонсирован:

Церковь Николы Ратного . Она построена во второй половине XVI века в юго-западной части Казанского Кремля. Здание возвели из волжского известняка и назвали в честь Николая Чудотворца. В народе храм называли именем Николы Ратного, потому что основную часть прихода составили стрельцы казанского гарнизона.

. Она построена во второй половине XVI века в юго-западной части Казанского Кремля. Здание возвели из волжского известняка и назвали в честь Николая Чудотворца. В народе храм называли именем Николы Ратного, потому что основную часть прихода составили стрельцы казанского гарнизона. Дворцовая (Введенская) церковь . В авторитетном труде «Казань в памятниках истории и культуры. Под ред. С.С. Айдарова, А.Х. Халикова, М.Х. Хасанова, И.Н. Алеева» авторы склоняются к версии, что она «поставлена на месте, где в период Казанского ханства стояла мечеть Нур-Али», однако эта версия опирается на поздние источники и является лишь одной из гипотез истории данной церкви. Она, как и большинство других зданий, была сильно повреждена пожаром 1815 года и долго простояла в руинах. По приказу все того же Николая I церковь была восстановлена по «высочайше» утвержденному в 1852 году проекту как дворцовая при Губернаторском дворце. В 1859-м церковь была освящена в честь Сошествия Святого Духа. Теперь же в ней находится Музей истории государственности татарского народа и Татарстана.

. В авторитетном труде «Казань в памятниках истории и культуры. Под ред. С.С. Айдарова, А.Х. Халикова, М.Х. Хасанова, И.Н. Алеева» авторы склоняются к версии, что она «поставлена на месте, где в период Казанского ханства стояла мечеть Нур-Али», однако эта версия опирается на поздние источники и является лишь одной из гипотез истории данной церкви. Она, как и большинство других зданий, была сильно повреждена пожаром 1815 года и долго простояла в руинах. По приказу все того же Николая I церковь была восстановлена по «высочайше» утвержденному в 1852 году проекту как дворцовая при Губернаторском дворце. В 1859-м церковь была освящена в честь Сошествия Святого Духа. Теперь же в ней находится Музей истории государственности татарского народа и Татарстана. Губернаторский (президентский) дворец — в настоящее время в нем расположена резиденция раиса Татарстана Рустама Минниханова. Здание строилось как «дом военного губернатора с помещениями для императорских квартир». Его проект был утвержден императором Николаем I в 1843 году, а строительством занимался петербургский архитектор К.А. Тон, автор Большого Кремлевского дворца и храма Христа Спасителя.

— в настоящее время в нем расположена резиденция раиса Татарстана Рустама Минниханова. Здание строилось как «дом военного губернатора с помещениями для императорских квартир». Его проект был утвержден императором Николаем I в 1843 году, а строительством занимался петербургский архитектор К.А. Тон, автор Большого Кремлевского дворца и храма Христа Спасителя. Братский корпус . Изначально он представлял собой комплекс соединенных между собой зданий келий, казначейского дома и галереи. Он имеет Г-образную форму, а также укреплен четырьмя мощными контрфорсами с северной и западной сторон. В настоящее время здание используется для административных нужд.

Отметим, что все эти постройки являются объектами культурного наследия. Так как каждое из зданий представляет особую историческую ценность, подрядчику будет необходимо получить специальную культурно-историческую экспертизу. Вместе с этим при разработке проектной документации будет учитываться и ряд других не менее важных факторов. Что касается задания на проектирование, то в первую очередь во всех этих домах планируется установить новые инженерные системы: вентиляция, водоотведение, электро- и водоснабжение. Кроме того, исполнитель проведет работу по замене дверей, окон, кровли, а также укреплению фундаментов и перегородок.

Как подчеркивается в требованиях заказчика, помимо ремонтных работ в самих зданиях, исполнителю предстоит также заняться и благоустройством окружающих их территорий. Таким образом, возле стен исторических построек будут высажены новые клумбы, уложены тропинки и расставлены малые архитектурные формы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также стоит отметить, что это далеко не все объекты Казанского Кремля, которые будут отремонтированы в этом году. Еще в мае сообщалось о том, что на реставрацию зданий этого архитектурного комплекса в 2023 году выделят почти 367 миллионов рублей. В изначальном списке построек также присутствовал КПП, Пятигранная башня, прясло 67-й стены между Северо-Восточной башней и Тайницкой башней и Спасо-Преображенский монастырь. Однако для них власти еще не начали искать того, кто мог бы разработать проект. При этом выполнить все необходимые изыскания и работы необходимо до 1 декабря.

Казанский Кремль уже второй год формирует «дружелюбное пространство»

Напомним, в прошлом году на территории Казанского Кремля уже проводились реставрационные работы. Они в том числе затрагивали и объекты из нового перечня. Так, например, ремонт был проведен в Губернаторском дворце. В комплекс работ входила замена кровли и ремонт фасада. Общая стоимость составляла 20,2 миллиона рублей. Также реставрировались:

Благовещенский кафедральный собор , построенный в 1562 году по указу царя Ивана Грозного псковскими каменщиками во главе с Постником Яковлевым и Иваном Ширяем по прозванию Барма — строителями храма Василия Блаженного. Подрядчик проводил реставрацию металлических элементов храма, ремонт кровли и фасада. Стоимость работ оценивалась в 6,6 млн рублей.

, построенный в 1562 году по указу царя Ивана Грозного псковскими каменщиками во главе с Постником Яковлевым и Иваном Ширяем по прозванию Барма — строителями храма Василия Блаженного. Подрядчик проводил реставрацию металлических элементов храма, ремонт кровли и фасада. Стоимость работ оценивалась в 6,6 млн рублей. Юнкерское училище , построенное архитектором Петром Пятницким (также строившим здания Казанского университета) в XIX веке. Сегодня в нем находятся Музей естественной истории Татарстана, Национальная картинная галерея «Хазине», филиал Государственного музея Эрмитаж (Санкт-Петербург) и Музей-мемориал Великой Отечественной войны. На его обновление было потрачено 16,6 млн рублей.

, построенное архитектором Петром Пятницким (также строившим здания Казанского университета) в XIX веке. Сегодня в нем находятся Музей естественной истории Татарстана, Национальная картинная галерея «Хазине», филиал Государственного музея Эрмитаж (Санкт-Петербург) и Музей-мемориал Великой Отечественной войны. На его обновление было потрачено 16,6 млн рублей. Спасская башня , возведенная в XVI веке теми же зодчими, что занимались постройкой Благовещенского собора. Она всегда служила парадным въездом в крепость и неоднократно перестраивалась. Во времена СССР внутри нее находились административные кабинеты. В 2017—2018 годах в здании начали расчищать помещения и разбирать стены. Противоаварийные работы на этом объекте начались еще в конце мая 2022 года, а уже в августе этого года она впервые откроется как общественное пространство.

— В августе надеемся завершить музеефикацию Спасской башни и, наконец-то, откроем ее для посещения, чего никогда до этого не делалось. Внутри появится небольшой музей и будет доступ в тело самой башни. В конце августа, надеюсь, завершим, продемонстрируем, — рассказывал на прошлой неделе директор ГБУ «Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Рахимов указал, что сейчас в музее-заповеднике работают над тем, чтобы сформировать «дружелюбное пространство», а также стратегию развития на ближайшие 5 лет.

— Будут прописаны наиболее значимые проекты, а также шаги, которые необходимо предпринять в ближайшие 3-5 лет и в долгосрочной перспективе — до 10 лет. Реализованные проекты в рамках двора Присутственных мест для нас точка отсчета для трансформации всей оставшейся территории Казанского кремля, — говорил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подрядчику также придется откорректировать проект ремонта здания Главпочтампа

Реконструкция объектов на территории Казанского Кремля является не единственным пунктом данного контракта. Вместе с подготовкой новой проектной документации подрядчику также предстоит внести корректировки в уже имеющийся проект реконструкции дома по адресу: ул. Кремлевская, 8. В этом здании расположены Минцифра Татарстана и Главпочтамт. Внесение изменений в документацию оценивается в 2,7 миллиона рублей. Однако отметим, что о реставрации данного объекта «Реальное время» уже писало неоднократно.

Так, например, в самом начале мая стало известно, что ремонтом этого дома займется ГУП «Татлизинг». Контракт на 120,8 миллиона рублей с предприятием, принадлежащим Минземуществу республики, заключило Главное инвестиционно-строительное управление региона. В ходе тендера его стоимость снизилась на 607,1 тысячи рублей. Начальная цена контракта, объявленная ГИСУ Татарстана, составляла 121,4 миллиона рублей. Профинансировать работы по обновлению исторического объекта в центре Казани планировалось из республиканского бюджета.

Напомним, общее состояние здания по Кремлевской, 8 оценивается как удовлетворительное. Подрядчик по заданию Главинвестстроя Татарстана должен выполнить в нем строительно-монтажные и прочие работы по ремонту и реставрации, в том числе установку и монтаж оборудования. Вместе с этим специалисты, чтобы привести объект культурного наследия к историческому облику, указали на необходимость рассмотреть возможность замены заполнений проемов на аналогичные подлинным. Завершить все работы в здании на одной из главных улиц Казани планировалось до начала зимы.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Отметим, что на месте современного объекта в начале XIX века было построен дом Геронтьевых, но затем в 1842 году случился пожар, после которого его владелица заново отстроила обгоревший двухэтажный дом в семь окон по фасаду по проекту архитектора П.Г. Пятницкого. В 1862-м была надстроена правая часть дома, в которой располагался магазин, и второй этаж с четырьмя арочными окнами. В 1877 объект приобрел купец М.Ф. Сапожников.



Из воспоминаний редактора будущей «Красной Татарии» Юрия Фемидина известно, что в 1919 году в годы Гражданской войны здание подверглось обстрелам. В результате повреждения получила стена по ул. Кремлевской. В годы Гражданской войны в здании некоторое время располагалась редакция «Знамени революции». В 1930-е в здании обосновалась редакция информационного агентства ТатРОСТА и почта. В годы Великой Отечественной войны его помещения приспособили под госпиталь.



Стоит также отметить, что здание располагается на территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место: Культурный слой исторического центра города Казани, XI—XVIII вв.» и входит в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля, XVI—XVIII вв.», включенного в список Всемирного наследия.



Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

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