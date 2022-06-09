Спасская башня, президентский дворец: реставрация зданий Казанского кремля обойдется в 174 млн

Фото: Максим Платонов

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана ищет подрядчика на реконструкцию четырех объектов Казанского кремля и благоустройство его территории за 174 млн рублей. Средства выделяются из бюджета республики, а подать заявку можно до 16 июня. О тендере сообщается на портале госзакупок.

Реконструкция зданий

Одним из объектов является Благовещенский кафедральный собор, построенный в 1562 году по указу царя Ивана Грозного псковскими каменщиками во главе с Постником Яковлевым и Иваном Ширяем по прозванию Барма, строителями храма Василия Блаженного.

В комплекс работ входят реставрация металлических элементов храма, ремонт кровли и фасада. Общая стоимость ремонта составляет 6,6 млн рублей.

Фото: kzn.ru

Ремонтные работы также затронут Губернаторский (президентский) дворец. Здание строилось как «дом военного губернатора с помещениями для императорских квартир». Его проект был утвержден императором Николаем I в 1843 году, а строительством занимался петербургский архитектор К.А. Тон, автор Большого Кремлевского дворца и храма Христа Спасителя.

В комплекс работ входят замена кровли и ремонт фасада. Общая стоимость оценивается в 20,2 млн рублей.

Фото: ru.wikipedia.org

Далее ремонт перейдет на Спасскую башню, которую ожидают противоаварийные работы. Башню возвели в XVI веке те же зодчие, что занимались постройкой Благовещенского собора. Башня всегда служила парадным въездом в крепость и неоднократно перестраивалась. Во времена СССР внутри нее находились административные кабинеты. В 2017—2018 годах в здании начали расчищать помещения и разбирать стены.

Стоит отметить, что противоаварийные работы на стенах кремля начались 24 мая и уже частично затронули башню. Там устраняют разрушения кирпичной кладки, трещины и расслоения отделочного слоя. Стоимость работ составит 26,1 млн рублей.

Фото: tatarstan.ru

Последним объектом реставрации станет Юнкерское училище, построенное архитектором Петром Пятницким (также строившим здания Казанского университета) в XIX веке. В нем находятся Музей естественной истории Татарстана, Национальная картинная галерея «Хазине», филиал Государственного музея Эрмитаж (Санкт-Петербург) и Музей-мемориал Великой Отечественной войны.

В список работ войдут реставрация металлического ограждения, установка барьеров со столбами, ремонт фасада и кровли. Стоимость составляет 16,6 млн рублей.

Фото: ru.wikipedia.org

Благоустройство территории

Кроме того, на территории Казанского кремля пройдет ремонт наружных сетей за 42,5 млн рублей. В список входят:

замена электропроводки на уличных фонарях во дворе Губернаторского дворца;

замена кабельной линии от трансформаторной подстанции (ТП) до Преображенской башни;

замена электропроводки на уличных фонарях от теплой стоянки до котельной, от теплой стоянки до Представительского корпуса;

ремонт кабеля от ТП до столовой в резиденции;

ремонт кабеля от БКТП 2040 до Юнкерского училища;

ремонт кабельной линии от ТП до Манежа;

Фото: realnoevremya.ru

замена участка наружных тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой камеры УТ1 (Губернаторский) до резиденции президента (2 участка);

замена участка наружных сетей ГВС от тепловой камеры Братского корпуса и до теплового узла Братского корпуса;

ремонт теплотрассы, трассы ГВС от Проходного канала до церкви Николы Ратного;

замена трубопровода диаметром 315 мм ливневой канализации на пожарной части от здания до колодца;

замена трубопровода водоснабжения от проходного канала до здания Ледника;

комплекс работ по гидроизоляции камеры (2х2х2,5) управления фонтаном во дворе Губернаторского дворца.

Вместе с этим ожидается благоустройство территории: восстановление газона, ремонт пандусов и систем водоотведения, облицовка стен различных корпусов, а также замена асфальтобетонного покрытия на дорожных участках. Данные работы оцениваются в 62,1 млн рублей.

Что было сделано раньше

Прежде в Казанском кремле реставрировали здание Присутственных мест. Работы обошлись бюджету более чем в 1,5 миллиарда, деньги выделяли частями — например, 2 февраля стало известно, что на эти цели направили 339,2 миллиона рублей. В 2019-м на реставрацию потратили около 900 миллионов рублей, в 2020-м — около 380.

Фото: Максим Платонов

Объект «Присутственные места и консистория, конец XVIII — начало XIX века» входит в состав культурного наследия федерального значения.

Максим Кокунин