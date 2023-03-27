В Казани отреставрируют здание Минцифры за 121,4 млн рублей

В Казани отреставрируют здание Минцифры на ул. Кремлевской, 8 за 121,4 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Общее состояние здания оценивается как удовлетворительное. Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные и прочие работы по ремонту и реставрации, в том числе установку и монтаж оборудования. Работы необходимо провести до 1 декабря 2023 года.

Заказчик — ГКУ «Главинвестстрой РТ». Заявки принимаются до 4 апреля, подрядчика определят 6 апреля.

Здание располагается на территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место: Культурный слой исторического центра города Казани — XI—XVIII» и входит в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля, XVI—XVIII вв.», включенного в Список всемирного наследия. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Спасскую башню Казанского кремля, которая является объектом культурного наследия федерального значения «Спасская башня» и включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, ждет новый этап реконструкции. Комитет Татарстана по охране культурного наследия начал общественные обсуждения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение дальнейших работ, которые продлятся до начала апреля. О том, какую оценку получил проект ГУП «Татинвестгражданпроект» по реконструкции Спасской башни — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко