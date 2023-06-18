«Сокол-балобан был украшением нашего неба. Он заслуживает того, чтобы вернуться»

Как в Татарстане возрождают популяцию одного из самых стремительных существ в мире

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Много веков на просторах татарстанской земли обитал сокол-балобан — красивая хищная птица, одна из самых быстрых на планете. Но в последний раз ее здесь видели в 1974 году. И вот теперь Минэкологии РТ и Российское географическое общество при грантовой поддержке СИБУРа начали уникальный проект в Камско-Устьинском районе республики. Сюда привезли десятерых птенцов балобана, помогают им выжить в дикой природе и пытаются создать им все условия, чтобы соколятам понравилось в местах исторического обитания. «Реальное время» побывало на месте проведения этого научного эксперимента и рассказывает о том, что такое хэк, зачем ходить вокруг него на цыпочках и в чем заключается главная загадка сокола-балобана.

Загадка: почему исчез сокол?

Соколиная охота издревле была элитным развлечением. Специально обученные, стремительные и красивые хищные птицы помогали охотиться представителям знати, а хороший охотничий сокол был поистине царским подарком. Охотились с соколами и русские цари, и арабские правители, и казанские ханы. Благо здесь, в Волжско-Камском регионе, много веков был привычный ареал обитания одной из самых быстрых птиц в мире — сокола-балобана. Шли века, менялась жизнь человека — и в результате антропогенного воздействия менялась природа вокруг него.

В последний раз гнездование сокола-балобана на Волге было задокументировано полвека назад — в 1974 году. С тех пор эту величественную птицу здесь не видели. Как рассказывает орнитолог Юрий Павлов, ее исчезновение объясняется комплексными причинами, главная из которых — антропогенное воздействие.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Но бывают такие виды, которые совершенно парадоксально не хотят выживать в дикой среде. Ты можешь хоть трижды быть самым быстрым и самым выносливым, но парадокс в том, что не находишь себя в современном мире

Правда, выделить какой-то конкретный фактор ученые пока так и не смогли. Сначала обвиняли во всем браконьерский вылов — в арабском мире балобан считается священной птицей: именно он, по преданию, приносил пророку Мухаммеду пищу, когда тот погибал в пустыне. И с тех пор иметь в качестве питомца такого сокола считалось делом почтенным и богоугодным. Прибавить сюда соколиную охоту — и мы получим среднюю потребность в домашних соколах на уровне 20 тысяч птиц в год. Но эта цифра не может стать решающим фактором исчезновения популяции. Ведь даже по самым пессимистичным прогнозам, только в России сейчас обитают порядка 28 тысяч диких балобанов. Тем более что человек (включая и арабский мир) уже изменил к нему отношение. В целом для него есть все.

— Но бывают такие виды, которые совершенно парадоксально не хотят выживать в дикой среде. Ты можешь хоть трижды быть самым быстрым и самым выносливым, но парадокс в том, что не находишь себя в современном мире. Я могу перечислить десяток причин исчезновения балобана из этих мест, но не буду уверен ни в одной. Единственное, что можно утверждать на сто процентов — виноват человек. И только человек может это исправить. Мы очень верим в то, что эта птица заслуживает быть здесь. Она была украшением нашего неба, и благодаря этому проекту это украшение может вернуться, — надеется Юрий Павлов.

«Идея возникла с подачи ученых»

Прямо сейчас в Камско-Устьинском районе Татарстана полным ходом идет проект по восстановлению популяции сокола-балобана. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Ольга Манидичева рассказывает «Реальному времени»:

— Идея эта возникла с подачи ученых — заняться восстановлением популяции в Татарстане предложил ученый-орнитолог, кандидат биологических наук Юрий Павлов. Сегодня в России возрождение европейской и сибирской популяции соколов — актуальная тема. Центров-питомников по разведению балобанов сегодня в России несколько, и один из них — проект «Халзан», который работает на Урале и в Подмосковье. Здесь, у нас, обитала восточноевропейская подпопуляция сокола, и Юрий Ирекович, работающий в центре «Халзан», предложил нам вместе поработать над тем, чтобы попытаться вернуть сюда эту птицу. Мы провели серьезные обсуждения, изучили положительный опыт, который «Халзан» реализует вот уже несколько лет подряд, выпуская балобанов в Челябинской области.

Проект по восстановлению популяции дикого сокола-балобана в Татарстане реализует региональный общественный фонд содействия охране окружающей среды имени Алексея Щеповских при Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. В минувшем году проект стал победителем конкурса грантов «Формула хороших дел», который проводит ПАО «СИБУР Холдинг». По гранту на проект выделено 1,5 млн рублей, 300 тысяч ушло на покупку птенцов, остальное — на постройку хэков, на жизнеобеспечение лагеря волонтеров.

Минэкологии участвует в проекте организационно, полностью сопровождая весь процесс, а региональное отделение Русского географического общества в Татарстане занимается координацией всего проекта. Кроме того, проект поддерживает администрация района, участвует в нем КФУ, с одобрением относится к нему и Росприродназдор (его задачей было проконтролировать выпуск птиц в дикую местность, специалисты присутствовали при этом событии). Так усилия нескольких организаций сошлись в одной точке, и появилась надежда на то, что сокол-балобан вновь станет украшением нашего неба.

Здесь, на просторах Камско-Устьинского района, идет проект по восстановлению популяции сокола-балобана. Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Новые жители Камского Устья

Для реализации проекта выбрали участок в Камско-Устьинском районе Татарстана. Выбор этот сделан не случайно: дело в том, что в последний раз балобана видели в этих же местах — правда, гнездование это было на другом берегу Волги, на Саралинском участке Волжско-Камского государственного заповедника. А сюда, в Камское Устье, пара прилетала охотиться. Но в ту пору здесь не было подходящих мест для гнездования, а теперь, через полвека, на этом берегу встал лес, который может стать отличным домом для сокола.

Итак, в начале июня десятерых птенцов сокола-балобана, выведенных в Рязанской области и в Подмосковье специалистами центра «Халзан», с максимальными предосторожностями привезли в Камское Устье. Для них выстроили два искусственных гнезда — они называются хэки. Это своеобразные «домики», установленные на высоте трех метров от земли. Это нужно, чтобы птенцов не съела лиса. А чтобы до них нечаянно не добрался человек и не нарушил хрупкий покой птенцов, хэки обнесены оградительной лентой на расстоянии 3 метров. Ближе к соколятам подбираться крайне не рекомендуется, ведь главная цель проекта — помочь им повзрослеть, но не приучать к человеку. Задача ученых — вырастить дикую птицу, а не ручного сокола.

Для соколят выстроили два искусственных гнезда — они называются хэки. Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Впрочем, исключения, конечно, есть. Дело в том, что соколят привезли совсем маленьких — в возрасте от 28 до 42 дней. Летать они в этом возрасте еще не умеют, а охотиться и вовсе должны начать лишь к концу июля. Поэтому их нужно кормить дважды в день. Этим занимаются волонтеры, которые в урочный час приходят к хэкам и забрасывают птенцам в хэки корм (цыплят). С руки, конечно, никто никого не кормит: еду соколятам именно что забрасывают. Трапеза происходит стремительно: один птенец с удовольствием поедает по три цыпленка в один присест. Впрочем, аттракцион неслыханной щедрости со временем будет утихать: со временем и кормлений станет меньше, и рацион соколятам урежут — иначе они привыкнут, что пища появляется в искусственном гнезде сама по себе, и у них в принципе не сформируется мотивация вылетать на охоту.

Первый полет соколята делают в 43—45 дней (и самые старшие из них уже вылетают из хэков). И если они возвращаются в хэк, значит, все идет хорошо, они признали его своим гнездом. Теперь птенцы будут прилетать сюда еще почти два месяца. Таким образом, у них будет и свобода, и в то же время поддержка во время взросления.

Первых охот ученые ждут примерно к середине июля — причем в это время соколята будут ловить разве что бабочек да ящериц. Взросление балобана — процесс медленный, и в течение всего этого периода волонтеры будут продолжать подкармливать птенцов.

Если присмотреться, то можно увидеть соколят, которые подошли поближе к краю хэка — потрапезничать. Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

«Волонтеры у нас молодцы, работают вовсю!»

Кормлением птенцов занимаются студенты-биологи из КФУ — именно они выступают в роли волонтеров. Каждая группа строго проинструктирована: их научили заботиться о птенцах, кормить их, наблюдать, вести журнал наблюдений. Если птенец каким-то образом вдруг выпадет из хэка, волонтер должен со всеми предосторожностями вернуть его обратно. В общем, волонтеры должны дежурить здесь постоянно и зорко следить за соколятами. А в конце сезона весь опыт выпуска соколят и наблюдения за их взрослением будет обобщен учеными.

Андрей Агарков, представитель регионального общественного фонда содействия охране окружающей среды имени Алексея Щеповских, заместитель председателя регионального отделения РГО в Республике Татарстан, рассказывает:

— Я отвечаю за реализацию проекта в Татарстане. Моя задача — связать все ниточки: ученых, администрацию, волонтеров. Сделать так, чтобы сейчас, пока еще маленькие, соколята вовремя питались и чувствовали себя хорошо. Волонтеры нам об этом постоянно отчитываются. Здесь установлены два хэка, в каждом по пять птиц. В первом хэке, который смотрит непосредственно на Волгу, птицы постарше, и двое из них уже начали вылетать, и главное — возвращаться. Это нас очень радует. Кроме того, волонтеры следят за тем, чтобы посторонние сюда не подходили. Ведь наша задача — вырастить птиц в условиях дикой природы, при минимальном участии людей. Ежедневно на посту трое волонтеров. Сменные дежурства установлены на два месяца, группа еженедельно сменяется. Мы обеспечиваем их проживанием, питанием, средствами защиты от солнца и от насекомых. Есть у них даже отпугиватель диких животных, потому что тут недавно был замечен кабан. Волонтеры у нас молодцы, работают вовсю! Проект рассчитан на время взросления птенцов. По нашему плану, это должен быть конец июля. По мнению экспертов, этого достаточно, чтобы они встали на крыло и покинули искусственные гнезда. А наша конечная задача — присутствовать тут в тот момент, когда окрепшие птенцы вылетят из хэков и больше в них не вернутся. Это будет означать, что они уже научились охотиться и полетели искать себе добычу.

Андрей Агарков. Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Вернется ли балобан в Татарстан?

В этом заключается самое тонкое место проекта. Дело в том, что сокол-балобан мало того, что очень быстро летает — он еще и крайне выносливый. Так что улететь за добычей, а потом и свить гнездо он может где угодно. Если повезет, птицы образуют пару и совьют гнездо где-нибудь поблизости. Впрочем, что взбредет в голову балобану, неизвестно: он может улететь даже в другую страну. Центр «Халзан» документировал случаи, когда птицы, выпущенные в России, прилетали в Казахстан и даже в Иран (каждый соколенок окольцован, чтобы учет вести было легче).

Однако ученые очень надеются, что хотя бы часть новых обитателей камско-устьинских просторов осядет в Татарстане. Для этого им выбрали отличное место с богатой кормовой базой, достаточно уединенное, в их историческом ареале. Орнитолог Юрий Павлов из центра «Халзан», который курирует проект с точки зрения научной составляющей, рассказывает, что учитывалось абсолютно все, вплоть до пейзажа, на который смотрит хэк: холмистая зеленая равнина до самого горизонта, без единого признака человеческого жилья — самый милый и приятный пейзаж, услада взора для среднестатистического балобана.

Так выглядит идеальный пейзаж, по мнению сокола-балобана. Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

В Татарстане уже давно заложена традиция возрождения популяций диких животных путем их выпуска в дикую природу. Инициатором ее был создатель экологической школы в республике Виктор Алексеевич Попов (кстати, и экологический факультет в КГУ, один из первых на просторах СССР, был создан именно по его инициативе). Попов выпускал в дикую природу Татарстана и белку-телеутку, и бобра. Время показало, что это оказалось эффективной практикой: например, бобр перестал быть краснокнижным видом в нашей республике. Так что исторически Татарстан можно считать лидером в подобных наработках. Но балобан — не бобр и не белка. Не так-то он прост.

— Очень тяжело разводить этот вид в неволе и готовить к выпуску, очень тяжело отслеживать. Ведь это одно из самых быстрых на земле существ! Но мне отрадно видеть, что проект идет — и пока идет так, как мы задумали. Отрадная новость — в первый хэк вернулись две из трех птиц, улетевших вчера. Мы беспокоились: первый слет — всегда проблема для соколенка. Но поскольку две уже вернулись, значит, можно надеяться на то, что и третья обладает определенным навыком, который приведет ее обратно. Думаю, к концу месяца уже все десять будут летать, и все будут возвращаться, — радуется орнитолог.

Центр «Халзан» выпускает соколов еще и в Аркаиме (Челябинская область), однако так системно, с сопровождением, кормлением и полным документированием процесса, такой проект реализуется только в Татарстане.

— Мы уповаем на то, что нашим птицам здесь понравится, и этот биотоп им подойдет. Очень надеемся, что наши усилия не пропадут втуне. Даже десяток птиц выпустить для нас стоило больших трудов, и мы, затаив дыхание, ждем, во что это выльется. Надеемся, что в Татарстане из них образуются пары и решат гнездиться здесь, в республике, — говорит Юрий Павлов. — Будем ли мы продолжать проект дальше? Сначала нужно получить результаты этого сезона. Что будет дальше, пока мы не знаем: может быть, будем продолжать выпускать новых птиц в последующем. Но я не берусь загадывать, — говорит Юрий Павлов.

Фото: Людмила Губаева/realnoevremya.ru

А Ольга Манидичева заключает:

— Мы считаем, что это уже большой успех — реализация проекта и выпуск этого редкого вида в нашу экосистему. Надеемся, что в Татарстан вернется сокол-балобан, и биоразнообразие в республике продолжит расти. Ведь сейчас мы уже видим большие успехи по поддержанию краснокнижных видов животных. Выросла популяция лося, благородного оленя. Мы уже давно регулируем численность дикого кабана и бобра — они уже не состоят в Красной Книге. А в этом году впервые за много лет в список регулируемых видов попала рысь — популяция ее выросла настолько, что был даже установлен лимит на ее добычу. Ведь в природе все должно быть в балансе!