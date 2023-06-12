Забота о природе или госпроизвол? Как «экологи» кошмарят отдыхающих на Голубых озерах Казани

Сапбордисты, дайверы и другие организаторы экологичного отдыха недоумевают, чем их присутствие вредит общедоступному водоему

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

С карательных мер началась «зачистка» казанского государственного природного заказника «Голубые озера» от предпринимателей и «вольных» туристов в пользу тех, кто будет допущен к дележу «пирога» под названием «Туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана». Сотрудники (внезапно) Госкомитета РТ по биоресурсам на днях отчитались в том, что уже составили первые административные протоколы на граждан, приехавших на берега озера, чтобы покататься на сапбордах, и пригрозили штрафовать и далее как сапбордистов, так и дайвингистов. Последние, к слову, погружаются в Голубые озера с прошлого века. Тем временем уже готова официальная программа превращения этого места в туристическую жемчужину, но, видимо, под крупных (свыше 600 млн рублей) и «авторитетных» инвесторов. «Реальное время» — о неоднозначном запрете, неоднозначном проекте и однозначных последствиях ухода с территории ООПТ «Голубые озера» ответственных «пользователей».

Все под запретом



Госкомитет РТ по биоресурсам распространил пресс-релиз о результатах рейда его сотрудников на территорию государственного природного заказника «Голубые озера», указав, что на троих обнаруженных ими на озере сапбордистов были составлены административные протоколы по ст. 8.39 КоАП РФ «За проезд и стоянку механических транспортных и плавающих средств», которая за нарушение установленного режима охраны ООПТ предусматривает наказание в виде штрафа: на граждан — от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 15 до 20 тыс., на юридических лиц — от 300 до 500 тыс., причем во всех случаях — с конфискацией орудий совершения правонарушения.

— Данные мероприятия в первую очередь направлены на предотвращение нарушений природоохранного законодательства, — сообщил начальник отдела биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам Александра Стукова.

Применение жестких мер к нарушителями стало возможным после 10 октября 2022 года, когда республиканский кабмин внес изменения в постановление № 324 от 16 июня 2003 года «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике регионального значения комплексного профиля «Голубые озера» и полностью запретил там дайвинг и использование сапбордов.

На троих обнаруженных на озере сапбордистов были составлены административные протоколы. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Мы вводим ограничения только по тем видам деятельности, которые негативно влияют на состояние озера, — заявил тогда журналистам председатель Госкомитета по биоресурсам Федор Батков.

«Реальное время» обратилось в Комитет по биоресурсам с запросом о том, какие наблюдения, в течение какого времени велись за биоценозом Голубого озера и какие проблемы были при этом выявлены и стали обоснованием введения такого запрета, а также попросили уточнить, какие редкие животные, птицы, растения обитают на озере и могут быть уничтожены дайвингистами и сапбордистами. Мы также поинтересовались, возможно ли, с точки зрения специалистов комитета, не запрещать, а лишь ограничить какими-то разумными пределами развлекательные услуги, которые предоставляют предприниматели туристам и отдыхающим на Голубых озерах? По получении ответ ведомства будет опубликован.

Тем временем весьма симптоматично, что от этой показательной порки народа обеспечивающее реальную защиту окружающей среды Минэкологии Татарстана сразу открестилось. К этой псевдоборьбе там не имеют отношения, сообщили в ведомстве «Реальному времени».

«Мы еще и мусор убираем»

Пока госструктуры борются с нарушителями порядка, бизнесмены-организаторы активного отдыха на Голубых озерах и любители без какой-либо денежной выгоды компанией понырять с аквалангом и поплавать на лодках и сапбордах недоумевают, в чем, собственно, такая уж великая опасность от их присутствия на территории ООПТ.

— Я полностью согласен с этим решением, — сыронизировал в разговоре с «Реальным временем» казанский тренер и владелец прокатных сапбордов Вениамин Ермаков. — Ну если какие-то люди не могут адекватно себя вести, мусорят, портят окружающую среду, тогда всем надо запретить туда ездить.

А потом пояснил, что его бизнес состоит не в том, чтобы, в частности, организовывать на Голубые озера поездки желающих поплавать на сапбордах — организуется группа из 4-5 человек, которые в определенный день и час приезжают на озеро, оставляют личный транспорт в разрешенном месте — на парковке, а затем с инструктором пешком идут на озеро. А еще он организует экскурсии по Голубым озерам для приезжих туристов, в рамках реабилитационной программы катает на сапбордах детей-инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Группа приезжает, оставляет личный транспорт и с инструктором идет на озеро. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Альтернативы Голубым озерам для развития такого рода услуг в окрестностях Казани, говорит он, просто нет. На Лебяжьем озере работают сразу несколько прокатов сапбордов, но это в принципе другой бизнес — обычные пункты проката, и конкурировать с ними у Ермакова «интереса нет».

— Наши инструкторы еще и мусор убирают за стихийными отдыхающими, наводят там порядок, потому что мы в этом заинтересованы — кто поедет отдыхать на замусоренное озеро? — добавил он еще один довод в пользу бизнеса на Голубом.

Из этих соображений — чтобы был порядок — по мнению Ермакова, надо не изгонять бизнесменов с территории ООПТ с помощью драконовских мер, а, напротив, оставить там нескольких адекватных предпринимателей, которые умеют обучать плаванию на сапбордах, проводить инструктаж, имеют сертификаты.

«Превращение озера в поляну — естественный процесс»

Дайвинг на Голубом озере желающим предлагают сегодня организовать за плату от 4,5 тысячи рублей. Но там ныряют и те, кто далек от бизнеса, например члены клуба подводного плавания «Бентос» КГМУ, которые много лет, вплоть до 2022 года, устанавливали на Новый год на дне водоема елку.

— Мы ныряем на Голубом уже несколько десятков лет, клуб был организован в 1978 году, — рассказал «Реальному времени» его директор Андрей Торбин, — и мы знаем, что даже когда Голубое озеро вообще не посещалось, когда там не было мостков для купальщиков, там все равно происходили изменения — менялись флора и фауна, и я думаю, что это зависело не столько от людей, сколько от других, более глобальных факторов. Я ныряю с 1981 года, раньше на озере было огромное количество лягушек — сейчас их нет, но кто знает почему. Я много читал про озера и знаю, что превращение любого озера в просто поляну — естественный процесс. Оседает пыль в воде, дно заиливается, зарастает, глубина уменьшается, прорастают семена деревьев. Если исходить из этого, не дайвинг надо запрещать, а что-то другое делать.

Дайвинг на Голубом озере желающим предлагают сегодня организовать за плату от 4,5 тысячи рублей. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Торбин не считает коммерсантов, предлагающих услуги дайвинга и сапбординга, главными вредителями на заповедной территории:

— Они не только не оставляют после себя мусор, а напротив, убирают его за собой. Большого урона от них нет, а польза есть — кому приятно погружаться в грязное озеро. К тому же большой поток людей будет оставлять куда больше мусора, чем дайверы, которые приучены за собой убирать, да и за другими тоже.

А вот что нужно на озере, убежден он, это туалеты, потому что поток людей там в любом случае будет проходить — со всеми неприятными вытекающими, от урона озеру до эстетического урона для посетителей. Один из доводов в пользу закрытия озера для сапбордов, лодок и дайвинга — это потеря им голубого цвета и глубины.

— Когда я только начинал там нырять, оно было сплошь голубое, с идеально прозрачной водой, в середине там просматривалось дно, цвет создавался, в частности, из-за преломления световых лучей. Сейчас дна не видно под иловыми отложениями, на озере много бурой травы, и голубых участков меньше. Но вода-то по-прежнему абсолютно прозрачная!

Один из доводов в пользу закрытия озера для сапбордов, лодок и дайвинга — это потеря им голубого цвета и глубины. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Бизнес изгоняют ради бизнеса?

Еще в 2020 году было принято решение о реализации концепции туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана». В границы проекта вошли Голубые озера с окрестностями, а также территории Авиастроительного района, Семиозерского монастыря и санатория «Крутушка», часть Высокогорского района — Шигали и Озерный.

В ноябре 2022-го — примерно тогда же, когда были внесены изменения в Положение о государственном природном заказнике «Голубые озера», завершились работы первого этапа проекта реализации нового туристско-рекреационного кластера — берега Голубых озер укрепили. Там начали возводить каркас будущего амфитеатра — «зоны созерцания» — и строить сервисный центр.

В результате реализации проекта на территории ООПТ должно появиться 133 км прогулочных маршрутов и экотроп, 24 тысячи кв. м строений — инвестиционных объектов, две лодочные станции на Казанке — у Голубого озера и около Крутушки, два образовательных лагеря (детский оздоровительный у Семиозерки и научный студенческий в Крутушке), 5 точек общественного питания, 3 точки проката велосипедов, 5 площадок, обустроенных для проведения пикников.

На территории ООПТ должно появиться 133 км прогулочных маршрутов и экотроп. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Из 1,075 млрд рублей, в которые, по предварительным прикидкам, обойдется проект, 412,7 млн предполагается получить из бюджета, остальные 663,1 млн должны будут вложить частные инвесторы. В ходе реализации проекта на Голубое озеро решено тянуть водопровод, прокладка которого уж точно приведет к нарушению биоценоза почв ООПТ.

Таким образом, бизнес, изгнанный с территории ООПТ, вернется на нее, но уже в ином «облагороженном» виде. И, возможно, даже с большим, чем прежде размахом. Правда, экологи считают, что в ходе реализации проекта «Зеркала Татарстана» Голубым озерам не грозят такие беды, которыми может обернуться его «дикое» освоение предпринимателями и отдыхающими.

«Только любоваться»

Поддерживает запреты и штрафные меры для дайверов и сапбордистов и завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ, профессор, доктор биологических наук Нафиса Мингазова. Она убеждена, что уникальные Голубые озера гибнут от слишком сильного антропогенного воздействия:

— Мы как-то подсчитали: там 17 фирм предлагали услуги катания на сапбордах! А еще огромное количество дайвингистов, просто купающихся, шашлыки, костры, мытье посуды — возмущается она, — Озера не успевают восстанавливаться! Глубина карстовой пучины 20 лет назад была 21 метр — сейчас едва 14, хрупкие стенки обрушиваются, а берега местами сползли на 15 метров. Там водилось 4 вида краснокнижных планарий — теперь их нет. Исчезают подводные луга из лютика желтолистного, харовых водорослей. Купающиеся даже уток распугали — в прошлом году на озере не было видно ни одного утенка.

При этом огромное количество уток в самом «густонаселенном» гуляющими районе Казани у озера Кабан эколога, видимо, не смущает…

Мингазова настаивает, что на Голубом можно разрешить только дайвинг в научных целях, а для остальных посетителей запретить даже купание, потому что пот смывается в воду и тоже оказывает негативное воздействие на биоценоз озера: «Там можно только ходить и любоваться». А еще она высказалась в пользу введения платы за посещение Голубых озер — чтобы было на что содержать их в порядке.



«Реальное время» будет следить за развитием событий.