В Казани к Голубому озеру подведут сети водоснабжения за 647 тысяч рублей

Фото: Инна Серова

МУП «Водоканал» объявило тендер на строительство сетей водоснабжения к территории у Большого Голубого озера (экокластер «Зеркала Татарстана») по улице Лесной в Авиастроительном районе Казани. Начальная цена контракта — более 647 тысяч рублей, источник финансирования — собственные средства предприятия.

Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные работы, а также провести ряд мероприятий по охране окружающей среды, пожарной безопасности и охране труда. Гарантия на выполненные работы — не менее 5 лет.

Кроме того, исполнитель принимает на себя обязанности по обеспечению выполнения работ с применением необходимых отечественных материалов и оборудования. Применение импортных материалов и оборудования допустимо при отсутствии аналогов.

Сроки выполнения работ — в течение 15 дней с момента заключения договора.

Фото: pxhere.com

Первый этап благоустройства на Голубых озерах по Стратегии развития Казанки планируют завершить в ноябре текущего года. Сейчас идут работы по берегоукреплению и благоустройству.



Первостепенной задачей обозначено укрепление берега у Хрустального водопада, где сейчас ландшафтным камнем укрепляют дно и откосы. Берегоукрепительные мероприятия выполнены уже на 75—80%. Замене подлежит деревянный мостик, находившийся в аварийном состоянии.

Инициатива по обновлению берегоукрепления исходила в первую очередь от экологов. Хрустальный водопад отделяет озеро от русла реки Казанки. Из озера под сильным напором выходило много воды, вымывая берега, — порядка 1 600 литров в секунду, что создавало угрозу потери Большого Голубого озера из-за его слияния с Казанкой.

Напомним, концепцию создания туристского кластера «Зеркала Татарстана» бурно обсуждали в сентябре 2020-го. Тогда проект помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой только вышел в финал Всероссийского конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, до победы в народном голосовании с 18 476 лайками ему оставалось чуть больше месяца.



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Максим Кокунин