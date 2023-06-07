В Казани на Голубых озерах оштрафовали отдыхающих за катание на сапбордах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам провели рейд на Голубых озерах. По его итогам они составили на трех отдыхающих административные протоколы по статье 8.39 КоАП России «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

Их оштрафовали за проезд и стоянку механических транспортных и плавающих средств. Отдыхающим на сапбордах разъяснили, что они нарушили правила.

— Большинство фактов незаконного природопользования выявляется при проведении рейдов и обходов. Данные мероприятия в первую очередь направлены на предотвращение нарушений природоохранного законодательства. Для недопущения нарушений режимов охраны с посетителями территорий проводятся беседы, — рассказала начальник отдела биоразнообразия Госкомитета Татарстана по биоресурсам Александра Стукова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 10 октября 2022 года Комитет по биоресурсам Татарстана запретил кататься на лодках, сапбордах и других плавательных средствах на территории ООПТ «Большое Голубое озеро». Подобные развлечения взмучивают лечебные илы, разрушают и нарушают их структуру, загрязняя воду, а также пугая водоплавающих птиц.

В течение июня команда Стратегии развития реки Казанки организует ряд мероприятий на территории Большого Голубого озера. Программа направлена не только на активацию обновленной территории, но и на то, чтобы показать ее посетителям сценарии отдыха, способные сохранить местную экосистему. Узнать о программе можно в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов