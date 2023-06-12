«Народ переключился на местных производителей и не хочет покупать всякую импортную ерунду»

Владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков о конкуренции, необходимости поддержки со стороны властей и предпочтениях потребителей

Татарстанские производители ягод так и не смогли заручиться поддержкой главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева после просьбы разобраться с конкурентами из других стран. Но в ряде случаев на помощь местным бизнесменам приходят сами покупатели, которые делают свой выбор в пользу отечественной, а не импортной продукции. На этом фоне бизнесмены хотят обратиться к руководству Татарстана и Казани с просьбой дать им сезонные места для продажи своих товаров. Что это за точки и как изменилась ситуация за год на российском рынке ягод «Реальному времени» рассказал зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

Люди перестали покупать импортную клубнику

— Как обстоят дела с конкуренцией с дружественными странами? Удалось ли Минсельхозу решить вашу проблему?

— Тут знаете, большая политика. Сейчас, я думаю, никто никому ничего не будет запрещать. То, что там заводятся — это мелочь в масштабах страны. Я считаю, что нас никто и никогда не услышит. Мешают ли нам? Да, вот Сербия дружественная, чем мы им обязаны, не знаю. Та же самая Турция любимая, и другие страны, Азербайджан, Иран. Если бы была защита, как в Турции, когда просто у тебя никаких шансов нет туда на рынок зайти, потому что есть местные производители, но у нас такого никто не практикует. В прошлом году одна большая компания в Альметьевске получила убыток в 80 млн рублей из-за того, что не могла продать свой товар. В массовом количестве вопрос «запахали». И никто конечно, на них внимания не обращает.

— Как идет продажа клубники?

— Клубника продается хорошо. Народ у нас очень любит именно местную клубнику и на рынках в этом году завал — привозных самых разных. И получается, что у них продажи остановились от того, что пошла местная. Потому что раньше народ брал от безысходности, а сейчас есть что выбрать — либо берешь местное, либо иностранное. И получается, у различных производителей, кто привозит ягоды из разных мест, встали продажи. Народ просто переключился на местных производителей и не хочет покупать всякую импортную ерунду.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— За счет интереса к местным производителям у вас выросли продажи?

— Да, у нас с продажами все нормально. Но мы очень-очень хотели бы попросить руководство нашей уважаемой республики и города, чтобы нам дали какие-то места сезонные, для того, чтобы мы могли горожанам именно доставлять и продавать свежую клубнику именно наших местных татарстанских производителей. Это бы очень здорово помогло бы во всех отношениях. Мы купили в этом сезоне 4 машины для доставки клубники по городу. Машины абсолютно новые. Надеемся, что на днях уже начнет доставляться.

— Куда будете доставлять?

— Будем доставлять в Казань и в Зеленодольск. Доставки будут бесплатными.

— Что вы имеете ввиду по поводу организации мест? Речь идет о специальных ярмарках?

— Нет, речь идет о мобильных точках сезонных. Чтобы можно было как раз доставлять людям на дом клубнику. То есть человек звонит, мы приезжаем и вручаем. Если бы нам дали в городе такие места в аренду, то мы бы были очень благодарны и могли бы объединить многих производителей, чтобы именно централизованно продавать. У кого-то малина, у кого-то клубника или ежевика. Мы бы могли очень хорошо взаимодействовать, идти по пути кооперации.

«Ждем новый рекорд»

— Сколько сейчас стоит клубника?

— У нас сейчас цена (варьируется — рприм.ред) от 350 до 450 рублей за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Ожидаете в этом году побить рекорд по урожаю?

— Да, мы очень надеемся, что будет побит рекорд. В Альметьевском районе будет заложено 5 гектаров плантаций. Очень высокие и продуктивные саженцы. Я думаю, что рекорд будет побит. Очень ждем.

— Ранее вы покупали саженцы в Италии, изменилась ли ситуация теперь?

— Мы там же и берем. Санкции абсолютно никак не влияют. Естественно, они там не хотят к нам пропускать на таможне, но мы решаем этот вопрос с параллельным импортом.

— А удобрения где берете?

— Там полностью российские производители. Прекрасно справляемся. С себестоимостью тоже все в порядке.

Иран побеждает в борьбе за салат

— В прошлом году вы выращивали салат и пытались бороться с Ираном. В этом году будете его продавать?

— Нет, мы его полностью прекратили выращивать. Причина в том, что мы не могли ему никому продать абсолютно. И были просто невозможные убытки. Огромные просто. Она никому была не нужна, потому что был дешевейший Иран. Сейчас также Иран есть, поэтому мы, предвидев эту ситуацию, ничего абсолютно не высаживали. И высаживать не собираемся. Мы с рынка салатов ушли.

— У нас мало производителей, которые выращивают салаты?

— Вот ребята высадили. У них есть прямые договоры с компаниями. Поэтому, я очень надеюсь, что у них все получится. Говоря об Иране, они не подняли цены с прошлого года, но у них супердешевая рабочая сила, никаких налогов нет, климат великолепнейший и получается, что они просто последовательно уничтожают наших производителей. Ну там год-два-три. Мы постепенно ломаемся и уступаем свой рынок этим товарищам. Естественно, когда нас не будет, они цены сразу же прикрутят в два-три раза. И это будет нормально.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Вы делаете основной упор на клубнику?

— Да, у нас сейчас основной упор на клубнику и черную смородину. Есть у нас фермеры, которые занимаются малиной. Я думаю, у них тоже получится. Болеем сильно за них. Думаю, клубники, черной и малины будет в достаточном количестве.

Проблема с нехваткой рук решена

— За год открыли где-либо фермы или только планируете?

— Мы сейчас ищем участок земли для того, чтобы высадить до 100 гектаров черной смородины. Хотелось бы, купить либо в Высокогорском районе, либо в Зеленодольском районе.

— Раньше вам не хватало людей. Как сейчас обстоят дела с рабочей силой?

— Сейчас стало лучше. Люди обращаются и хотят работать. Они почувствовали, что в прошлом году денег заработали. Обращений много. Мы платим людям 30 рублей за каждый килограмм собранной ягоды. С 1 сентября мы платим 60 рублей за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— Сколько люди зарабатывают в среднем?

— У них выходит 1,5 до 5 тысяч в день. Каждый гектар он дает работу 15-20 людям местного населения. Все трудоустроены, налоги платятся. Да, у нас дороже себестоимость намного, но у нас не такой хороший климат, как в других дружественных странах. Рабочая сила стоит намного-намного дороже, чем у них. В Египет, например, человек получает один доллар в день. Здесь люди за такие деньги работать не будут. Получается у нас такая социально значимое направление, которое именно дает деньги сельскому населению весной, летом и осенью. Кроме зимы мы постоянно даем работу людям. Сейчас у меня лично работают свыше 20 человек, это в Зеленодольском районе, ежедневно. В Альметьевском районе доходит до 60-70 человек. И все равно люди едут, едут и едут.

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