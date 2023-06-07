«Я честно служил Отечеству»: арскому военкому предъявили взятки за фокусы с военными билетами

Полковника отдали под суд по шести эпизодам, на очереди — еще полсотни, а он заявил в ФСБ на следователей

Тюлячинский райсуд Татарстана рассмотрит дело действующего военного комиссара Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаза Бурганова. Его обвиняют в получении взяток на 610 тысяч рублей за незаконную выдачу военных билетов шести призывникам. По данным источников «Реального времени», это лишь десятая часть того, что накопали силовики в Арском военкомате. При этом сам арестованный полковник, что сам стал жертвой... вымогательства взятки и избирательных подходов следствия. «Реальному времени» удалось ознакомиться с текстом заявления Бурганова в ФСБ, а также выяснить — ни одного из взяткодателей по этому делу сажать не стали, но нескольких все же призвали в армию.

«Написал цифру «120 000» и ниже — «аванс 80 000»



На воинский учет Линара Хабибуллина из Арского района поставили в 2011-м, когда оканчивал школу. Поступил в казанский вуз и получил отсрочку, но в 2015-м взял «академку» и вернулся в район — ухаживать за отцом. Начал работать и возвращаться к учебе не захотел. Вуз отчислил парня, и в 2016-м его стали вызывать в военкомат для прохождения медкомиссии. Служить не хотел, признавался позже парень следователям и рассказывал, как стал участником коррупционной сделки:

«Когда проходил медицинскую комиссию, решил зайти в кабинет к военному комиссару района Бурганову. Сталкивался с ним по работе. Решил узнать, можно ли получить военный билет без прохождения медосмотра и срочной военной службы. Бурганов ответил, что можно, и на листе бумаги написал цифру «120 000» рублей, ниже которой «аванс 80 000» рублей и показал ему. Он кивнул, я вышел из его кабинета и продолжил прохождение медосмотра, прошел и больше на комиссию в военкомат Арского и Атнинского районов не вызывали».

Со слов этого несостоявшегося новобранца, через пару месяцев, в марте 2017-го, ему позвонили с незнакомого номера, человек назвался Бургановым и сказал, чтобы он «приготовил и пришел в военкомат». Помня записи с цифрами, Хабибуллин приготовил 80 тысяч рублей, упаковал в почтовый конверт и в черный полиэтиленовый пакет и следующим утром приехал на своей «четырнадцатой» к военкомату в Арске, зашел в кабинет начальника и пригласил его на улицу. На допросе парень рассказывал: Бурганов сел в зеленую «Ниву» и предложил ехать за ним — в сторону мечети, примерно через квартал остановился у обочины и остался сидеть в автомобиле.

Фото: Олег Тихонов

«Я подошел к его авто, открыл переднюю пассажирскую дверь, положил 80 тысяч рублей в конверте и полиэтиленовом пакете ему на сиденье, закрыл дверь и уехал», — пояснял кандидат в солдаты, уточняя, что еще 40 тысяч рублей на том же месте и при той же конспирации передал в мае, вместе со своими фотографиями и копией паспорта. А в начале сентября получатель средств позвонил со словами «все готово», назвал номер кабинета военкомата, куда нужно прийти. В том кабинете Линар, по его словам, получил на руки военный билет на свое имя. Его передал Фанил Сафиуллин, начальник второго отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военкомата двух районов. И не просто передал — предупредил «белобилетника»: с этим документом «лучше нигде не светиться».

В билете было указано — Хабибуллину присвоена категория «В», он ограниченно годен к военной службе. Это означает — призыву в армию не подлежит, но в случае объявления всеобщей мобилизации обязан встать в строй.

По версии обвинения, указание капитану Сафиуллину незаконно оформить военный билет для Линара дал его непосредственный руководитель. Для этого капитан сфабриковал заявление от имени уроженца Арска, который проходил срочную службу в армии еще в начале 2000-х в одной из подмосковных частей и был комиссован по состоянию здоровья. По бумагам выходило, что этот комиссованный в 2017-м сообщил в Арский военкомат, что потерял военный билет и попросил выдать новый. В базе этот новый числился за отслужившим, но на деле был изъят у неслужившего взяткодателя. Ну а тот комиссованный на следствии смог доказать — военник не терял, заявление об утере не писал, в коррупционной схеме не замешан.

8 ноября 2022-го взяткодатель Хабибуллин, он же каменщик одного из предприятий и отец малолетнего ребенка, предстал перед Арским райсудом. Спустя два дня его дело было прекращено за деятельным раскаянием. Ходатайство об этом было заявлено защитой, сторона обвинения не возражала. Суд учел, что бывший призывник в 2022-м сам пришел с заявлением в Арский межрайонный отдел Следкома по РТ и рассказал о совершенном им преступлении.

По данным «Реального времени», к сегодняшнему дню тот же суд вынес решения в отношении чертовой дюжины взяткодателей и пары посредников взяток, переданных, по версии силовиков, в 2013-2020 годах двум сотрудникам того же райвоенкомата (РВК) — Бурганову и Сафиуллину. Арским райсудом рассмотрены не меньше 15-ти уголовных дел в отношении призывников и их родных-взяткодателей, а также «решал»-посредников. Большая часть материалов прекращены за деятельным раскаянием, меньшая — за истечением срока давности. Оба основания не являются реабилитирующими. Но судимость из этих сознавшихся в коррупции фигурантов не получил никто. Несколько призывников после суда отправились служить, сообщил один из источников.

Фото: yandex.ru/maps

Арестованный военком не уволен



Дела против взяткодателей и посредников с мая 2022-го расследовали сотрудники Арского МРСО Следкома по РТ. Материалами против самого военкома двух районов и его бывшего подчиненного занимались сотрудники следствия Центрального военного округа.

При этом в сентябре 2022-го военный прокурор Казанского гарнизона заключил с подозреваемым экс-начальником отдела РВК досудебное соглашение о сотрудничестве. А вот обвинение против татарстанских капитана и полковника утверждал заместитель военного прокурора Центрального округа.

Как выяснило «Реальное время», еще в марте дела военного комиссара Алмаза Бурганова в 40 томах и его бывшего зама Фанила Сафиуллина поступили в Арский районный суд. Но рассматривать их суд отказался — председатель объявил о самоотводе, указав на то, что ранее судьями района рассмотрены и прекращены дела призывников-взяткодателей, являющихся свидетелями обвинения по делам двух офицеров.

Вопрос об изменении подсудности решался в Верховном суде Татарстана еще в апреле. В итоге дело капитана-досудебщика отправили в Вахитовский суд Казани, а дело полковника — в Тюлячи. Защита Бурганова оспорила это решение — настаивала на переносе процесса в Казань. Но Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции поддержал позицию республиканских судей, и в конце мая дело обвиняемого в коррупции комиссара двух районов поступило в Тюлячинский райсуд.

Фото: Максим Платонов

Первое заседание намечено на 15 июня. Рассматривать дело предстоит новому председателю суда Айрату Гимранову. Защищать Бурганова будут два адвоката.

Под арестом военком находится восемь месяцев — с 7 октября 2022 года. При этом он остается действующим руководителем комиссариата двух районов, поскольку вину не признавал и не признает. Последний раз меру пресечения ему продлевали нижегородские судьи Четвертого АСОЮ при рассмотрении жалобы на изменение подсудности. По данным источников «Реального времени», еще на момент заключения под стражу сотрудники БЭП и следователи располагали данными как минимум о 30 незаконно выданных «дублях» военных билетов в военкомате Арского и Атнинского районов.

Вот уже шесть месяцев под арестом находится и имущество Бурганова — правда, это не дом, участок или авто. Вероятно, эти активы военкому не принадлежат. Зато в его доме силовики нашли и по решению суда арестовали духовой шкаф «Gorenje», два импортных телевизора и портативный бензогенератор, оцененные в 157 тысяч рублей. По решению суда, офицеру запрещено распоряжаться этим имуществом, пользоваться можно.

Заметим, в суд дело Бурганова пришло лишь по шести эпизодам взяток с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Самый ранний из них — на 100 тысяч рублей — датирован 2013 годом. Впрочем, по версии силовиков, преступление растянулось аж на 7 лет. В июне призывник Хасанов передал первые 50 тысяч рублей, в мае 2018-го — остаток, при этом сам военный билет о его ограниченной годности был изготовлен и передан лишь в 2020-м. Как и в случае с Хабибуллиным, никакого решения об ограниченной годности по категории «В» военно-врачебная комиссия не принимала, а номер выданного «белого» билета в базах военкомата числился совсем за другим военнослужащим.

При этом на следствии несколько сотрудников райвоенкомата сообщали: якобы начальник выделял отдельных призывников и давал указания — не отправлять им повестки. А в какой-то момент — почти за год до возбуждения дела — в подразделении вдруг обнаружилась пропажа дел призывников.

Сам Бурганов кражу подтверждает, обвиняя в этих действиях своего бывшего зама и упрекая следователей в заказном характере дела и даже... корыстном умысле.

Фото: vk.tatarstan.ru

Письмо из СИЗО в ФСБ от полковника Бурганова

Бурганов возглавлял арский военкомат 14 лет, Сафиуллин пришел одновременно с ним в 2009-м, но покинул пост раньше. По версии начальника, уволился на фоне скандала.

— Все претензии к военному комиссару выдвинуты лишь на показаниях его бывшего зама — Сафиуллина. При этом именно Алмаз Бурганов первым заявил о пропаже 40 дел призывников в военкомате, после чего эти дела Сафиуллин вернул в военкомат, — комментирует позицию защиты полковника его казанский адвокат Руслан Игнатьев. — При этом экспертизой выявлены факты — на незаконных военных билетах за Бурганова расписывался его зам, подделывая подпись. Но эпизоды с этими поддельными подписями почему-то инкриминируют Бурганову.

С согласия своего клиента защитник поделился с «Реальным временем» копией февральского письма арестованного полковника в УФСБ по РТ и УФСБ по Центральному военному округу. Приводим версию событий обвиняемого во взятках Алмаза Бурганова с сокращениями:

«Я работаю в военном комиссариате Арского и Атнинского районов в должности военного комиссара с 2009 года. По окончании весеннего призыва-2021 и по итогам сверки личных данных в картотеке, комиссия выявила недостачу 40 личных дел граждан, подлежащих призыву на военную службу. Об этом на мое имя был написан рапорт начальником отделения призыва... Личные дела были украдены бывшим начальником отделения мобилизации Сафиуллиным Фанилем Мансуровичем, о чем он и не скрывал. На мои требования — вернуть дела — он написал заявление на увольнение по собственному желанию и уволился 2 августа 2021 года. Я дал указание подчиненному по восстановлению украденных дел».

Далее Бурганов утверждает, что после увольнения зама начались странности — уже в ходе осеннего призыва-2021-го пошли звонки от замначальника районного следственного отдела с вопросом: почему на комиссию вызывают граждан с «белыми» билетами на руках. «Я ответил, что вызывают только тех, кто подлежит вызову и призыву. Через неделю он опять вызвал меня и угрожающим тоном потребовал, чтобы я не трогал больше призывников, имеющих военные билеты. Я удивился и сказал: «Ладно», — написал в своем заявлении в ФСБ военком, указав далее, что в третий раз нарвался уже на крик-указание: «Не трогать призывников, у которых на руках имеются военные билеты!», после чего попросил выдать ему список этих неприкасаемых.

«Он ничего не ответил, зная о призывниках с незаконно выданными военными билетами, даже не проинформировал своего непосредственного руководителя, тем самым оказал пособничество Сафиуллину», — продолжает в своем заявлении обвиняемый Бурганов, указывая и фамилию того зама, но не объясняя — с какой целью вообще ходил на ковер в СК, являясь сотрудником совсем другого силового ведомства.

Бурганов указывает — Фанил Сафиуллин по роду службы имел доступ к бланкам военных билетов для оформления военнослужащим в запасе и «в целях обогащения» он делал фиктивные документы по утере документа, а затем заполнял ведомость выдачи военных билетов данными военнослужащих в запасе, а сами военные билеты оформлял на призывников. Вскрылось это, по его словам, весной 2022 года, когда несколько вызванных на комиссию новобранцев стали демонстрировать военные билеты за подписью Сафиуллина.

Дальше, по версии Бурганова, его снова вызвали в арский отдел Следкома, где сделали предложение — «написать заявление» по факту выявления «не более двух призывников с незаконными военными билетами». «Сказали — если будет больше, то дело заберут в управление, за эту работу они запросили 300 тысяч рублей. Этих денег я им не дал», — указал в своем обращении в ФСБ военный комиссар.

С его слов 28 апреля 2022-го он обратился в Арский МРСО с заявлениями по факту выявления незаконных билетов на имя Абдуллина и Гарифуллина и сообщил об этом инциденте начальнику отделения призыва Татвоенкомата. Далее, по версии военкома двух районов, против него была предпринята провокация:

"5 мая от Сафиуллина поступил сигнал в полицию района, что из здания военкомата выносит личные дела призывников. К моему приезду на место там уже работала опергруппа полиции. Они взяли с меня и сторожа объяснительные, просмотрели видеозаписи по периметру здания и внутри помещения военкомата. Факт выноса личных дел не подтвердился».

По мнению Бурганова, своим ложным вызовом его бывший зам «хотел обманным путем украденные им 40 личных дел призывников повесить на меня». С его слов, 28 июня он обратился в военную прокуратуру Казанского гарнизона с заявлением о нарушениях при выдаче военных билетов еще четырем призывникам за подписью Сафиуллина.

— На сегодняшний день против меня ведется сфабрикованное расследование, — указал полковник в обращении в ФСБ. — Призывник из Кукморского района информировал меня: его заставили дать ложные показания по факту передачи мне денежных средств. Остальные призывники, как под шаблон, дают показания: «зашли к военному комиссару, сказали, что не хотим служить, как можно решить данный вопрос, а комиссар назвал сумму». Большинство [этих] призывников я не видел, не знал и даже ни разу в жизни не встречал...

Таким образом следственный комитет арского района республики хочет обвинить меня в коррупционных махинациях по выдаче незаконных билетов военных билетов. По версии Бурганова, в следователей есть и свой интерес — якобы в ходе проведенной им проверки вскрылось: один из незаконно выданных Сафиуллиным военников получил тот самый замначальника райотдела СК, что требовал — не вызывать на комиссию призывников с «белыми» билетами... Военком утверждает — информацию о всех выявленных им фактах он довел и до СК, и до Татвоенкомата. К слову, по его первому заявлению следователи 14 мая 2022-го возбудили первое дело против Сафиуллина, заподозрив его в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Я честно служил своему Отечеству, всегда занимал призовые — первые и вторые места по итогам службы, побеждал в российских конкурсах, имею награды руководства республики Татарстана, министра обороны, командующего ЦВО. Никакого имущества — ни дома, ни квартиры, ни автомобиля у меня нет. Прошу рассмотреть мое заявления и разобраться с фактами нарушений. Готов к сотрудничеству для установления объективной истины по всем изложенным обстоятельствам», — завершает свое письмо из СИЗО полковник.

Ответ на него он получил в конце апреля, причем за подписью ни проверяющего из ФСБ, а того же следователя управления по ЦВО, который занимался делом самого Бурганова... В этом письме указано, что обращение Бурганова пришло в военно-следственное управление из Следкома по РТ и главным доводом обращения является несогласие военкома с привлечением его к уголовной ответственности.

«Указанные Бургановым доводы нельзя признать обоснованными, так как они не только не основаны на каких-либо доказательствах, опровергающих доводы обвинения, но и полностью опровергаются добытыми в ходе следствия доказательствами», — пишет следователь, предлагая подождать результатов судебного процесса. Письмо, кстати, адресовано начальнику СИЗО-2 Казани с просьбой уведомить о содержании арестованного Бурганова.

Источники «Реального времени» уверяют — доводы обвиняемого в центральном аппарате Следкома по РТ были проверены и подтверждения не нашли. В частности, тот следователь, что якобы оформлял военник незаконно и через Сафиуллина, на деле нарушил лишь норму, о которой не знал — при переводе на службу в другой регион, необходимо встать на воинский учет заново, по месту жительства.

Осужденный капитан получил вольную

Напомним, поводом для масштабной проверки ситуации в военкомате послужила явка с повинной в мае 2022-го на тот момент уже бывшего сотрудника военкомата — капитана Сафиуллина. На фоне спецоперации и мобилизации парней с незаконными военниками стали вызывать в военкомат, и появились вопросы — на каких основаниях они вообще получили билеты... Парни бросились требовать деньги, Сафиуллин, как уверяют источники «РВ», поспешил покаяться.

Напомним, досудебное соглашение с силовиками предусматривает не только полное признание вины и подробные показания против всех соучастников преступлений, но и раскрытие новых, не известных ни следствию, ни операм эпизодов преступлений. «В случае Сафиуллина это соглашение выполнено на 350%!» — комментирует ситуацию знакомый с делом источник «Реального времени».

Эту информацию на днях Вахитовскому суду подтвердил и сам покаявшийся коррупционер, сообщив, что за месяцы под следствием смог вспомнить около 80 фамилий тех призывников, что получили военные билеты незаконно. Согласно обвинению, незаконные указания своего шефа начальник отдела военкомата выполнял, опасаясь, что в противном случае будет уволен.

Перед судом Сафиуллин предстал по обвинению в пяти эпизодах взятки с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 290 УК РФ), трех служебных подлогах (ч. 1 ст. 292 УК РФ) с фиктивными заявлениями об утере военников и мелком мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК) — получении денег под видом взятки уже после увольнения из военкомата в 2021 году.

Этот эпизод в решении Арского суда в отношении посредника и взяткодателя описан так: механизатор Шагидуллин узнает от знакомого Закирова о возможности «закрыть вопрос с призывом» сына за деньги и передает Закирову названную сумму в 150 тысяч рублей, тот при встрече вручает их Сафиуллину, не зная, что тот больше не служит в военкомате. Впрочем, чистый бланк военного билета (документ строгой отчетности), заверенный печатью военкомата у отставника имелся и в феврале 2022-го он оформил это удостоверение военнослужащего на имя сына Шагидуллина и передал его Закирову...

Фото: Максим Платонов

Дело рассматривалось Вахитовским судом в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. При таком порядке подсудимому грозило не более двух третей от максимального срока (каковой по ч. 3 ст. 290 УК составляет 8 лет колонии). Однако с учетом досудебного соглашения представитель Казанской военной прокуратуры запросил лишь 5 лет колонии общего режима со штрафом 80 тысяч рублей и лишением звания капитана.

Приговор оказался еще мягче — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Дополнительных наказаний суд решил не назначать.

Один из источников «Реального времени» комментируя эту историю, указывает на спорность квалификации по коррупционному преступлению. По его мнению, действия по торговле «дубликатами» военных билетов со стороны должностного лица военкомата можно трактовать и более мягко — мошенничество.

Между тем Сафиуллину в будущем предстоит как минимум еще два свидания с Фемидой — в качестве свидетеля по делу бывшего шефа и в роли обвиняемого. Источники «Реального времени» уверяют — в мае 2023-го военные следователи возбудили дела по 16 эпизодам «призывных» взяток по предварительному сговору группой лиц в период с 2014 года. В качестве получателей средств в этих делах фигурируют Бурганов и Сафиуллин... Остальные эпизоды пока находятся в разработке оперативников.

