В деле арестованного военкома двух районов Татарстана могут появиться новые эпизоды взяток

В СИЗО по обвинению в коррупции водворен военный комиссар Арского и Атнинского районов Татарстана полковник Алмаз Бурганов. Ему инкриминируют получение взятки в 130 тысяч рублей за выдачу призывнику военного билета в 2016 году, сообщили «Реальному времени» в УФСБ по РТ.

В СК ход расследования уголовного дела не комментируют.

По данным источников «Реального времени», показания против полковника Бурганова дал его бывший заместитель Фаниль Сафиуллин, написавший явку с повинной о том, что неоднократно выступал посредником при «продаже» военных билетов. Желание признаться у зама появилось в ходе весеннего призыва-2022, когда «покупателей» начали вызывать в военкомат в качестве будущих новобранцев, и обладатели купленных военников стали требовать от Сафиуллина деньги назад.

Проверка с участием оперативников экономической полиции показала: военные билеты «покупателям» выдавались путем фальсификации — от имени реального обладателя билета подавалось заявление на обмен ввиду утери либо кражи, а при оформлении нового билета в него вписывали любую нужную фамилию. За услугу брали 130—150 тысяч рублей.

«Уже выявлено не меньше трех десятков липовых военных билетов и возбуждено восемь уголовных дел в отношении призывников», — поясняет масштаб дела один из близких к силовикам источников «Реального времени».

В данный момент военком двух районов обвиняется лишь в одной взятке и находится в СИЗО. Такое решение по ходатайству сотрудников Следкома по РТ ранее вынес Арский райсуд. На прошлой неделе защита пыталась добиться отмены либо смягчения меры пресечения в апелляции, но Верховный суд Татарстан признал арест военкома законным.

Вину Бурганов не признает. Расследованием дела полковника и его бывшего зама в ранге майора занимаются военные следователи при оперативном сопровождении сотрудников отдела ФСБ по Казанскому военному гарнизону, делами против призывников — следователи регионального управления Следкома.

Ирина Плотникова