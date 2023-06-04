День в истории: поставили памятник Туполеву, придумали Пулитцеровскую премию, эмигрировал Бродский

Чем примечательна дата 4 июня?

Сегодня, 4 июня, Международный день невинных детей — жертв агрессии, в России — День крановщика. 4 июня в Казани открылся памятник Туполеву, вышел первый номер журнала «Крокодил», опубликован проект Конституции СССР 1977 года, Бродский эмигрировал из России, вручили Пулитцеровскую премию, была разогнана демонстрация на площади Тяньаньмэнь. Родились журналистка Динара Садретдинова, певица Ландыш Нигматжанова, поэт Аполлон Майков, дирижер Евгений Мравинский, актриса Анджелина Джоли. Умерли писатель Гариф Ахунов, пианистка Елена Гнесина, певец Эдуард Хиль. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Туполеву поставили памятник

4 июня 1976 года родилась Динара Садретдинова, актриса, певица и ведущая программы «Мусульмане» на телеканале «Россия». Является заслуженной артисткой Республики Татарстан, Республики Дагестан и Карачаево-Черкесии. В 2010 году она вошла в число шести лучших журналисток исламского мира.

4 июня 1984 года родилась певица Ландыш Нигматжанова. Стартом ее карьеры послужила победа на местной «Фабрике звезд» в первом сезоне. Нигматжанова известна хитами «Сөю» и «Ак болытлар». В этом году ей присвоили звание заслуженной артистки Башкирии.

4 июня 2014 года открыли памятник выдающемуся советскому авиаконструктору Андрею Туполеву, он установлен на пересечении улиц Декабристов, Гагарина и Королева. Туполев разработал множество самолетов, в том числе стратегический бомбардировщик Ту-95 и первый в мире сверхзвуковой авиалайнер Ту-144.

Фото idel-tat.ru

4 июня 2000 года умер писатель Гариф Ахунов. Самый плодотворный период его литературного творчества пришелся на время проживания в городе нефтяников Альметьевске. Здесь он написал роман «Клад», повествующий о жизни нефтяников, по которому позже был снят фильм.

4 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что жители казанского поселка Вознесенское несколько лет добиваются капитального ремонта центральной улицы, которая давно пришла в аварийное состояние. Проблему усугубляет отсутствие тротуаров и уличного освещения на основной магистрали жилого массива.

Фото: предоставлено жителями ж/м Вознесенское

Рождение «Крокодила»



4 июня 1922 года вышел первый номер журнала «Крокодил». Несмотря на цензуру, он быстро завоевал популярность и смог предоставить платформу для некоторой критики советского режима. Однако эта критика часто была завуалирована или закодирована в юморе и сатире, чтобы избежать прямой конфронтации с властями. Последний номер «Крокодила» вышел в 2008 году, но его наследие как ключевого издания советской сатиры живет до сих пор.

4 июня 1977 года был опубликован проект Конституции СССР — для всенародного обсуждения. Предыдущий главный документ страны был принят в 1936 году. Новый же назвали «конституцией развитого социализма». Проект обсуждался и дорабатывался в течение нескольких месяцев, прежде чем был принят Верховным Советом 7 октября 1977 года.

4 июня 1972 года Иосиф Бродский эмигрировал из России, будучи вынужден покинуть страну из-за политического давления со стороны властей. В конце концов он поселился в Соединенных Штатах, где продолжал писать стихи, преподавал русскую литературу в нескольких университетах, а также работал приглашенным профессором. Кроме того, Бродский начал публиковать эссе — на английском языке. Он стал гражданином США в 1977 году и в 1987 году был удостоен Нобелевской премии.

Источник wikipedia.org

Первая Пулитцеровская



4 июня 1917 года состоялась первая церемония вручения Пулитцеровской премии в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Она была учреждена Джозефом Пулитцером, венгерско-американским журналистом и издателем, который завещал два миллиона долларов на создание Школы журналистики Колумбийского университета и финансирование премии, которая стала одной из самых престижных наград в мире журналистики, литературы и музыки. Она, в частности, вручалась Эрнесту Хемингуэю, Уильяму Фолкнеру, Бобу Дилану.

4 июня 1989 года — дата подавления студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Смерть прежнего генерального секретаря Коммунистической партии вызвала протесты студентов и представителей интеллигенции, призывающих к большей политической свободе и прекращению коррупции. Протесты быстро распространились и завершились оккупацией площади Тяньаньмэнь десятками тысяч демонстрантов.