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Бездомных собак приговорили к эвтаназии? / «Реальное время Live»

11:00, 02.06.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Бездомных собак приговорили к эвтаназии? / «Реальное время Live»

Госдума в первом чтении одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Теперь регионы смогут сами вводить порядок организации работы с животными без владельцев. Каждый регион определит это после обсуждения с общественностью. Сегодня мы поговорим о поправках к федеральному закону «Об ответственном отношении к животным», так называемой гуманной эвтаназии и создании в регионах России дог-френдли среды с Дарьей Раек, менеджером по развитию дог-френдли среды в Татарстане, и ее собакой Пушей в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:41
    Надо отдельный бюджет как то выделить бездомным животным.
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