Бездомных собак приговорили к эвтаназии? / «Реальное время Live»
Госдума в первом чтении одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Теперь регионы смогут сами вводить порядок организации работы с животными без владельцев. Каждый регион определит это после обсуждения с общественностью. Сегодня мы поговорим о поправках к федеральному закону «Об ответственном отношении к животным», так называемой гуманной эвтаназии и создании в регионах России дог-френдли среды с Дарьей Раек, менеджером по развитию дог-френдли среды в Татарстане, и ее собакой Пушей в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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