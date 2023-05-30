В Казани торжественно открылся дизайн-центр Dantone Home

Вечеринка по случаю официальной презентации уникального мебельного дизайн-центра прошла на приподнятой ноте

Фото: Динар Фатыхов

Закрытой светской вечеринкой ознаменовалось открытие бутика мебели и предметов интерьера Dantone Home. Казанский бомонд оценил стильные и изысканные интерьеры, разместившиеся на трех этажах шоурума. Гостям был предложен фуршет, увлекательные мастер-классы, а СЕО Dantone Home Сергей Воронов рассказал нашему изданию о том, как новому бренду работается в Казани и что он предлагает взыскательной казанской публике.

Российский бренд с европейским шармом

В центре Казани, на улице Карла Маркса прошла закрытая светская вечеринка, посвященная торжественному открытию дизайн-центра мебели и декора, трехуровневого шоурума Dantone Home. Этот отечественный бренд представляет мебель для дома и предметы интерьера премиального сегмента.

В выставочных интерьерах дизайн-центра прошли мастер-классы для гостей

Для гостей организаторы приготовили четыре мастер-класса. Шеф-повар D&A Catering Денис Жабин показал мастер-класс по изготовлению мороженого с ликером. Стилист Исмаил Сафиулов продемонстрировал лайфхаки по организации пространства в гардеробе. Выпускница Австрийской высшей школы этикета Екатерина Мосолова поделилась секретами гостевого этикета. А сомелье, владелец бара «Жизнь» Ринат Аслямов провел увлекательный мастер-класс «Колесо вкуса». Кульминацией вечера стал розыгрыш главного приза — сертификата на покупку мебели на 100 тысяч рублей.

Компания Dantone Home работает с 2015 года. Несмотря на название, намекающее на европейские корни, это российский бренд. Его основатели делятся секретом: есть две версии происхождения названия. Одна — легендарная, вторая — реальная. Искушенный знаток истории помнит деятеля Французской революции конца XVIII века Жоржа Дантона. Вот и название бренда, по легендарной версии, намекает на то, что его продукции не чужда европейская изысканность, и при этом делает революцию на российском рынке мебели и интерьерного дизайна. Ведь компания производит мебель ничуть не уступающую мировым стандартам по дизайну и качеству. Но в действительности все просто: основателя бренда зовут Антон Долотин. Из этого имени и первой буквы фамилии и составили эффектное название.

«Казань оправдала все наши ожидания!»

В России открыто уже 7 шоурумов бренда, сейчас готовится распахнуть двери восьмой — в Краснодаре. И еще один бутик с недавних пор работает в Дубае. Говоря о том, как принималось решение открыться и в Казани, Сергей Воронов, СЕО Dantone Home, рассказывает нашему изданию:

— Анализируя рынок, мы понимали огромный потенциал Казани, причем во всех сегментах. Здесь присутствуют практически все федеральные игроки. Поэтому наше открытие здесь было закономерным шагом. Тем более что мы проводили аналитику наших онлайн-продаж, и в ней Татарстан уверенно стоял на вершине лидерского рейтинга. И Казань оправдывает наши ожидания! Даже несмотря на то, что мы открылись здесь в начале февраля 2022 года. И вот что мы увидели: с февраля по апрель люди фиксировали свои средства, в том числе покупали предметы домашней обстановки, и мы увидели всплеск интереса к своей продукции. В следующие пару месяцев мы наблюдали определенное падение, а в сентябре началось некое перераспределение покупателей. Так что первый год нашей работы был непростой. Но, невзирая на это все, Казань оправдала все наши ожидания. Первый год работы прошел один в один с бизнес-планом! Но в рознице есть золотое правило: «Смотри, начиная со второго года работы магазина». Надеюсь, все будет хорошо.

«Первый год работы прошел один в один с бизнес-планом». Реклама. ООО «ДХТ»

«Многие дизайнеры поняли, что в России тоже бывает красивая, классная мебель, которая здорово выглядит!»

Бренд продает российский продукт: такой была изначальная идея организации этого бизнеса, которая возникла в 2014 году — именно тогда впервые стало громко звучать слово «импортозамещение». На сегодняшний день порядка 70% всего ассортимента бутиков Dantone Home изготовлено в нашей стране. К разработкам коллекций c самого начала привлекались как российские дизайнеры, так и специалисты из-за рубежа: британец Джеймс Патерсон, швейцарец Дэвид Джерелли, итальянец Рикардо Джованетти.

В бутиках работают опытные дизайнеры, которые помогут покупателю создать свой уникальный интерьер. Предметы мебели можно кастомизировать под себя, ведь каждый диван, каждое кресло доступно к заказу в самых разнообразных фактурах и расцветках обивки.

Ключевой ассортимент интерьерного бутика — мебель

Ключевой ассортимент магазина — все-таки мебель: мягкая, корпусная, стулья, гардеробы. С недавних пор в каталогах и шоурумах появились кухни. И все это сделано в России. А вот комплиментарные предметы интерьера — ковры, светильники, декор, кашпо — импортная составляющая, которая создает мозаику изысканного дизайна. До 2022 года импорт шел из 19 стран мира, начиная от Великобритании, заканчивая Вьетнамом. Сейчас больших изменений не произошло, за исключением того, что в бутиках перестали появляться предметы британских, бельгийских, польских брендов. Их, по словам Сергея Воронова, было не так много, но определенная ротация внутри импортного портфеля произошла: усилилась работа по азиатскому направлению.

— И за это время многие дизайнеры поняли, что в России тоже бывает красивая, классная мебель, которая здорово выглядит! — говорит СЕО Dantone Home. — Хотя мы видели определенный скепсис на эту тему, когда компания только еще появилась. Но это была наша осознанная стратегия: пометка «сделано в России» всегда была у нас на первом плане. В результате нам даже наши конкуренты говорили: «Мы даже подумать не могли, что эта мебель производится в нашей стране». Плюс ко всему, за нас начали голосовать рублем. Смотрите сами: итальянский диван, который раньше стоил 200 тысяч рублей, по итогам известных событий подорожал до 800 тысяч. Аналог в нашем бутике можно купить за 150 тысяч. При этом мы увидели, что многие состоятельные, рационально мыслящие люди начали внимательно относиться к ценникам и не склонны переплачивать, если можно отыскать то же качество и ничуть не менее классные вещи за более разумные деньги!



1 / 49 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Анна Сейтумерова

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова

Анна Сейтумерова