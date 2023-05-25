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Редактор РВ в «Миротворце», поиски главкома Залужного, истребители для Украины

22:50, 25.05.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Редактор РВ в «Миротворце», поиски главкома Залужного, истребители для Украины

Глава digital-редакции «Реального времени» Артем Гафаров оказался первым журналистом из Татарстана, которого внесли в украинскую интернет-базу «Миротворец». Что это такое и чем грозит? Подробнее о новостях спецоперации, продолжающихся словах об украинском контрнаступлении, поставках ВСУ самолетов F-16, слухе о ранении главы украинской военной разведки Кирилла Буданова на Донбассе и командующего ВСУ Валерия Залужного — в новом выпуске посвященного СВО обзора «Реальное время Live».

"Реальное время"
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