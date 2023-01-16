ПАО «КАМАЗ» консолидировало 100% долей бывшего совместного предприятия с Daimler

КАМАЗ консолидировал 100% долей бывшего совместного предприятия с Daimler (ООО «ДК Рус»), которое управляет сборкой и дистрибуцией среднетоннажных грузовиков «Компас» и заводом каркасов кабин в Набережных Челнах. Об этом пишет «Интерфакс».

Совместное предприятие, которым российский и германский автопроизводители владели на паритетной основе, 13 января перешло под единоличный контроль КАМАЗа, а незадолго до этого было переименовано в ООО «Тракс Восток Рус» (ТВР). Компания с июля прошлого года является официальным дистрибьютором среднетоннажников «Компас», которые собираются в Набережных Челнах на компонентной базе китайского JAC.

— Переименование в «Тракс Восток Рус» не влияет на отношения с клиентами, поставщиками и партнерами дистрибьютора среднетоннажных грузовых автомобилей «Компас», — написано на сайте ООО «ТВР».

На сайте уточняется, что присоединение позволило оптимизировать производственные процессы на заводе компании, а также добиться оптимального сценария развития компании «ДК РУС» на российском рынке в новых реалиях.

Фото: realnoevremya.ru

ТВР сейчас располагает двумя заводами в Набережных Челнах: по крупноузловой сборке автомобилей, где с 2010 г. собирались модели Fuso Canter; и по производству каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и КАМАЗ — завод был запущен весной 2019 года.

Напомним, после начала спецоперация немецкий концерн Daimler Truck AG решил приостановить операции в России. При этом ей принадлежит 15% акций ПАО.

Отметим, что КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей в 2023 году.

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Айрат Назипов