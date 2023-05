День в истории: Сабантуй — городской праздник, советские ракеты — самые большие ракеты

Чем примечательна дата 20 мая?

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 20 мая, в России отмечается День Волги. В этот день в Казани впервые официально провели Сабантуй, «Кожсуррогат» стал «Искожем», Билл Хейли выпустил сингл Rock Around the Clock, в СССР решили создать баллистическую ракету межконтинентальной дальности, была подписана Метрическая конвенция. Родились актер Айдар Хафиз, музыковед Земфира Сайдашева, художник-живописец и скульптор Александр Дейнека, генетик, лауреат Нобелевской премии Эдвард Льюисю Умерли актер Олег Янковский, телеведущая Валентина Леонтьева, клавишник The Doors Рэй Манзарек. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Гольф на Займище

20 мая 1911 года в Казани впервые отметили Сабантуй как официальный татарский праздник. На площади проводились состязания велосипедистов, в беге, национальной борьбе. Мероприятие началось в девять утра и продолжалось до пяти вечера. Народ пел песни, а военный оркестр по просьбе организаторов мероприятия исполнил «мусульманские мелодии». Одни уверяют, что собралось около пяти тысяч человек, другие говорят о 20—25 тысячах. Праздник также был записан на кинематографическую ленту.

Строительство предприятия «Кожсуррогат». Фото: 100tatarstan.100tatarstan.ru

20 мая 1938 года «Кожсуррогат», специализирующийся на выпуске обувных и технических картонов, синтетических пленочных материалов, стал заводом искусственных кож «Искож». Здесь впервые в СССР начали серийное производство заменителя натуральной кожи — стелечного картона С-1. Также был открыт новый цех по выработке обувного картона.

20 мая 1938 года родилась музыковед, первый доктор искусствоведения в истории Казанской государственной консерватории Земфира Сайдашева. В семь лет параллельно со школой посещала занятия по классу фортепиано, а через десять лет поступила в музыкальное училище на теоретико-композиторский факультет. Сайдашева — редкий пример автора, активно пишущего и о высоких жанрах, и о песенных образцах татарской эстрады. В этом году ее номинировали на премию имени Тукая.

Фото: saydash.tatmuseum.ru

20 мая 1943 года родился Айдар Хафиз. Актер Камаловского театра он также успел потрудиться и в других должностях: в ДК имени Ленина был режиссером, в театре кукол — администратором, в филармонии — мастером художественного слова. Но с 1978 года до смерти в 2020-м вновь служил Камаловскому.

20 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что госэкспертиза, проведенная на берегу Волги в районе Займища, дала добро на работы по засыпке акватории Куйбышевского водохранилища. Здесь идет строительство второго в Казани гольф-клуба «Басу», которое ведет компания, учрежденная АО «Связьинвестнефтехим». Территория расположена на месте выявленных объектов археологического наследия — стоянок, датируемых эпохой финальной бронзы. Тем не менее эксперты сделали вывод, что это не повредит древним памятникам.



Фото: activatica.org

Создать «Семерку»!

20 мая 1899 года родился советский художник-живописец и скульптор Александр Дейнека. Еще в детстве у него появилось два непохожих интереса — живопись и техника. Через несколько лет он получил художественное образование в Харьковском художественном училище. Дейнека — пионер соцреализма: в частности, он автор первого советского монументального полотна «Оборона Петрограда», активный иллюстратор книг и журналов, автор «Окон ТАСС».



20 мая 1954 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял посстановление о создании баллистической ракеты межконтинентальной дальности. Впоследствии она получила название Р-7 или просто «Семерка». Она была крупнейшей ракетой в мире и вторая межконтинентальной на вооружении, после американской SM-65D Atlas,

Фото: Yuriy Lapitskiy/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

И у них — метр, и у нас



20 мая 1875 года в Париже на дипломатическом конференции с участием полномочных представителей 20 государств была подписана Метрическая конвенция. Со стороны России ее подписал советник посольства Григорий Окунев от имени императора Александра II. Конвенция обеспечило единство метрологических стандартов в разных странах.

20 мая 1954 года группа уроженца Мичигана Билла Хейли выпустила сингл Rock Around the Clock. Термина «рок-н-ролл» в современном его значении еще не существовало, сингл был обозначен на пластинке как «фокстрот». Настоящий успех к песне пришел после выхода фильма «Школьные джунгли» в 1955 году, в котором сингл был использован в качестве музыкальной заставки. Согласно «Книге рекордов Гиннесса», Rock Around the Clock является самым продаваемым синглом в истории поп-музыки после White Christmas Бинга Кросби.