Центр гольфа под Казанью построят на объекте археологического наследия

Строительство второй площадки для гольфа требует засыпки участка Волги

Фото: Максим Платонов

Госэкспертиза, проведенная на берегу Волги в районе Займища, дала «добро» на работы по засыпке акватории Куйбышевского водохранилища. Здесь идет строительство второго в Казани гольф-клуба «Басу», которое ведет компания, учрежденная АО «Связьинвестнефтехим». Территория расположена на месте выявленных объектов археологического наследия — стоянок, датируемых эпохой финальной бронзы. Тем не менее эксперты делают вывод, что это не повредит древним памятникам.

Засыпка Волги «приведет к консервации культурного слоя»

В Татарстане получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на проведение земляных, мелиоративных и хозяйственных работ на берегу Волги — между Займищем и Куземетьево. Проект предполагает засыпку реки для увеличения площади «под благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе Волжских полей Кировского района г. Казани». Вся эта территория относится к федеральной собственности. Площадь искусственного земельного участка составит почти 6,9 га, намывать «новую сушу» будут в четырех местах.

Камень и щебень для берегоукрепления доставят баржами и разгрузят с помощью плавучих кранов, песок — плавсрествами в навигационный период и самосвалами. Для завоза материалов на площадку предусмотрено устройство подъездных дорог общей длиной более 3,8 тыс. км и шириной 7 м с покрытием из железобетонных плит с улиц Путейской и Причальной.



Красным отмечены зоны, которые предстоит засыпать. Фото kazanreporter.ru

Земельные участки, на которых ведутся работы, расположены в границах выявленных объектов культурного (археологического) наследия — «Займищенская стоянка IIIА», «Куземетьевская стоянка III», «Приказанская культура (II т. до н. э.)». В прошлом году, по заказу ООО «Первое строительное управление», была проведена археологическая разведка на площади 164,6 га — заложили 81 шурф и произвели 51 зачистку почвы. В большинстве из раскопок ничего не обнаружили, но кое-где нашли кости (предположительно на месте древнего кладбища), фрагменты керамики, гвозди, часть фаянсовой тарелки, венчик и другие артефакты, относящиеся к Займищенской и Куземетьевским стоянкам.

На большинстве участков, где будут осуществляться работы, культурный слой не выявлен. Как говорится в акте ГИКЭ, древние памятники сейчас располагаются на территории, затопленной Куйбышевским водохранилищем. А по поводу тех участков, которые все же попадут под засыпку, экспертиза делает вывод, что это «приведет к консервации культурного слоя, объектов и артефактов».

В акте ГИКЭ отмечено, что новая территория предназначена «для строительства общественных рекреационных зон отдыха населения». Фото: activatica.org

Под крылом СИНХ

В акте ГИКЭ отмечено, что новая территория предназначена «для строительства общественных рекреационных зон отдыха населения». «Реальное время» поинтересовалось у заказчика экспертизы, компании «Первое строительное управление», что конкретно под этим имеется в виду? Однако на момент публикации ответ на наш запрос не пришел.

Вместе с тем известно, что в этом месте строится центр развития гольфа «Басу», для расширения территории которого планировалось засыпать часть акватории Волги. Площадь этого намыва совпадает с размером искусственно создаваемого участка, о котором идет речь в госэкспертизе. Там же упоминается о будущем хозяйственном освоении 16,7 га прибрежной территории.



Вместе с тем известно, что в этом месте строится центр развития гольфа «Басу», для расширения территории которого планировалось засыпать часть акватории Волги.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов анонсировал, что гольф-центр площадью почти 100 гектаров будет готов к открытию уже в этом году. Помимо самого здания академии здесь будет 18 лунок, административно-бытовой и хозяйственный корпуса, два круглогодичных гольф-симулятора, раздевалки, тренажерный зал и прочие объекты инфраструктуры, которые могут ежедневно посещать до 500 человек. Леонов рассказал, что в «Басу», помимо профессионалов, будут заниматься и юные спортсмены.

В 2021-м республиканское Минземимущество создало АНО «Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «Басу», которому передало участок на берегу Волги. Возводит объект ООО «Первое строительное управление» (ПСУ).



Президент ассоциации гольфа РТ Тимур Зайнутдинов — зять главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, который специализируется на намыве суши, и построил первый гольф-клуб «Свияжские холмы».

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, соучредителями компании являются АО «Связьинвестнефтехим» (72,56% УК) и ООО «Инвестнефтехим» ( 27,44% УК), последний в свою очередь на 97,95% принадлежит тому же СИНХу. Заместителем директора ПСУ является президент ассоциации гольфа Татарстана Тимур Зайнутдинов, он же — зять главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, который, можно сказать, специализируется на намыве суши в водной акватории, а также строил первый в республике гольф-клуб «Свияжские холмы».

Интересно, что в конце апреля, по данным того же СПАРКа, ПСУ стало заказчиком госконтракта на сумму более 32 млн рублей на земляные работы и работы по расчистке территории.



Эпоха финальной бронзы

Против засыпки Волги и вырубки прибрежного леса выступают экологи и местные жители, которым после начала строительства «Басу» перекрыли выход к реке. Завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова считает, что очередной гидронамыв на Волге нанесет ей непоправимый ущерб.

В конце нынешнего апреля в Казани прошли общественные слушания по проекту, которые собрали полный актовый зал КЦ «Московский». Несмотря на протесты активистов слушания были объявлены состоявшимися, работу на объекте продолжили. В качестве компенсации ущерба природе застройщик должен высадить порядка 2,5 тыс. деревьев и кустарников и выпустить в реку более 1,5 млн мальков стерляди и сазана.

Что касается культурного наследия, то строительство ведется в населенных пунктах, которые упоминаются в письменных источниках XVI—XVII веков и отмечены на картографических планах XVIII века. Деревня Куземетьево, вероятно, относится ко времени не позже Казанского ханства (Хуҗәхмәт (Хуҗәхмәтавылы), искаженное Кеземетево, Кеземетьево, Кузиметева, Кузметево), с ней связан эпиграфический памятник XVI века. В писцовых книгах 1565—1568 годов упоминается как «пустошь Кеземетева на озере на Кеземетеве на оборочной» пашни пер. 10 четв., зарослей и дубрав пашенных 12 десятин в поле, а в дву потому ж» сена 50 колен, леса «пашенного» 6 десятин… и пустошь Кеземетева отделена была в поместье окольничему Михаилу же Лыкову». В 1603 году в деревне имелось 10 дворов, два из которых были пустые. В 1646 году крестьянских дворов стало 13, бобыльских три, жили в деревне Кеземетеве 75 человек.

Против засыпки Волги и вырубки прибрежного леса выступают местные жители, которым после начала строительства «Басу» перекрыли выход к реке. Фото: activatica.org

Деревня Займище встречается в Писцовой книге Казанского уезда 1647—1656 годов как «деревня Займище на озере Коземетеве. По мере пашни полсема длинника, девять поперечников с третью, итого шестьдесят одна десятина без трети в поле, а в дву по тому ж.».

В археологическом отношении «Займищенская стоянка IIIА» датируется XIV—IX вв. до н. э., эпохой неолита, финальной бронзы, маклашеевской археологической культурой и XVII—XIX вв. н. э., позднее средневековье — новое время. Культурный слой XIV—IX вв. до н. э. представлен различными по характеристикам прослойками, мощность культурного слоя достигает до 20 см. Культурный слой XVII—XIX вв. достигает до 63 см.

«Куземетьевская стоянка III» и «Приказанская культура (II т. до н. э.)» датируются XIV—IX вв. до н. э., принадлежат к маклашеевской археологической культуре, эпохе финальной бронзы. Культурный слой представлен серой плотной супесью, темно-серой плотной супесью, общей мощностью до 41 см.