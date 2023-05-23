«Это ужас какой-то, дышать нечем»: коммунальные беды Среднего Девятова

Жители села в Лаишевском районе несколько лет добиваются ремонта очистных и системы канализации

Фото: предоставлено жителями

С просьбой помочь с решением давней проблемы в редакцию «Реального времени» обратились жители села Среднее Девятово Лаишевского района. Уже несколько лет они пытаются добиться решения вопроса с ремонтом системы канализации. Изношенные сети многоквартирных домов не справляются с нагрузкой, стоки переполняют колодцы и текут по улицам. В исполкоме района признают, что инженерным коммуникациям в домах требуется капитальный ремонт. Пока же обещают избавить сельчан от ужасающего запаха при помощи других мер. В проблеме разбирался корреспондент «Реального времени».

О свежем воздухе остается только мечтать

Уже больше 30 лет жители домов по улицам Новой и Сергеева в селе Среднее Девятово Лаишевского района вынуждены дышать испарениями из переполненной канализационной системы. Проблема не только в зловонии — стоки переполняют колодцы и текут по улицам, подступая к жилым домам и недавно благоустроенной детской площадке.

Во все инстанции обращался с этой проблемой бывший житель Казани, главный тренер баскетбольного клуба инвалидов на колясках «Крылья Барса» Сергей Чистов. В Среднем Девятове он с семьей проживает с 2020 года. Рассказывает, что переехать из шумного города в сельскую местность, где всегда свежий воздух, рядом лес и река, было давней заветной мечтой. Искали такое место почти год — село буквально в 40 минутах езды от Казани подошло по всем параметрам. Покупали дом зимой, поэтому никаких запахов не почувствовали, зато со сходом снега и наступлением тепла обилие дурных ароматов ощутили сполна, рассказал мужчина:

— В 30 метрах от дороги находится канализационный люк, куда поступают стоки с двух домов — в каждом по 16 квартир, а потом все это напрямую вытекает на улицу. Первые годы пытались решить этот вопрос с местными властями, но те ничего сделать не могут — его район должен решать. В прошлом году как-то все подсохло, и мы даже подзабыли о проблеме, а этой весной разлилось прямо до забора. На улице Сергеева эти потоки подступили к детской площадке: с одной стороны ограждения стоят горки с песочницей, с другой — все эти фекалии текут. Это зловоние — ужас какой-то, дышать нечем. XXI век на дворе.

Чистов неоднократно писал письма в адрес районных властей с просьбой решить вопрос, пока он не превратился в экологическое бедствие, отправлял фотографии в подтверждение своих слов. В первых числах мая на месте побывала комиссия от администрации Лаишевского района, рассказывает Чистов, чиновники пообещали, что до 10 мая вопрос будет решен:



— Мы дождались этой даты, естественно, ничего не изменилось. Пишу снова. Мне отвечают: «Что вы нам пишете? Вопрос решен, приезжала комиссия». Я им свежие фото отправляю. Но, я думаю, это бесполезно. Я в свое время куда только не обращался, фотографировал. В итоге дали предписание главе сельсовета, вызвали машину, откачали, но этого хватило буквально на один день.

Без капремонта — более 60 лет

Как рассказывают старожилы села, проблеме более 30 лет. В Среднем Девятове помимо привычных сельских деревянных домов и коттеджей есть четыре многоквартирных двухэтажных дома, которые были построены еще в начале 60-х годов. С тех времен действует в населенном пункте и водопроводно-канализационная сеть.

Если сами дома еще приводили в надлежащий вид, то их инженерные коммуникации за все эти годы ни разу не видели капитального ремонта. Естественно, сети обветшали, забились и сегодня не справляются с нагрузкой.

— Я говорю от всех наших жителей, всего народа, что проживает здесь. Эти сети столько лет уже служат, неудивительно, что все это «добро» в итоге вытекает наружу и течет по улицам — по всему селу стоит страшная вонь. В одном из домов стоки вообще вытекают в подвал, у одного из соседей все содержимое канализации течет по участку. И никому до этого дела нет, никто за этим не следит — ни председатель наш, ни районные власти. Толку от обращений нет. Откачают стоки в двух-трех колодцах, вроде сверху какое-то время не течет — вот и все их решение. А потом история повторяется — из года в год у нас творится такое безобразие! — возмущается еще одна жительница села.

— Что интересно, село с такой хорошей историей, здесь проводятся большие народные праздники, День родника, на который приезжают гости со всей республики, а вот на многолетнюю проблему местных жителей чиновники внимания не обращают. Не понимаю этого. Вечером из дома из-за нестерпимой вони просто не выйти. А начнется жара — что тогда здесь будет творится? — переживает Сергей Чистов.

«По срокам и суммам капремонта говорить рано»

Среднее Девятово — село с многовековой историей, которое было основано еще во второй половине XVI века помещиком Федором Змеевым. Затем по наследству перешло его сыну — Девятому (Никите) Федоровичу, от его имени и пошло название поселения. В конце XIX века усадьбу приобрел казанский купец первой гильдии Павел Щетинкин. Сегодня в Среднем Девятове, которое находится в 17 км от Лаишево, проживают около 800 человек, действуют Дом культуры, библиотека, школа и детский сад. Главной достопримечательностью села считается родник, освященный в честь Николая Чудотворца, набрать воду из которого приезжают жители разных районов Татарстана.

С просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, какие меры будут приняты для решения проблемы, «Реальное время» обратилось к руководству Лаишевского района.

— По Среднедевятовскому сельскому поселению было два обращения относительно канализации. Одно обращение по поводу затопления детской площадки — вопрос был закрыт 8 мая, прочистили, откачали. Второй вопрос — угроза подтопления жилых домов, работы запланированы, будет заглушен колодец, — сообщил нашему изданию замруководителя исполкома по вопросам ЖКХ Артем Солягин.

При этом в исполкоме признают, что это временные меры, а чтобы решить проблему в целом — нужен серьезный подход: «Инженерные сети обветшали, требуется капитальный ремонт, пока по срокам и суммам говорить рано. Необходимо подготовить смету».

Однако на вопрос, даны ли руководством района поручения по подготовке необходимых расчетов и проектно-сметной документации, издание получило довольно расплывчатый ответ: «Сейчас первоочередная задача — устранить проблему».

Один из вариантов решения проблемы, за который взялась комиссия, — заливка бетоном, поделился Сергей Чистов. Эта мера, по мнению властей, предотвратит попадание стоков на поверхность и позволит избежать экологической катастрофы. Сначала все содержимое колодца собираются откачать, после чего колодец наполнят жидким бетоном.

Сами стоки направят для слива в большую выгребную яму, откуда их обещают откачивать на регулярной основе. Правда, и эта яма находится всего в полусотне метров от жилых домов и ничем не прикрыта, сетуют местные жители.

К моменту выхода материала, среднедевятовцы сообщили, что район прислал две машины. Одна откачала воду из переполненного колодца, другая — залила его бетоном. Надолго ли эти меры избавят жителей села от проблемы — покажет время.