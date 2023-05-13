Владимир Калистратов: «Большинство клиник переключились на новые пути поставок»

Эксперт — о проблемах адаптации частной медицины Татарстана в условиях антироссийских санкций

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Сегодня в России работают около 100 тысяч частных медицинских организаций и примерно 2 тысячи из них — в Татарстане. По словам участников этого рынка, сложности, которые принес с собой минувший год, послужили адаптацией к работе в новых экономических и геополитических условиях. Наибольшее влияние антироссийских санкций ощутили диагностические центры, а также клиники узкого профиля или с высокотехнологичным медицинским оборудованием, которые больше остальных зависели от зарубежных поставщиков. Об этих и других проблемах отрасли, а также альтернативах их решения в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает директор Союза «Республиканское объединение частных медицинских клиник ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР», председатель Комитета по внебюджетной медицине и общественному здоровью при ТПП Татарстана, кандидат медицинских наук Владимир Калистратов.

Удар по стоматологам, офтальмологам и лабораторным диагностам

Несмотря на все потрясения, которые происходили в экономической и политической жизни нашей страны, минувший год для сферы частных медицинских услуг был своего рода «испытательным сроком». Это был период адаптации к антироссийским санкциям и последствиям пандемии коронавируса. Думаю, что именно эти два потока проблем стали значимыми для коммерческой медицины.

Сегодня в Татарстане негосударственный сектор медицины — это почти 2 тысячи медицинских организаций, в число которых входят и ведомственные, действующие, например, на базе промышленных предприятий. Наш союз оказывает всем обратившимся информационную поддержку, в том числе связанную с вопросами аккредитации медицинской деятельности, проверок, качества и безопасности медицинской помощи, обсуждений наиболее актуальных вопросов как частной, так и государственной сферы медицинских услуг, страхованию профессиональной ответственности медицинских работников. Как эксперты наши участники привлекаются к обсуждению и оценке готовящихся и готовых законов и законотворческих инициатив.

Говоря о проблемах, связанных с вводом мировых ограничений в отношении России, следует отметить их, прежде всего, системный характер. В первую очередь санкции оказали влияние на медицинские организации узкого профиля: стоматология, офтальмология, лабораторная диагностика, реабилитация и высокотехнологичные клиники.

Фото: kazan.stom-firms.ru

Эти организации более других насыщены медицинской техникой и расходными материалами зарубежного производства. Техника, какой бы качественной и современной ни была, требует регулярного и своевременного обновления, постпродажного обслуживания. С этим как раз и стали возникать сложности после введения массовых санкций, и касаются они тех частных медицинских организаций, где доля импортной составляющей была довольно высока.

Вторая составляющая проблем — расходные материалы. Здесь возникло нарушение традиционных логистических цепочек, а те запасы материалов, что еще имелись, постепенно начали оскудевать. Тем не менее адаптация наступила и большинство клиник переключились на новые пути поставок, кто-то еще не исчерпал свой имевшийся запас средств.

Третья составляющая — ремонт импортной медицинской техники. Ресурс ее использования небесконечный, и даже качественное зарубежное оборудование может ломаться, выходить из строя. А это увеличивает риски и прежде всего может сказаться на качестве и безопасности медицинской помощи. Мы не можем это игнорировать.

«Острота проблем почти снята»

Поначалу многие клиники, где интенсивно используется импортная техника, думали, что ситуация резко ухудшится. Но результаты опроса среди организаций говорят об ином. Практически все приспособились, и острота проблем почти снята. Сформированы или формируются новые логистические цепочки, которые позволяют пополнять запасы расходных материалов и поддерживать технику на работоспособном уровне. Разумеется, это не говорит о том, что проблем нет. Проблемы и их решение — это постоянная часть нашей работы, это постоянный подъем в гору.

Фото: Василий Иванов

Прошлой весной с вопросами адаптации к новым условиям столкнулся не только медицинский бизнес, но и сами власти — в плане оказываемой этой отрасли здравоохранения господдержки. Существенную помощь предприятиям МСП, в том числе нашему союзу, оказала Торгово-промышленная палата Татарстана.

Говорить о том, какие потери понесла в целом частная медицина в прошлом году, мы не можем — такой статистики нет, и вопрос еще в том, будет ли эта оценка правильной и корректной, если ее консолидировать в отношении потерь. Во-первых, объемы и масштабы деятельности медорганизаций сильно отличаются друг от друга. К примеру, для крупной многопрофильной клиники снижение доходов за 2022 год может составлять всего 3—5%, а у небольших организаций и частных кабинетов этот показатель может быть более значительным. Потери есть, но возможность их восполнить велика — в этом мы полагаемся опять же на результаты опроса.



Поговорим о репутации. В более уязвимом положении для общественного мнения находятся узкоспециализированные клиники. Любая необоснованная жалоба со стороны пациента, к тому же растиражированная в СМИ или социальных сетях, может серьезно дискредитировать деятельность этой организации, нанести непоправимый урон ее репутации, которую восстановить будет очень непросто.

Стоимость услуг пошла вверх

Как все эти моменты отразились на ценообразовании? Конечно, в какой-то степени стоимость услуг частной медицины пошла вверх. Но этого и не могло не произойти, поскольку выросли затраты и самих клиник. К тому же период адаптации к работе в новых условиях еще идет, и те каналы, которые уже установились, требуют стабилизации и мониторинга. Должно пройти какое-то время, чтобы оценить тот или иной источник поставок.

Все же по работе с бизнесом, на мой взгляд, взаимодействие начали налаживать. В части господдержки бизнеса это видно по деятельности и республиканских органов власти, и федерального правительства — ситуация здесь стала оперативно меняться в лучшую сторону.

Фото: realnoevremya.ru

Что касается спроса, поток пациентов в негосударственных клиниках резко стал падать весной 2020 года, когда мир охватила коронавирусная инфекция. Однако спустя время посещаемость постепенно восстановилась. И говорить сегодня, что клиенты частных клиник стали массово уходить в сторону бесплатной медицины, неверно.

Часть медицинских центров в прошлом году ушли с рынка республики, но отследить точное количество закрывшихся клиник сложно. Здесь бывает так, что организация уже не действует, однако в официальных источниках эти сведения не актуализированы. Или еще такой пример, когда владелец бизнеса решает переориентировать работу своей организации, прежняя клиника в таком случае закрывается, появляется другая, но в ином формате.

До конца этого года, я думаю, татарстанский рынок частной медицины все же адаптируется к новым условиям работы. Потерь станет меньше, нежели приобретений, в свою очередь, взаимодействие частного и государственного сектора, думаю, поднимется на ступень выше и тем самым улучшится. Все это в совокупности должно привести к тому, что в последующие годы потенциал общественного здравоохранения будет, хоть и медленно, но расти.

При этом следует остерегаться импульсивных решений — они должны быть взвешенными и продуманными (особенно это касается любых запретов или штрафов). Сегодня мы должны четко понимать: что нас окружает, что мы умеем делать, и какие решения нам доступны. Просто надеяться — тоже недостаточно, необходимо прилагать старания. Наш успех должен быть следствием наших усилий, а не целью.

Владимир Калистратов