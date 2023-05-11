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Гид по Лево-Булачной: судовладельцы и гастролирующие актеры

00:00, 11.05.2023 17 Сюжет: Прогулки по улицам Казани

Прогулка вдоль Булака. Часть 3-я

Гид по Лево-Булачной: судовладельцы и гастролирующие актеры
Фото: pastvu.com Булак в 1930-е годы

Сегодня рассказываем занятные истории — о мэре, который пожертвовал деньги на мост, судовладельце, который убедил конкурентов объединиться, и банке, который учредили, чтобы помогать бедным. И все это происходит на Лево-Булачной!

Лебедевский мост

Другие названия — Горбатый или «Мост слез». Если все мосты исторические были деревянными, то этот долгое время был единственным каменным. Строить его начали в 1901 году, чтобы закончить к 1907-му. Уже бывшему городскому главе Александру Лебедеву пришлось выделить 20 тысяч из личных средств, поскольку бюджетных не хватило. Потому и слезы.

Лебедев родился в 1843-м в Казани, учился в университете, участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, был мировым судьей, дважды руководил городом — с 1883-го по 1888-й и с 1899-го по 1903-й годы. Также был почетным попечителем Казанского реального училища, учредив для него и Мариинской женской гимназии именные стипендии, и председателем Казанского попечительного комитета о бедных (1885—1889).

Дом Кабатовых и Лебедевский мост, 1907 год. Фото: pastvu.com

Колокольня церкви Московских Чудотворцев (Лево-Булачная, 40)

Каменная церковь во имя Московских чудотворцев Петра, Алексия, Филиппа и Ермогена 1739 года появилась на месте деревянной 1663 года. В храме в 1929—1932 годах находился хлебный склад. Его разрушили в 1933-м. От него осталась пятиярусная барочная колокольня. Главкой ее увенчали в начале 2000-х. О храме подробно писал в одной из своих книг краевед Алексей Клочков. Рядом, по адресу: ул. Лево-Булачная, 38 находится жилой дом XIX века

Фото: Anisantha/commons.wikimedia.org/CC-BY-SA-4.0

Усадьба Кабатовых и торговый склад (Лево-Булачная, 34)

Главный дом Алексея Кабатова, владельца пароходов, построен в 1830 году Петром Пятницким, впоследствии сын Кабатова Алексей, также речник, его перестроил. Пятницкий в это время был городовым архитектором. В советское время им занимался архитектор Ахмед Бикчентаев, тогда пропали лепнина и декор. В 1840-м Пятницкий возвел рядом здание торгового склада, которое позже было значительно переделано. Внизу раньше хранили крупногабаритные и тяжелые товары, а на втором этаже — более легкие. В 1870-е усадьбу и склад купил Александр Евграфович Лебедев, известный нам как строитель мостов.

Усадьба, начало XX века. Фото: pastvu.com

В конце XIX века ее приобрел вятский судовладелец Яков Тырышкин. В 1900 году он объединился с казанцем Петром Александровым и вятским предпринимателем Тихоном Булычевым по инициативе первого. Александров предложил создать общую фирму, пригрозив, что иначе понизит цены на услуги. Сначала фирма называлась «Булычев», потом она получила название «Товарищество Вятско-Волжского пароходства»: 36 пароходов, 101 баржа, 19 железных баркасов, 29 дебаркадеров. Самый известный предок Тырышкина — основатель петербургского андеграундного движения художников «Митьки» Дмитрий Шагин.

Торговый дом. Фото: AndyVolykhov/commons.wikimedia.org/CC-BY-SA-4.0

Дом, где жил Шамильский (Лево-Булачная, 26)

Шакир Шамильский играл в театре с 1909 года, выйдя на сцену в составе первой татарской труппы «Сайяр» в 1909 году. Настоящая его фамилия — Вахитов. Впоследствии он оказался в Уфе, где выступал в «Нуре», который основала ушедшая из «Сайяра» первая татарская актриса и, видимо, режиссерка, как бы сейчас сказали, Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская.

Во время Гражданской войны Шамильский работал в Буинске, на Урале. Затем значительную часть времени трудился актером и режиссером в Казани, но также его можно было увидеть в Астрахани, Баку, Ташкенте. С 1940 года до смерти, в 1945-м, работал в театре им. Камала. В доме этом он жил с 1928-го.

Гостинодворская, начало XX века. 26-й дом — справа. Фото: pastvu.com

Ложкинский мост

Он же Гостинодворский или Владимирский, поскольку вел к Владимирскому собору (на его месте стоит 3-й дом специалистов) по улице Гостинодворской (ныне Чернышевского). Еще одно его название — Кузнечный.

Купец Василий Михайлович Ложкин известен по «Дому призрения бедных, престарелых и увечных граждан г. Казани», учрежденному в 1848 году. Ложкин пожертвовал дом, построенный по проекту Иннокентия Безсонова. А деньги на него добывались с помощью специально открытого общественного банка. В 1918 году из него сделали государственный дом для престарелых.

Мост в 1930-е годы. Фото: pastvu.com
Радиф Кашапов
ОбществоИсторияВласть Татарстан

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 комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Богатая История.
    Спасибо!
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  • Анонимно 11 май
    Зачем нам эти старенькие домики зачем сохранять это?? сделать экспозицию в краеведческом музее и все.
    а булак засыпать, дорога шире будет
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    Анонимно 11 май
    вот не надо этих фантазий
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    Анонимно 11 май
    Этовам не надо а 99% казанцам нужна на месте сточной дурно пахнущей канавы.

    фантазии этоувас все фантазируете о якобы историчсикх ценностях в центре казхани мол ониесть и они жутко всем важны и интересны.
    для сведения истричских ценностей в области строительств а и архитектуры не бывает бывают только культурные и архитектурные ценности нО ТАКОВЫХ В КАЗАНИ нет и не было.

    я предсказываю втечнии 10 лет и следа не будет отваших сарайчиков ивашей сточной канавы


    ваши фантазиибудут забыты и с ва сиваших исторкиов будут взысканы все убытки неполученая прибыль из ваших запретительных мер
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    Анонимно 11 май
    Это не "фантазии", это определенная позиция влиятельных людей, которые проплачивали провокационные комментарии одного из идеологических "ученых-всезнаек".
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    Анонимно 11 май
    город это место где живут люди. эти памятники никому неинтересны.
    памяти место на кладбище истории в музее.
    А город для людей живущих в нем.
    центр казани не отвечает этим критериям.
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    Анонимно 11 май
    этого не будет никогда
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    Анонимно 11 май
    Понятно что "не будет н когда", но напряжённость в обществе с помощью этих "безумных" провокационных комментариев можно создать.
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    Анонимно 11 май
    будет и очень скоро безумство это вот эти постройки называть шедеврами и историей
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  • Анонимно 11 май
    центр нуждается в новой дороге. казанка нуждается в новом мосте.
    хватит держаться за убогое прошлое засыпать! так и будет в ближайшие 10 лет
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    Анонимно 11 май
    Шизофреники мечтали о поворотах северных рек на юг..., засыпке Северного Каспия для нефтедобычи (сам от пердуна Байбакова слышал в 1989 году!)..., ядерных взрывах! в скважинах! для увеличения нефтедобычи! (рядом на берегу Камы на Осинском месторождении в райцентре Пермского края сделали)...
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    Анонимно 11 май
    какая засыпка каспия вы что?? булак это канава которую прорыли купцы вот ее надо обратно и засыпать. Реку неглинную в Москве засыпали к примеру и ничего
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    Анонимно 11 май
    Казанку тогда совсем засыпьте, перенесите туда автодрлм из Киндерей и будет вам счастье гонять на машинах под стенами Казанского Кремля
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    Анонимно 11 май
    казанка река ее не засыпать
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  • Анонимно 11 май
    сегодня булак - ручеек, в сравнении с тем, что было
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    Анонимно 11 май
    ну это просто потому что он отделен от казанки. плотиной дамбой.
    Казанка имеет высокий уровеньв оды и если дамбу убрать то затопит весь центр.
    Потому и засыпать булак надо,как неглинную в Москве
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    Анонимно 11 май
    Вот и засыпайте у себя в Москве, река Фонтанка до сих пор в Питере есть
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