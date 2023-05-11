Гид по Лево-Булачной: судовладельцы и гастролирующие актеры

Прогулка вдоль Булака. Часть 3-я

Фото: pastvu.com Булак в 1930-е годы

Сегодня рассказываем занятные истории — о мэре, который пожертвовал деньги на мост, судовладельце, который убедил конкурентов объединиться, и банке, который учредили, чтобы помогать бедным. И все это происходит на Лево-Булачной!

Лебедевский мост

Другие названия — Горбатый или «Мост слез». Если все мосты исторические были деревянными, то этот долгое время был единственным каменным. Строить его начали в 1901 году, чтобы закончить к 1907-му. Уже бывшему городскому главе Александру Лебедеву пришлось выделить 20 тысяч из личных средств, поскольку бюджетных не хватило. Потому и слезы.

Лебедев родился в 1843-м в Казани, учился в университете, участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, был мировым судьей, дважды руководил городом — с 1883-го по 1888-й и с 1899-го по 1903-й годы. Также был почетным попечителем Казанского реального училища, учредив для него и Мариинской женской гимназии именные стипендии, и председателем Казанского попечительного комитета о бедных (1885—1889).

Дом Кабатовых и Лебедевский мост, 1907 год. Фото: pastvu.com

Колокольня церкви Московских Чудотворцев (Лево-Булачная, 40)

Каменная церковь во имя Московских чудотворцев Петра, Алексия, Филиппа и Ермогена 1739 года появилась на месте деревянной 1663 года. В храме в 1929—1932 годах находился хлебный склад. Его разрушили в 1933-м. От него осталась пятиярусная барочная колокольня. Главкой ее увенчали в начале 2000-х. О храме подробно писал в одной из своих книг краевед Алексей Клочков. Рядом, по адресу: ул. Лево-Булачная, 38 находится жилой дом XIX века

Фото: Anisantha/commons.wikimedia.org/CC-BY-SA-4.0

Усадьба Кабатовых и торговый склад (Лево-Булачная, 34)

Главный дом Алексея Кабатова, владельца пароходов, построен в 1830 году Петром Пятницким, впоследствии сын Кабатова Алексей, также речник, его перестроил. Пятницкий в это время был городовым архитектором. В советское время им занимался архитектор Ахмед Бикчентаев, тогда пропали лепнина и декор. В 1840-м Пятницкий возвел рядом здание торгового склада, которое позже было значительно переделано. Внизу раньше хранили крупногабаритные и тяжелые товары, а на втором этаже — более легкие. В 1870-е усадьбу и склад купил Александр Евграфович Лебедев, известный нам как строитель мостов.

Усадьба, начало XX века. Фото: pastvu.com

В конце XIX века ее приобрел вятский судовладелец Яков Тырышкин. В 1900 году он объединился с казанцем Петром Александровым и вятским предпринимателем Тихоном Булычевым по инициативе первого. Александров предложил создать общую фирму, пригрозив, что иначе понизит цены на услуги. Сначала фирма называлась «Булычев», потом она получила название «Товарищество Вятско-Волжского пароходства»: 36 пароходов, 101 баржа, 19 железных баркасов, 29 дебаркадеров. Самый известный предок Тырышкина — основатель петербургского андеграундного движения художников «Митьки» Дмитрий Шагин.

Торговый дом. Фото: AndyVolykhov/commons.wikimedia.org/CC-BY-SA-4.0

Дом, где жил Шамильский (Лево-Булачная, 26)

Шакир Шамильский играл в театре с 1909 года, выйдя на сцену в составе первой татарской труппы «Сайяр» в 1909 году. Настоящая его фамилия — Вахитов. Впоследствии он оказался в Уфе, где выступал в «Нуре», который основала ушедшая из «Сайяра» первая татарская актриса и, видимо, режиссерка, как бы сейчас сказали, Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская.



Во время Гражданской войны Шамильский работал в Буинске, на Урале. Затем значительную часть времени трудился актером и режиссером в Казани, но также его можно было увидеть в Астрахани, Баку, Ташкенте. С 1940 года до смерти, в 1945-м, работал в театре им. Камала. В доме этом он жил с 1928-го.

Гостинодворская, начало XX века. 26-й дом — справа. Фото: pastvu.com

Ложкинский мост

Он же Гостинодворский или Владимирский, поскольку вел к Владимирскому собору (на его месте стоит 3-й дом специалистов) по улице Гостинодворской (ныне Чернышевского). Еще одно его название — Кузнечный.

Купец Василий Михайлович Ложкин известен по «Дому призрения бедных, престарелых и увечных граждан г. Казани», учрежденному в 1848 году. Ложкин пожертвовал дом, построенный по проекту Иннокентия Безсонова. А деньги на него добывались с помощью специально открытого общественного банка. В 1918 году из него сделали государственный дом для престарелых.

Мост в 1930-е годы. Фото: pastvu.com