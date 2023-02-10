Улица Московская: храмы, общежития, гаражи, склады, иешива

Гид по Успенской. Часть 1-я

Фото: pastvu.com. Арнольд Бренинг. Склад сельскохозяйственных орудий Рама на углу Триумфальной и Успенской

Перебираемся на соседнюю с улицей Габдуллы Тукая улицу Московскую. Раньше здесь была Кураишева слобода, после взятия Казани разделившаяся на Ямскую, Мокрую и Московскую, потом часть территории отошла Старо-Татарской слободе. Сама улица состояла из трех — Успенской Владимирской, Московской, Сенной, которые в 1935-м стали улицей Кирова, а в 2004-м — Московской. Но если изначально название указывало на церковь Московских Чудотворцев, то теперь она переименована в честь помощи столицы страны по реконструкции зданий при подготовке к 1000-летию Казани. Много о домах в районе Кремля писал краевед Алексей Клочков в книге «Казань: логовища мокрых улиц», к ней мы будем иногда обращаться, как и к другим источникам.

Дворец спорта (1)

Внутри — не только две ледовые площадки, но и музей спорта. Дворец проектировал главный архитектор проектов института «Татаргражданпроект» Мунир Агишев. В соавторах значатся инженер Осия Берим, который также занимался расчетами строительных конструкций оболочки свода перекрытия конференц-зала нынешнего Госсовета РТ, Казанского цирка, гостиницы «Татарстан») и Р.К. Забиров. Открылся он 30 октября 1966 года. В 1998 году его реконструировали и расширили, а в 2000-м пристроили второй каток.

А еще в районе ЦУМа во второй половине XIX продавали лошадей, а там, где стоит дворец спорта, работали кузницы.

На передний план справа добавьте Дворец спорта. Конец XIX века. Фото: pastvu.com

«Пирамида» (Московская, 3)

Культурно-развлекательный комплекс «Пирамида» — символ перемен: первый крупный проект в начале века, символизирующий новый этап развития города. Проектировать его начали в 1996 году, строить в декабре 1997-го. Открывали его в 2002-м первый президент Татарстана Минтимер Шаймиева и экс-президент России Борис Ельцин. Авторы «Пирамиды», Виктор и Гульсинэ Токаревы, также одни из первых — как создатели частного архитектурного бюро, которое зарекомендовало себя постройкой «Сбербанка» на Бутлерова.

До этого на месте «Пирамиды» долгое время пытались построить кинотеатр «Россия», а еще раньше было домовладение Ивана Степановича Жаркова, родом из нынешней Марий Эл, где у него был стекольный завод. В Казани у него рядом с домом были мыловаренный, свечной и пивоваренный заводы. Память о нем — мост, названный в честь него Жарковским. В те времена он был разводной, на цепях. Мост сгорел в пожаре 1815 года, после чего вдова Жаркова, Мария Матвеевна, выделила денег на новый. После все имущество перешло к купцам Никитиным во главе с Василием Никитичем. Здесь у него были постоялый двор, склады, механические мастерские, а также четыре доходных дома. После его смерти количество хозяев выросло. К примеру, склады на Триумфальной (так называлась улица позади нынешнего ЦУМа) долгое время принадлежали Мельхиору Яковлевичу Раму, который их надстроил и открыл «Волжско-Камский склад земледельческих машин и орудий в Казани». После революции здесь были лавочки, столовая «Культурный грузчик», а также пункт треста «Заготпушнина».

Успенская церковь. Фото из книги Алексея Клочкова «Казань: логовища мокрых улиц»

«Мираж» (Московская, 5)

Шестиэтажный пятизвездочный отель «Мираж» строил архитектор Марко Пива, начал он работу в 2004 году. Частично территорию «Пирамиды» и «Миража» до сноса в конце 1970-х занимал собор Успения Пресвятой Богородицы. Впервые о нем пишут в середине XVIII века, при нем был создан женский монастырь, который в 1749 году сгорел, а в 1764-м был упразднен. Храм в 1774 году разрушили сторонники Пугачева, а в 1799 году Иван Жарков его восстановил. Как и в случае с мостом, после пожара 1815-го его отстроила вдова Жаркова, а после о нем заботились их родственники Никитины. В последний раз собор пострадал при пожаре 1859 года. В 1930-е его передали под общежитие, также здесь находились гаражи автотранспортного предприятия АТП-1. Колокольню снесли в 1972 году, чтобы, как пишет Георгий Фролов в «Путеводителе по храмам и монастырям города Казани» «не смущать своим видом заокеанских гостей», которые приехали на выставку на Центральном стадионе. Снесли весь собор в апреле 1978 года.

ЦУМ (Московская, 2)

Универмаг начали строить в 1972 году, в это время был убрано с карты города мужское отделение средней школы №1 станции Казань Казанской железной дороги, которое стояло в районе нынешней ул. Яхина. Проектировал его Фома Петонди в середине XIX века для купца Корюкина. После девочек, который учились на ул. Нариманова, объединили с мальчиками в школе рядом, на Лево-Булачной.

Бывший дом Никитина, в котором помещалась иешива. Фото Нияза Халита. 1983 год. Из книги Алексея Клочкова «Казань: логовища мокрых улиц»

Иешива (Московская, 13)

Как заметили и Клочков, и другой краевед Ян Гордеев, нынешний новострой напоминает обликом двухэтажный особняк, который стоял здесь раньше. Это один из доходных домов Василия Никитича Никитина, муж дочери Жаркова. Таких объектов вдоль Московской шло четыре. Конкретно этот строил в 1880-м архитектор Павел Жуковский. Он же проектировал здание Александровского детского приюта, нынешний Дом ученых на ул. Бутлерова, 30, а вместе с братом Андреем — психбольницу на ул. Ершова, 49а. В начале ХХ века здесь размещалась иешива, где учили Устный закон в первую очередь, конечно, Талмуд. После здесь была еврейская школа. Рядом, под номером 17-м, находился лабаз купцов Зиганши Усманова и Бадретдина Апанаева.

Доходный дом Корюкиных (20)

На месте квартала от ул. Яхина до ул. Чернышевского сейчас в основном царство автомобилистов. Когда-то здесь были, к примеру, «Корюкинские номера», доходный дом 1856 года Петра Герасимовича Корюкина, который спонсировал постройку колокольни Владимирской церкви на углу улиц Московской и Чернышевского. то есть напротив. Проектировал его также Павел Жуковский.

Фото: pastvu.com. Собор Владимирской иконы Божией Матери, конец XIX века. Напротив — дом Корюкиных

3-й дом специалистов (Московская, 23)

Он же жилой дом для стахановцев и инженерно-технических работников завода №169, известного как завод обозных деталей. Из него позже вырос Казанский вертолетный. В Адмиралтейской слободе есть целый пятачок конструктивизма с проходной КВЗ, пожарной каланчой и общежитием. По проекту Владимира Дубровина на углу улиц Чернышевского и Московской также должны были быть клуб-столовая, детские ясли и сад...

На его месте стоял собор Владимирской иконы Божией Матери. Строить его начали в 1694 году, освятили в 1718-м, в 1732-м он стал собором, а в 1847-м появилась упомянутая колокольня. Кстати, тут же Корюкина и похоронили. После революции сначала разобрали часовню, поскольку решили, что она мешает движению трамвая, потом закрыли Рождественский храм, а в итоге собор превратили в склад «Союзхлеба», «КоммунСтроя», где хранили картофель. 22 октября 1963 года его взорвали.



Московская, 23. Фото: google.ru/maps