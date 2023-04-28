Как турецкие текстильщики Казань покоряли

В Татарстане побывала турецкая бизнес-миссия, организованная российско-турецкой компанией MAT International

Представители более чем двадцати компаний из Турции приехали в Казань, чтобы встретиться с потенциальными бизнес-партнерами и презентовать свою продукцию. Бизнес-миссия была организована российско-турецкой компанией MAT International и интернет-газетой «Реальное время». Основной упор делался на рынок текстиля: Казань посетили производители тканей, детской одежды, обуви и ковровых покрытий. Сначала была проведена масштабная встреча, на которой с татарстанской стороны участвовало более 200 компаний, а по окончании визита турецкая делегация встретилась с главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной.

1,2 миллиарда долларов за 2022 год

По данным, представленным нашему изданию Агентством инвестиционного развития Татарстана, за 2022 год общий торговый оборот Татарстана с Турцией составил 1,2 млрд долларов США, из них на экспорт приходится 968,3 млн, на импорт — 230 миллионов.

Сотрудничество проникает во множество отраслей: большая часть инвестиций приходится на промышленность, следом по доле идет строительство. Привлекательная отрасль для инвестиций, как рассказывала на встрече Талия Минуллина, и сельское хозяйство. Кстати, в 2022-м в Казань уже приезжали две турецкие бизнес-миссии: в одной собрались компании, представившие технику и химикаты для сельского хозяйства, была и еще одна «сборная» делегация с разнообразными продуктами: от финикового варенья до трансформаторных деталей.

Турция остается одной из дружественных России стран, поэтому минувший год и все сопутствующие события дали торговым и инвестиционным взаимоотношениям между странами новый стимул. Турецкий производитель оказался в состоянии качественно заменить многие европейские позиции, ушедшие с российского рынка: начиная от сложных машиностроительных производств, заканчивая бытовой химией и тканями.

Глава АИР РТ Талия Минуллина на встрече с турецкой делегацией обратила внимание на то, что на Татарстан приходится не менее половины всех инвестиций турецких компаний в России. И это не удивительно: турецкий бизнес часто выбирает именно нашу республику в качестве отправной точки для дальнейшего покорения России.

Как объясняют сами участники делегации «Реальному времени», связано это с двумя магистральными направлениями: во-первых, Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся и инвестиционно привлекательных российских регионов. Во-вторых, как народ тюркского происхождения, татары имеют с турками общие корни, язык одной группы и схожую ментальность. А это очень помогает в ведении бизнеса.

Директор по маркетингу Российского союза выставок и ярмарок Ольга Белова рассказывает нашему изданию, что в последнее время турецкий бизнес все активнее приезжает в Россию для налаживания деловых связей — в частности, участвует в выставках:

— Статистика Российского союза выставок и ярмарок свидетельствует о растущем интересе турецких экспонентов к российским мероприятиям: так, в 2021 году в 42 выставках членов союза приняли участие 237 турецких компаний, а по предварительным результатам 2022 года это уже более 800 экспонентов в 58 выставках. Показателей допандемийного 2019 года достичь пока не удалось: тогда 1 054 турецких компании были представлены на 90 выставках. Но это вопрос времени — отрасль все еще восстанавливается от потрясений последних лет. Топ-3 отраслевых тематик по количеству турецких участников: пищевая промышленность, мебель и интерьер, текстиль и одежда.

Чашка чая, выпитая вместе, важнее гигантских инвестиций

Турецкую бизнес-миссию организовала российско-турецкая компания МАТ International, дистрибьютор более чем 50 крупных турецких компаний. В ее фокусе — всестороннее сопровождение деловых отношений между компаниями из России и Турции. Специалисты компании более 20 лет работают в сфере торговых и инвестиционных проектов между двумя странами и поэтому могут взять на себя организацию самых сложных процессов, включая логистику, финансовые расчеты, дистрибуцию, организацию переговоров, оформление документов, сертификацию продукции и т. д. Цель компании — стать своеобразным связующим звеном, мостом между турецким бизнесом и партнерами в России, в частности в Татарстане.

Важной частью этого процесса становятся бизнес-миссии. Как говорила нашему изданию Аида Зарипова, сооснователь компании, зайти в бизнес с большими инвестициями — это одно дело. Совсем другое — выпить чашку чаю за обедом вместе со своим потенциальным бизнес-партнером и выстроить более доверительные отношения Менталитет турецкого бизнеса строится на личных контактах и личных знакомствах. Именно поэтому руководители крупнейших компаний разных секторов едут в Россию, чтобы знакомиться со своими потенциальными партнерами. И помогает в этом МАТ International.

МАТ International привезла в Казань два десятка текстильных производств

Новый этап взаимодействия был посвящен текстильному бизнесу. В марте состоялась масштабная поездка татарстанских дизайнеров и производителей одежды в Бурсу — город, где сосредоточено турецкое высокотехнологичное производство тканей и готовой одежды. Несколько крупнейших в стране предприятий базируются в этом городе и представили татарстанским игрокам рынка свои возможности.

В свою очередь, в Казань приехали компании, производящие ковровые покрытия, ткань для пошива штор, обивки мебели, изготовления одежды. Были и производители конечной продукции, которые отшивают детскую одежду, обувь и взрослые модели. Бизнес-встречу организовала МАТ International при участии нашего издания.

В обзоре «Реального времени» представители швейных производств со всего Поволжья уже говорили о том, что турецкие ткани становятся основной альтернативой итальянским и немецким, ушедшим с российского рынка. Они отвечают требованиям и по качеству, и по эстетике, и по технологичности производства. А цену при этом на них дают куда более комфортную, чем итальянцы. Турецкая ткань, по словам наших собеседников из отрасли, на голову выше, чем китайская: если в Китае могут хорошо воспроизводить образцы, то в Турции создают собственные уникальные коллекции.

На B2B-встречу в формате выставки в ресторане Adriana собрались более 200 представителей татарстанских компаний, так или иначе заинтересованных в совместной работе. Дизайнеры интерьера с любопытством присматривались к образцам портьерных и обивочных тканей, а также к ковровым покрытиям. Создатели брендов одежды признавались: интересуются и тканями, и возможностью отшивать свои коллекции на базе турецких фабрик (в России остро не хватает рабочих рук на швейных производствах, и об этом тоже говорили участники нашего опроса). Были и представители государственных органов: Торгово-промышленной палаты Татарстана и Минпромторга.

«Если вы хотите инвестировать в Татарстан — мы поможем»

На встречу с главой Агентства инвестиционного развития Талией Минуллиной приехали не все два десятка представителей турецкого бизнеса, а только те, кто планирует разместить свое производство в Татарстане. Айкюд Балджиоллары, сооснователь МАТ International, в начале встречи поблагодарил Талию Минуллину:

— Я в Казани уже третий раз и опять привез большую делегацию. Мы благодарим вас за деятельную помощь при первом нашем визите — мы получили исчерпывающую информацию, которая помогла сориентироваться нашим компаниям.

Глава АИР РТ выслушала турецких предпринимателей, которые задавали ей вопросы и озвучивали планы на работу в Татарстане. Так, компания Demere производит ковровые покрытия с цифровым нанесением и интересуется возможностью открыть в Татарстане производство.

— Сейчас хорошее время инвестировать в нашу республику: если вы будете первыми, вам будет легче. Ковровое производство — это неплохая идея: ковер популярен в татарской культуре, — ответила Талия Минуллина. — Но предлагаю двигаться шаг за шагом: магазинов, где торгуют коврами и ковровыми покрытиями, у нас много. Изучите рынок, и я думаю, вы найдете нишу в нашей республике. Со своей стороны мы готовы помочь, проинформировать, дать консультации. Если вы хотите инвестировать в Татарстан — мы поможем!

Руководитель фабрики Armada рассказал о своем производстве портьерных тканей и мебельной обивки. Он попросил совета о том, в каком направлении ему стоит работать, чтобы выйти на рынок Татарстана. Глава АИР РТ посоветовала ему обратиться к нише, освободившейся после ухода с российского рынка компании IKEA:

— Они предлагали готовые, уже пошитые шторы и портьеры. Можно было прийти и сразу все купить. Многие из нас не готовы ждать. Я недавно заказывала интерьерные предметы для своего дома — мне пришлось ждать целых три месяца, причем при условии полной предоплаты! Думаю, если вам подумать в этом направлении — сразу отшивать определенное количество готового товара и продавать его — спрос будет. Конечно, есть в этом и определенный риск, но, с другой стороны, портьеры не скоропортящийся товар, и потерь у вас не будет. При этом Татарстан активно застраивается: наша республика входит в топ-5 в России по жилому строительству. И всем людям, которые покупают квартиры, прямо сейчас нужны шторы. Сейчас и недорого. И они не готовы ждать три месяца!

Талия Минуллина обратила внимание учредителей MAT International — Аиды Зариповой, Айкюда Балджиоллары и Марата Зарипова — на то, что в Татарстане остаются свободными ниши производства спортивного инвентаря, медицинского оборудования. Наша республика, по словам главы АИР РТ, — привлекательное направление по многим отраслям инвестиций.

— Надеюсь, мы найдем много точек соприкосновения, чтобы работать вместе! — завершая встречу, подытожила она.

Как рассказывают «Реальному времени» участники турецкой бизнес-миссии, за несколько дней в Казани им удалось завязать десятки деловых знакомств, провести серию переговоров и достичь первоначальных договоренностей с татарстанскими предпринимателями.

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